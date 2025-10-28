Quarta giornata di Champions League: le statistiche e i temi di tutte le partite
martedì 28 ottobre 2025
Scopri tutti i dettagli su ogni sfida della quarta giornata di UEFA Champions League con le nostre statistiche.
La fase campionato di UEFA Champions League 2025/26 arriva al giro di boa con la quarta giornata, che propone alcune sfide molto intriganti.
UEFA.com passa in rassegna i temi e le statistiche principali di ogni incontro.
Calci di inizio ore 21:00 CET salvo diversa indicazione.
Martedì 4 novembre
- L'incontro più recente tra queste squadre risale ai quarti di finale di Europa League 2020/21. L'andata a Londra è finita 1-1, ma l'Arsenal ha vinto 4-0 a Praga al ritorno ed è passato alle semifinali.
- Lo Slavia ha vinto solo due delle precedenti 15 partite delle competizioni UEFA contro squadre inglesi (P4 S9).
- Tuttavia, ha segnato in 26 delle ultime 27 partite casalinghe europee.
- L'Arsenal non ha mai perso in 10 partite contro avversarie ceche (V8 P2).
- I Gunners hanno vinto le ultime sette partite consecutive della fase campionato.
- Gabriel Martinelli (Arsenal) ha segnato nelle tre partite di Champions League di questa stagione.
- Le squadre si sono affrontate agli ottavi di finale di Champions League 2022/23. Il Napoli ha vinto entrambe le gare, 2-0 in trasferta e 3-0 in casa.
- Il Napoli ha perso solo una delle ultime 18 partite casalinghe di Champions League (V11 P6).
- I partenopei sono rimasti imbattuti nelle ultime cinque gare contro squadre tedeschhe (V4 P1).
- Il Frankfurt ha perso le ultime tre partite contro squadre italiane senza segnare.
- Le tre gare disputate finora dall’Eintracht nella fase campionato si sono concluse con un punteggio di 5-1 (V1 S2).
- Solo una delle ultime 68 partite europee dell’Eintracht è finita a reti inviolate.
- Questo sarà il primo incontro assoluto tra le due squadre nelle competizioni UEFA e il primo dell'Union SG contro una spagnola.
- Tutte le precedenti otto partite dell'Atletico contro squadre belghe sono state contro il Club Brugge, con un bilancio di V3 P2 S3.
- L'Atleti ha perso solo una delle ultime 16 partite di Champions League in casa (V11 P4) e ne ha vinte 10 su 11 (P1).
- Se Antoine Griezmann scenderà in campo, salirà al terzo posto nella classifica presenze assolute in Champions League dei giocatori francesi con 109, dietro solo a Thierry Henry (112) e Karim Benzema (152).
- L'Union SG ha vinto tre delle ultime quattro trasferte europee (P1).
- Solo due delle precedenti 39 partite delle competizioni UEFA dell'Union SG sono finite a reti inviolate.
- L'unico precedente tra il Bodø e una squadra francese è stato un 1-1 in trasferta contro il Nizza nella scorsa Europa League.
- La squadra norvegese ha perso solo due delle ultime 13 partite UEFA in casa (V10 P1) ma ha vinto solo una delle ultime otto complessive (P2 S5).
- L'unico confronto tra il Monaco e una squadra norvegese in una competizione UEFA si è concluso con una sconfitta per 1-0 contro il Viking nella fase a gironi di Coppa UEFA 2005/06.
- La squadra del principato non vince da sei partite di Champions League (P3 S3).
- George Ilenikhena del Monaco (19 anni e 80 giorni) potrebbe diventare il più giovane giocatore africano a raggiungere le 15 presenze in Champions League. Il record attuale è di Nwankwo Kanu (19 anni e 260 giorni).
- La Juventus è rimasta imbattuta nelle quattro partite precedenti contro lo Sporting CP (V2 P2). Nell'ultima occasione ha vinto complessivamente 2-1 ai quarti di finale di Europa League 2022/23 .
- I bianconeri hanno vinto solo due delle ultime 11 gare europee (P5 S4).
- La Juve ha segnato 497 gol in Coppa dei Campioni e potrebbe diventare la prima squadra di Serie A a raggiungere i 500. Il Milan è il secondo club italiano con 457.
- Lo Sporting non vince da 11 partite contro squadre italiane (P5 S6), ovvero dal 2-1 sulla Lazio nella fase a gironi di Europa League a settembre 2011.
