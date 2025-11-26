Riepilogo Champions League: l'Arsenal batte il Bayern ed è primo, Kylian Mbappé segna quattro gol, vittoria eclatante per il Paris
mercoledì 26 novembre 2025
I Gunners centrano la quinta vittoria su cinque nella fase campionato e volano solitari in vetta.
L'Arsenal batte il Bayern München 3-1e centra la quinta vittoria su cinque nella fase campionato, volando solitario in vetta alla classifica di UEFA Champions League dopo la quinta giornata. In testa alla classifica cannonieri c'è Kylian Mbappé, autore di tutti i gol del Real Madrid nel 4-3 in casa dell'Olympiacos.
Il Paris campione in carica fa ancora meglio, segnando cinque reti contro il Tottenham, mentre PSV, Sporting CP e Atalanta portano a casa vittorie importanti. L'Inter perde 2-1 in extremis sul campo dell'Atlético Madrid.
UEFA.com riepiloga tutte le partite del mercoledì della quinta giornata.
Arsenal - Bayern München 3-1
Prosegue la serie di vittorie dei Gunners nella fase campionato: la vittima di turno è il Bayern, alla prima sconfitta stagionale in tutte le competizioni.
L'Arsenal passa in vantaggio al 22' quando un corner tagliato di Bukayo Saka viene deviato di testa in rete da Jurriën Timber. Il Bayern pareggia dieci minuti dopo: un lungo lancio di Joshua Kimmich pesca Serge Gnabry, che appoggia al centro per la conclusione vincente del diciassettenne Lennart Karl.
Noni Madueke riporta in vantaggio i padroni di casa con un tiro dalla corta distanza, poi Gabriel Martinelli aggira Manuel Neuer e infila la palla in rete a porta vuota, suggellando la vittoria.
Player of the Match: Declan Rice (Arsenal)
Olympiacos - Real Madrid 3-4
I quattro gol di Mbappé, che comprendono la seconda tripletta più veloce nella storia della competizione – regalano ai Blancos una vittoria di misura al Pireo. I padroni di casa aprono le marcature all'8' con una manovra spettacolare finalizzata da Chiquinho, ma Mbappé risponde con tre gol in sei minuti e 42 secondi poco prima della mezz'ora.
Il subentrato Mehdi Taremi segna di testa poco dopo l'intervallo, mentre il passaggio di Vinícius Júnior offre a Mbappé la possibilità di segnare nuovamente da distanza ravvicinata. Ayoub El Kaabi accende il finale con un gol di testa, ma gli ospiti resistono.
Player of the Match: Kylian Mbappé (Real Madrid)
Paris 5
Paris - Tottenham 5-3
Una tripletta di Vitinha aiuta il Paris a uscire vittorioso da una gara avvincente. Richarlison e Randal Kolo Muani portano in vantaggio gli ospiti per ben due volte, ma Vitinha risponde con due gol spettacolari.
Fabián Ruiz e Willian Pacho segnano e regalano al Paris un vantaggio di due gol; mentre Kolo Muani firma il suo secondo gol personale, un rigore di Vitinha mette al sicuro i tre punti, portando i campioni in carica al quarto successo su cinque nella fase campionato. Nel finale viene espulso Lucas Hernández.
Player of the Match: Vitinha (Paris)
Liverpool - PSV 1-4
Il Liverpool subisce la nona sconfitta nelle ultime 12 partite tra tutte le competizioni, nonché la terza consecutiva con tre gol di scarto. Per il PSV è appena il secondo successo in 15 trasferte in Inghilterra.
Ivan Perišić trasforma un rigore in apertura dopo un fallo di mano in area di Virgil van Dijk, ma Dominik Szoboszlai pareggia dieci minuti dopo. Gli ospiti rispondono nella ripresa con il primo gol in Champions League di Guus Til e la doppietta del subentrato Couhaib Driouech nel finale.
Player of the Match: Couhaib Driouech (PSV)
Atleti - Inter 2-1
Il colpo di testa di José María Giménez al 93' decide un incontro combattuto a Madrid. Il portiere di casa Juan Musso respinge le conclusioni di Federico Dimarco e Hakan Çalhanoğlu prima e dopo il gol del vantaggio dell'Atleti con Julián Alvarez al 9'.
Dopo una traversa di Nicolò Barella all'inizio del secondo tempo, Piotr Zieliński segna il gol del pareggio al 54'. Il portiere nerazzurro Yann Sommer neutralizza i tiri di Antoine Griezmann e Marc Pubill, ma a tempo scaduto Giménez svetta su calcio d'angolo di Griezmann e firma il 2-1.
Player of the Match: José María Giménez (Atleti)
Lo Sporting CP centra la terza vittoria casalinga su tre nella fase campionato. Geny Catamo propizia i gol che portano i Lions sul 2-0 nel primo tempo, con Geovany Quenda che si gira e conclude in rete al 24' e Luis Suárez a segno sette minuti dopo su un ottimo passaggio filtrante.
Suárez sfiora il terzo gol aggirando Nordin Jackers nella ripresa, ma trova il palo dopo il disperato recupero di Hugo Siquet. Il 3-0 arriva al 69' con Francisco Trincão, che insacca di potenza su un appoggio all'indietro di Geovany Quenda.
Player of the Match: Francisco Trincão (Sporting CP)
Frankfurt - Atalanta 0-3
Tre gol in sei minuti nel secondo tempo regalano all'Atalanta una comoda vittoria, con Ademola Lookman autore di una rete e un assist in un'ottima prestazione individuale.
Lookman apre le marcature al quarto d'ora della ripresa, poi Éderson e Charles De Ketelaere assicurano agli ospiti il massimo dei punti per risalire in classifica.
Player of the Match: Charles De Ketelaere (Atalanta)
Copenhagen - Kairat Almaty 3-2
Viktor Dadason diventa il giocatore più giovane a segnare in più partite di Champions League (qualificazioni escluse) e contribuisce alla prima vittoria del Copenaghen. Il 17enne batte il record di Lamine Yamal aprendo le marcature di testa al 26', ma a inizio ripresa Yerkin Tapalov colpisce la traversa al volo per il Kairat.
Un rigore trasformato da Jordan Larsson al 59' e il tiro deviato di Robert a 17' dalla fine danno il controllo della partita ai padroni di casa, ma Dastan Satpayev risponde all'81' e il gol di Olzhas Baibek al 90' accende il finale.
Player of the Match: Robert (Copenhagen)
Pafos - Monaco 2-2
Il Pafos rimonta due volte e pareggia a Limassol. Il Monaco chiarisce le sue intenzioni fin dall'inizio, con Takumi Minamino che apre le marcature dopo appena cinque minuti sfruttando un passaggio filtrante di Maghnes Akliouche.
Qualche istante dopo, i padroni di casa colpiscono la traversa con un tiro a giro di Anderson, poi David Luiz incorna in rete di potenza su calcio d'angolo di Mislav Oršić. Gli ospiti tornano in vantaggio verso la mezz'ora con Folarin Balogun, che si avventa su un passaggio sbagliato e insacca. Il forcing della squadra di casa dà i suoi frutti quando Mohammed Salisu devia nella propria porta un rimpallo dopo un legno colpito di testa da Ivan Šunjić.
Player of the Match: Mohammed Salisu (Monaco)