La Squadra della Settimana della quarta giornata di Champions League

La Squadra della Settimana, presentata da Crypto.com, viene selezionata dagli osservatori Tecnici UEFA. Per ogni partita, un osservatore esperto viene supportato dall'unità di analisi UEFA di Nyon, Svizzera.

Manuel Neuer, Bayern München

La sua esperienza e la sua calma si sono rivelate decisive: ha effettuato otto parate – con un valore di 0,86 secondo il parametro “gol evitati” – contribuendo all'ottima prestazione difensiva del Bayern in dieci uomini a Parigi.

Derrick Luckassen, Paphos

Il colpo di testa del centrale su calcio d’angolo ha regalato al Pafos la sua prima vittoria nel tabellone principale della competizione; il giocatore ha anche svolto un importante lavoro difensivo con 12 disimpegni e tre intercetti.

Robin Kock, Frankfurt

Con 13 disimpegni ha guidato la difesa dell'Eintracht, che ha mantenuto la porta inviolata per la prima volta nella fase campionato, e ha fatto la parte del leone nei duelli con Rasmus Højlund.

Carlos Augusto, Inter

Il difensore brasiliano ha segnato un bellissimo gol della vittoria contro il Kairat ed è stato preciso nei passaggi (95%), oltre che solido in difesa.

Carlos Forbs, Club Brugge

Protagonista dell'avvincente pareggio tra Barcellona e Club Brugge, l'esterno portoghese è stato una minaccia costante segnando due gol – i primi in Champions League – e propiziandone un altro.

Ibrahim Maza, Leverkusen

Il centrocampista del Leverkusen ha dato grande equilibrio alla sua squadra con il suo senso della posizione e decisioni sempre intelligenti, offrendo una prestazione dinamica nella vittoria in casa del Benfica.

Alexis Mac Allister, Liverpool

Il centrocampista argentino dei Reds ha segnato di testa il suo primo gol stagionale, coronando una gara impeccabile per contributo con e senza palla.

Davide Zappacosta, Atalanta

Insieme ad Ademola Lookman, il laterale ha brillato sulla fascia sinistra nella sudata vittoria a Marsiglia, concludendo la partita al primo posto a pari merito per recuperi (sei) e con un valore "assist previsti" di 0,29, il migliore della partita.

Phil Foden, Man City

Con due bei gol, il centrocampista del City è andato a segno in Champions League per la prima volta in 12 mesi, spiccando per la sua prontezza nel controllo di palla e la capacità di trovare spazi tra le linee.

Victor Osimhen, Galatasaray

Forte nel gioco aereo e palla a terra, il nigeriano ha offerto una prestazione a 360°, segnando la sua prima tripletta in Champions League nel 3-0 in casa dell'Ajax.

Mikel Merino, Arsenal

Oltre a segnare i suoi primi due gol nella fase campionato, è stato intelligente nel posizionamento, lavorando ottimanente tra le linee a sostegno dei compagni.