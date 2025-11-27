La Squadra della Settimana di Champions League: quinta giornata

La Squadra della Settimana, presentata da Crypto.com, viene scelta dagli osservatori tecnici UEFA. Per ogni partita, un osservatore esperto è supportato dall'unità di analisi UEFA di Nyon (Svizzera).

Mark Flekken, Leverkusen

Ha effettuato nove parate, per un coefficiente di 2,19 nella statistica "gol evitati", mantenendo la porta inviolata nella vittoria sul Manchester City.

Anan Khalaili, Union SG

Con più contrasti effettuati di qualsiasi altro giocatore questa settimana (15) e due terzi dei 15 duelli vinti, ha contribuito alla grande all'1-0 della sua squadra contro il Galatasaray.

José María Giménez, Atleti

"Ha un tempismo fantastico", ha detto Diego Simeone a proposito del difensore centrale, che ha coronato una solida prestazione con un'altra dimostrazione della sua potenza aerea segnando il gol della vittoria dell'Atleti nel recupero contro l'Inter.

Jerry Schouten, PSV

Con sette palloni recuperati e sette duelli vinti su otto, ha offerto una prestazione ad alto impatto, regalando al PSV una famosa vittoria ad Anfield.

Marc Cucurella, Chelsea

Autore di un'ottima prestazione in entrambe le fasi, con una difesa aggressiva uno contro uno e l'avanzata che ha preceduto il cross in occasione dell'autogol di Jules Koundé.

Charles De Ketelaere, Atalanta

Ha segnato un gol e ne ha propiziato un altro, dimostrando le sue qualità a tutto campo contro l'Eintracht. Ha creato quattro occasioni, riuscendo in cinque dribbling su sei e vincendo nove duelli su 13.

Vitinha, Paris

Non solo ha dato spessore alla squadra con le sue doti di regista, ma ha anche segnato la sua prima tripletta in carriera, spingendo addirittura l'allenatore degli Spurs, Thomas Frank, a dire: "Wow, che giocatore!".

Declan Rice, Arsenal

Ha avuto un ruolo determinante nella vittoria dell'Arsenal contro il Bayern, aiutando la squadra a dominare a centrocampo (soprattutto nel secondo tempo) e mettendosi in luce con palle inattive sempre di altissima qualità.

Robert, Copenhagen

Ha servito l'assist per il primo gol e ha segnato il terzo nella prima vittoria del Copenaghen nella fase campionato, colpendo gli osservatori tecnici UEFA per la sua voglia di superare costantemente l'avversario ma anche per i sei interventi riusciti.

Kylian Mbappé, Real Madrid

Ha dimostrato le sue eccezionali capacità di finalizzazione segnando tutti e quattro i gol del Madrid nella vittoria contro l'Olympiacos, realizzando la seconda tripletta più veloce nella storia della UEFA Champions League in sei minuti e 42 secondi.

Pierre-Emerick Aubameyang, Marseille

Ha dimostrato tutta la sua esperienza costringendo il Newcastle a difendere e, soprattutto, ha segnato i due gol che hanno suggellato la rimonta del Marsiglia.