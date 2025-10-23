La Squadra della Settimana di Champions League: terza giornata

La Squadra della Settimana, presentata da Crypto.com, viene selezionata dagli osservatori tecnici UEFA. Un osservatore esperto guarda ogni partita ed è supportato dall'unità di analisi UEFA di Nyon (Svizzera).

Guglielmo Vicario, Tottenham

Il portiere degli Spurs ha concluso la terza giornata al primo posto nella classifica dei gol evitati (2,68), avendo compiuto otto parate contro il Monaco nel pari impreziosito da un clean sheet.

Denzel Dumfries, Inter

Il terzino dei Paesi Bassi ha segnato per la seconda partita consecutiva in UEFA Champions League e ha effettuato il maggior numero di cross (cinque) di qualsiasi altro giocatore in questa settimana.

Virgil van Dijk, Liverpool

Oltre ad aver segnato il suo secondo gol in questa Champions League, il difensore del Liverpool si è distinto per la sua capacità di dettare i tempi alla manovra e per il suo senso della posizione, dominando i duelli e spazzando ben sei palloni.

Gabriel, Arsenal

Il suo colpo di testa ha dato il via al largo successo contro l'Atleti e sottolineato ancora una volta la sua importanza sulle palle inattive. Oltre al gol ha anche fatto un assist, risultando decisivo per il terzo clean sheet dei Gunners.

Nuno Mendes, Paris

Ha realizzato un gol e un assist disputando un'altra grande prestazione nel ruolo di terzino. Oltre al gol e all'assist, ha dimostrato flessibilità tattica e ha giocato con intelligenza in fase di possesso.

Lennart Karl, Bayern München

Alla sua prima da titolare nella competizione, il diciassettenne ha impiegato solo cinque minuti per segnare il suo primo gol in UEFA Champions League. Si è distinto anche per il pressing continuo e per i suoi movimenti in fase di non possesso.

Felix Nmecha, B. Dortmund

Ha segnato due gol da fuori area e ha unito l'operosità a un'intelligenza di gioco impressionante nella vittoria per 4-2 in casa del Copenhagen.

Fermín López, Barcelona

Il Giocatore della Settimana ha vissuto una serata indimenticabile contro l'Olympiacos, segnando la sua prima tripletta in carriera e facendosi notare per il suo lavoro preciso in fase di possesso.

Dennis Man, PSV

Ha segnato due gol nella straordinaria vittoria per 6-2 contro il Napoli e ha mostrato un'energia eccezionale non solo in attacco ma anche in difesa.

Gorka Guruzeta, Athletic Club

Punto di riferimento dell'attacco dell'Athletic, l'esperto centravanti ha segnato una doppietta risultando decisivo nella conquista dei primi punti dell'Athletic in questa fase campionato.

Anthony Gordon, Newcastle

Oltre al gran gol contro il Benfica, ha fornito un assist ed è stato instancabile sia in fase di possesso che non, effettuando otto recuperi, più di qualsiasi altro attaccante nella terza giornata.