Momenti Priceless della Settimana: Micky van de Ven, Max Dowman, Ross Sykes, Carlos Forbs e Victor Osimhen

Scopri i gol più importanti, le storie da favola e le emozioni che hanno caratterizzato le gare della quarta giornata di UEFA Champions League con i nostri Mastercard Priceless Moments of the Week.

Mastercard Priceless Moments

Il gran gol di Van de Ven su azione personale

"Beh, è stato proprio un bel gol", ha scritto Micky van de Ven su Instagram dopo la splendida rete nel 4-0 del Tottenham sul Copenhagen.

Dopo aver raccolto un pallone vagante al limite della propria area di rigore, il difensore centrale si è lanciato alla massima velocità verso la porta avversaria. Dopo aver superato una serie di maglie nere che si frapponevano tra lui e il portiere, è arrivato al limite dell'area dove ha fatto partire un potente sinistro che ha beffato il portiere sul suo palo. "Ho visto aprirsi gli spazi sempre di più e allora ho pensato 'Ci sono, ora posso tirare!'".

Il Tottenham Hotspur Stadium è esploso quando il suo tiro ha superato Dominik Kotarski e ha gonfiato la rete: il secondo gol dell'olandese in Europa.

"Per un momento mi è sembrato di vedere Micky van de Ven trasformarsi in Lionel Messi. È il nostro miglior marcatore, quindi spero che continui così", ha commentato l'allenatore degli Spurs Thomas Frank.

L'incredibile gol di Micky van de Ven da tutte le angolature

Dowman diventa il più giovane a esordire in Champions League

All'Eden Arena è stata scritta una pagina di storia quando Max Dowman è entrato in campo al posto di Leandro Trossard, diventando il giocatore più giovane di sempre a esordire in Champions League.

A soli 15 anni e 308 giorni, il centrocampista dell'Arsenal ha battuto il record stabilito nel 2020 da Youssoufa Moukoko, che aveva esordito con il Borussia Dortmund all'età di 16 anni e 18 giorni.

"È un giocatore incredibile da guardare ogni volta che scende in campo. Lo vedi giocare con fantasia, energia e sicurezza. È bellissimo vederlo all'opera!", ha commentato entusiasta l'autore del gol Mikel Merino.

Dowman ha giocato gli ultimi minuti del successo per 3-0 contro lo Slavia Praha insieme a un altro giovane talento dell'Arsenal, l'attaccante diciassettenne Andre Harriman-Annous.

Mikel Arteta dell'Arsenal su Max Dowman

Il gol indimenticabile di Sykes

Con l'Union SG sotto di due reti a zero e il tempo che stava per scadere, il difensore degli ospiti, Ross Sykes, ha acceso una flebile speranza all'80° minuto, superando con un colpo di testa il portiere dell'Atleti Jan Oblak su calcio di punizione battuto da Sofiane Boufal.

Con questa rete, il terzino è diventato il primo inglese a segnare col club belga in Champions League.

Si tratta di un passaggio importante nel percorso personale di Sykes. Prima di entrare a far parte della squadra belga nel 2022, il ventiseienne, infatti, aveva giocato con l'Accrington Stanley nella terza e quarta divisione inglese. Il suo primo gol in Champions League, segnato alla sua seconda apparizione nella competizione, sarà sicuramente indimenticabile.

Champions League highlights: Atleti - Union SG 3-1 ﻿

Il Pafos festeggia una storica vittoria in Champions League

Il Pafos ha conquistato la sua prima vittoria in Champions League nella sua stagione d'esordio, grazie al gol decisivo segnato di testa da Derrick Luckassen contro il Villarreal al primo minuto del secondo tempo della partita giocata a Limassol.

"È stata una vittoria storica per il club e per Pafos. Ogni anno cresciamo e miglioriamo, e speriamo che continui così a lungo", ha detto il capitano David Goldar.

Luckassen ha trovato lo spazio giusto all'interno dell'area per indirizzare in rete di testa il calcio d'angolo battuto da Ken Sema. La vittoria per 1-0 sul Villarreal è arrivata dopo i pareggi contro Olympiacos e Kairat Almaty, e la sconfitta col Bayern München. Con questi risultati, il Pafos prosegue in maniera incoraggiante il cammino nella fase campionato.

"Prima della partita ero sinceramente convinto che avremmo potuto vincere. Avevamo un piano, li avevamo analizzati e sapevamo di potercela giocare. Non so se sia il gol più importante che abbia mai segnato, ma sicuramente è tra i primi", ha rivelato il difensore centrale Luckassen.

Champions League: Pafos - Villarreal 1-0 ﻿

Tripletta e vetta della classifica marcatori per Osimhen

La tripletta di Victor Osimhen in appena 19 minuti del secondo tempo ha regalato il successo per 3-0 al Galatasaray in casa dell'Ajax – e la terza vittoria consecutiva dei turchi nella fase campionato.

"Prima sono andato davanti al difensore, poi mi sono piazzato dietro di lui con un contro-movimento. In questo modo lui ha perso il contatto visivo e sono riuscito a colpire indisturbato. Poi sappiamo tutti che Leroy [Sané] sa trovarti in qualsiasi modo", ha detto l'attaccante nigeriano a proposito del suo primo gol. Poi Osimhen ha segnato la tripletta con due tiri dal dischetto segnati con la freddezza dei grandi campioni.

Con questi gol, è diventato il secondo giocatore del Galatasaray a realizzare una tripletta in Champions League dopo Burak Yılmaz nel 2012, e il primo nigeriano a riuscirci dopo Yakubu Ayegbeni che segnò tre gol con il Maccabi Haifa nel 2002.

Champions League: Ajax - Galatasaray 0-3 ﻿

Il Bruges pareggia col Barcelona nonostante la grande prestazione di Forbs

"Oggi è un sogno che si avvera. Da bambino sogni di giocare in Champions League contro le squadre più importanti del mondo. Sono felice della mia grande prestazione di oggi", ha detto Carlos Forbs.

L'attaccante portoghese ha vinto il premio di Player of the Match al Jan Breydelstadion, grazie alla doppietta e all'assist nel 3-3 del Club Brugge contro il Barcelona.

Forbs ha fatto un assist per Nicolo Tresoldi dopo sei minuti, poi ha fatto un'azione in solitaria concludendo con freddezza dopo il primo pareggio del Barcelona. Quando gli ospiti hanno replicato nuovamente, ha riportato in vantaggio la sua squadra, accelerando dalla metà campo per superare Wojciech Szczęsny con un intelligente pallonetto.

Un autogol ha riportato il risultato in pareggio per la terza volta, negando alla squadra di Nicky Hayen una vittoria storica, ma i riflettori sono stati tutti per Forbs.