- La formazione lusitana ha perso le ultime tre trasferte di Champions League per 2-1.
- Lo Sporting ha sempre segnato nelle ultime 19 partite della fase a gironi/campionato.
- La vittoria per 2-0 sul Real Madrid alla quinta giornata della scorsa stagione ha interrotto una serie di otto partite senza vittorie del Liverpool contro i Blancos (P1 S7).
- I Reds hanno vinto le ultime 15 gare della fase a gironi/campionato ad Anfield.
- Mohamed Salah è a sole due lunghezze dal traguardo dei 50 gol in Champions League e potrebbe diventare il primo giocatore africano a raggiungerlo.
- Trent Alexander-Arnold è passato al Real Madrid dal Liverpool in estate. Il terzino ha collezionato 354 presenze in nove stagioni con il club della sua città e non mai vinto in sei sfide contro la squadra spagnola (P1 S5).
- Il Madrid ha vinto solo due delle ultime nove partite contro squadre inglesi (P3 S4).
- A 22 anni e 128 giorni, Jude Bellingham potrebbe diventare il giocatore più giovane a collezionare 50 presenze in Champions League (qualificazioni escluse). L’attuale record è di Iker Casillas (22 anni e 155 giorni).
- Gli unici incontri tra queste squadre risalgono agli ottavi di finale di Europa League 2020/21, con l'Olympiacos che ha passato il turno grazie a un 5-4 complessivo.
- L'Olympiacos è rimasto imbattuto nelle ultime sette partite casalinghe contro squadre dei Paesi Bassi (V5 P2).
- La squadra greca ha vinto solo due delle ultime 23 gare della fase a gironi/campionato di Champions League (P3 S18).
- Il PSV ha vinto 10 delle ultime 15 partite contro squadre greche (P1 S4).
- Il club di Eindhoven è a sole due lunghezze dai 150 gol segnati in Champions League (qualificazioni escluse).
- Ismael Saibari ha segnato nelle ultime due partite della fase campionato del PSV.
- Il Paris ha perso solo due delle ultime 41 partite casalinghe della fase a gironi/campionato di Champions League (V31 P8).
- Quando giocava nel Dortmund, Ousmane Dembélé ha propiziato il gol del pareggio e segnato quello del 3-2 contro il Bayern nelle semifinali di Coppa di Germania 2016/17. Tuttavia, è stato espulso in PSG-Bayern della scorsa stagione (0-1) e ha subito due sconfitte su due contro il Bayern con la maglia del Barcellona nella fase a gironi 2022/23: la sua squadra di Demblé non è riuscita a segnare in nessuna di queste tre partite.
- William Pacho militava nell'Eintracht che ha battuto il Bayern 5-1 il 9 dicembre 2023 nella sua unica stagione in Bundesliga. Era dal 1975 che il Bayern non subiva cinque gol in un'ora.
- Lucas Hernández è approdato a Parigi a luglio 2023 dal Bayern, dove ha collezionato 107 presenze in quattro anni.
- Il Bayern ha vinto 13 delle ultime 15 partite contro squadre francesi (P2).
- Harry Kane ha segnato 11 gol nelle ultime 10 presenze con il Bayern in Champions League.
- Joshua Kimmich potrebbe collezionare la sua 100esima presenza in Champions League (qualificazioni escluse), tutte con il Bayern. Sarebbe il 30esimo giocatore a raggiungere le 100 presenze con un solo club e il quinto con il Bayern dopo Thomas Müller (163), Manuel Neuer (131), Philipp Lahm (105) e Oliver Kahn (103).
- L'unico precedente del Tottenham contro una squadra danese è stato un 3-2 contro l’AaB nella fase a gironi di Coppa UEFA 2007/08.
- Gli Spurs non perdono in casa da 21 partite europee (V17 P4).
- La squara inglese non ha mai perso nelle ultime sette partite della fase a gironi/campionato di Champions League (V3 P4) e ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sei gare europee.
- Il Copenaghen ha vinto solo due delle precedenti 19 partite contro squadre inglesi (P5 S12) e non ha mai vinto in trasferta (P2 S7).
- La squadra danese ha vinto solo due delle ultime 21 trasferte di Champions League (qualificazioni escluse, P4 S15).
- Ha vinto solo due delle ultime 15 gare della fase a gironi/campionato di Champions League (P6 S7).
Mercoledì 5 novembre
- Questo è il primo incontro tra queste due squadre e il primo del Pafos contro una spagnola.
- Il Pafos ha perso solo una delle nove partite di Champions League di questa stagione (qualificazioni incluse, V4 P4).
- La squadra cipriota ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime otto gare di Champions League (qualificazioni comprese).
- Le uniche precedenti partite del Villarreal contro una squadra cipriota sono state due vittorie contro l'Apollon nella fase a gironi di Europa League 2014/15 (4-0 in casa e 2-0 in trasferta).
- Il Sottomarino Giallo ha vinto solo tre delle ultime 18 gare della fase a gironi/campionato di Champions League (P4 S11).
- Solo una delle ultime 35 partite europee del Villarreal è finita senza reti.
- Le due squadre si sono incontrate nella fase a gironi di Champions League 2017/18. Il Chelsea ha vinto 6-0 in casa alla prima giornata e 4-0 in Azerbaigian alla quinta.
- Il Qarabağ ha anche perso le ultime sette partite contro squadre inglesi. Nelle ultime sei non ha segnato neanche un gol.
- Leandro Andrade ha segnato in quattro delle ultime sei gare europee del Qarabağ.
- Il Chelsea ha vinto 14 delle ultime 16 partite europee (S2) e ha segnato nelle ultime 18.
- I Blues sono a una sola lunghezza dai 350 gol segnati nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League.
- L'ultimo 0-0 del Chelsea è stato quello contro il Sevilla nella fase a gironi 2020. Nelle precedenti 51 partite ha segnato almeno un gol.
- L'unico precedente tra queste squadre risale alla scorsa stagione, 2-1 per l’Ajax all'ottava giornata di Europa League.
- L'Ajax ha vinto 12 delle precedenti 14 partite contro squadre turche (P1 S1) e non ha mai perso in casa (V7 P1).
- La squadra dei Paesi Bassi ha perso le ultime sei gare europee.
- Il difensore Davinson Sánchez del Galatasaray è stato nominato Giocatore dell'anno dell'Ajax durante la sua unica stagione intera nel club, 2016/17.
- Il Galatasaray punta a vincere tre partite consecutive della fase a gironi/campionato di Champions League per la prima volta dal 2012/13.
- Victor Osimhen ha segnato in sette partite europee consecutive a partire dalla scorsa stagione, per un totale di nove gol.
- Il Barcellona ha vinto i due precedenti tra le due squadre in Champions League, 3-2 in casa e 1-0 in trasferta nella prima fase a gironi 2002/03.
- Il Club Brugge ha perso solo una delle ultime sette gare contro squadre spagnole (V2 P4) ed è imbattuto da quattro (V2 P2).
- La squadra belga ha perso solo due delle ultime 18 partite casalinghe delle competizioni UEFA (V12 P4).
- Finora ha vinto tutte e tre le gare di questa stagione, qualificazioni comprese.
- Il Barcellona ha perso solo due delle precedenti 12 partite contro squadre belghe (V9 P1).
- Il Barcellona ha vinto le ultime quattro trasferte della fase campionato di Champions League.
- Pau Cubarsí (18 anni e 287 giorni) potrebbe diventare il terzo giocatore più giovane a raggiungere le 20 presenze in Champions League (qualificazioni escluse) dopo Lamine Yamal (17 anni e 270 giorni) e Warren Zaïre-Emery (18 anni e 277 giorni).
- Si tratta della prima partita tra queste due squadre, nonché della prima volta che entrambe affrontano un’avversaria di questa nazionalità.
- L'Inter non ha mai perso nelle ultime 17 partite casalinghe di Champions League (V14 P3).
- I nerazzurri hanno tenuto la porta inviolata 11 volte nelle ultime 12 partite della fase a gironi/campionato di Champions League.
- Lautaro Martínez ha segnato 11 gol nelle ultime 10 presenze in Champions League.
- Il Kairat non ha mai vinto nelle ultime sei partite di Champions League (P3 S3), qualificazioni comprese.
- Non è riuscito a segnare in cinque delle ultime sei gare di Champions League, ma ha tenuto la porta inviolata in cinque delle ultime otto.
- Il Manchester City ha perso solo una delle sei partite precedenti tra le due squadre (V3 P2). In casa è imbattuto con due vittorie e un pareggio.
- Erling Haaland ha segnato 86 gol in 89 partite con il Dortmund prima di passare al City nell'estate del 2022. L'attaccante norvegese ha affrontato la sua ex squadra due volte nella fase a gironi 2022/23 (V1 P1), segnando il gol della vittoria a Manchester nel primo incontro. L'attaccante norvegese ha segnato 37 reti in 33 presenze nella fase a gironi/campionato di Champions League.
- Bernardo Silva potrebbe collezionare la sua 100esima presenza in Champions League (qualificazioni escluse). Diventerebbe il quarto giocatore portoghese a raggiungere questo traguardo dopo Cristiano Ronaldo (183), Pepe (120) e Luís Figo (103).
- Il Dortmund ha vinto tre delle ultime quattro partite contro squadre inglesi (S1).
- Per la prima volta, il BVB ha segnato quattro gol in tre partite consecutive di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League.
- Gli unici precedenti tra le due squadre risalgono al secondo turno di Coppa UEFA 1994/95. Il Newcastle ha vinto 3-2 in casa, ma l’Athletic Club si è imposto 1-0 a Bilbao e ha passato il turno grazie ai gol in trasferta.
- Il Newcastle ha perso sei delle ultime nove partite contro squadre spagnole (V3).
- Le Magpies hanno perso solo quattro delle ultime 33 gare casalinghe europee (V22 P7).
- Alla terza giornata, Anthony Gordon è diventato il primo giocatore del Newcastle a segnare in tre gare consecutive di Champions League. Ora vuole prolungare il record arrivando a quattro di fila.
- L'Athletic Club ha vinto solo una delle ultime nove trasferte in Inghilterra (P1 S7).
- La squadra basca ha vinto 10 delle ultime 14 partite della fase a gironi/campionato (P1 S3).
- Gli unici precedenti tra i due club risalgono alle semifinali di Europa League 2023/24. Dopo un 1-1 in Francia, l'Atalanta è arrivata in finale con un 3-0 casalingo.
- Il Marsiglia non ha mai vinto nelle ultime nove partite contro squadre italiane (P3 S6) dopo un 1-0 contro l’Inter all’andata degli ottavi di finale di Champions League 2011/12.
- L'OM ha perso solo due delle ultime 20 gare casalinghe europee (V13 P5). È imbattuto da nove, con sette vittorie e due pareggi.
- L'Atalanta non ha mai vinto nelle ultime tre trasferte in Francia (P2 S1).
- La Dea ha perso solo due delle ultime 17 partite della fase a gironi/campionato (V9 P6).
- L'Atalanta ha tenuto la porta inviolata sette volte nelle ultime 12 gare della fase a gironi/campionato.
- Il Benfica ha subito una sola sconfitta nelle sei partite precedenti contro il Leverkusen (V2 P3). I loro incontri più recenti risalgono alla fase a gironi di Champions League 2014/15: il Leverkusen si è imposto 3-1 in casa alla seconda giornata, mentre la gara di Lisbona alla sesta si è conclusa 0-0.
- La formazione portoghese ha vinto solo due delle ultime 15 partite contro squadre tedesche (P3 S10) e non vince da sei (P1 S5).
- Il Benfica ha vinto solo una delle ultime otto partite casalinghe della fase a gironi/campionato di Champions League (P2 S5).
- Álex Grimaldo ha collezionato 303 presenze e 27 gol con il Benfica prima di passare al Leverkusen nell'estate del 2023. Il terzino ha vinto campionato e coppa nazionale con il Benfica nel 2016/17 e ha fatto altrettanto con il Leverkusen nel 2023/24.
- Il Leverkusen non ha mai vinto nelle ultime cinque gare di Champions League (P2 S3).
- Nessuna delle ultime 26 partite europee del Leverkusen è finita senza reti.
Giornate successive
- Chelsea e Barcellona hanno regalato partite emozionanti nel corso degli anni, con gli ultimi sei incontri che risalgono alla fase a eliminazione diretta. La loro sfida alla quinta giornata offrirà altrettante emozioni?
- Le ultime quattro squadre italiane che hanno giocato in casa del Bodø/Glimt – Lazio, Roma (due volte) e Sampdoria – hanno sempre perso. Riuscirà la Juventus a spezzare l’incantesimo alla quinta giornata?
- Anche l'Arsenal avrà la possibilità di invertire una tendenza ospitando il Bayern nella quinta giornata. I Gunners non hanno mai vinto in cinque partite contro i tedeschi (P1 S4) e tre di queste sconfitte sono state addirittura per 5-1.
Dove si gioca la finale di UEFA Champions League del 2026?
La finale di UEFA Champions League 2025/26 si giocherà alla Puskás Aréna di Budapest sabato 30 maggio 2026.