Momenti Priceless della Settimana: con Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Rasmus Højlund, Jens Petter Hauge e Gonçalo Ramos

Rivivi i gol decisivi, le storie da favola e le emozioni più intense che hanno caratterizzato la seconda giornata della UEFA Champions League con i momenti Priceless della Settimana di Mastercard.

Momenti Priceless Mastercard

La notte dei record di Griezmann

Antoine Griezmann ha raggiunto due traguardi storici nel trionfo dell’Atleti contro il Frankfurt: ha realizzato il suo 50º gol nelle competizioni europee e il 200º con la maglia del club.

Il francese ha mostrato ancora una volta il suo istinto in area, muovendosi con tempismo perfetto per anticipare il marcatore e deviare in rete il cross di Julián Álvarez, realizzando così la terza rete della serata.

Con questo gol, Griezmann è andato a segno per la dodicesima stagione consecutiva in Champions League, un cammino che attraversa sia gli anni all’Atleti sia il periodo al Barcelona.

"Il talento non ha età" ha commentato l’allenatore Diego Simeone parlando del trentaquattrenne. "Sono grato ad Antoine e ai suoi 200 gol. Ricordo quando arrivò come esterno: lo invitammo a sfruttare al meglio le sue qualità da trequartista e, passo dopo passo, è arrivato a diventare campione del mondo".

Guarda il 200° gol di Antoine Griezmann con l'Atleti

La grande prestazione di Hauge per il Bodø/Glimt

Jens Petter Hauge ha illuminato la serata con una splendida doppietta, permettendo al Bodø/Glimt di prolungare la propria imbattibilità nella stagione d’esordio in Champions League, grazie al 2-2 contro il Tottenham all’Aspmyra.

Hauge ha sbloccato il risultato al 53’. Il primo controllo sembrava troppo lungo, ma ha saputo rimediare con intelligenza, portandosi il pallone sul destro. Il tocco successivo lo ha messo nella posizione ideale per calciare di piatto e superare Guglielmo Vicario.

Il suo secondo gol è stato altrettanto spettacolare: servito in area con un passaggio orizzontale, Hauge ha attaccato lo spazio, con una finta rapida ha mandato fuori tempo il marcatore e poi ha scaricato un destro preciso e potente in rete.

"È stata davvero una partita divertente. Abbiamo affrontato una squadra fantastica e possiamo essere orgogliosi di quanto abbiamo fatto oggi", ha commentato Hauge a fine gara.

Guarda la doppietta di Jens Petter Hauge del Bodø/Glimt contro il Tottenham

Il Galatasaray sorprende il Liverpool

La lunga attesa del Galatasaray per una vittoria casalinga in Champions League è finita nel migliore dei modi: una vittoria per 1-0 contro il Liverpool nel clima incandescente dell'Ali Sami Yen Spor Kompleksi.

Il gol decisivo è arrivato dopo appena 16 minuti. Victor Osimhen si presenta sul dischetto, rincorsa spezzata e poi una conclusione centrale e potentissima, che non ha lasciato scampo ad Alisson Becker.

Interrompendo un digiuno interno in Europa che durava da sei anni (l’ultimo successo risaliva al 3-0 contro il Lokomotiv Mosca nel 2018), questo risultato rappresenta la risposta perfetta alla pesante sconfitta della prima giornata contro il Frankfurt.

"Sapevamo che sarebbe stata una partita durissima e che serviva una prestazione di squadra eccezionale… ed è esattamente ciò che abbiamo fatto", ha dichiarato a fine gara İlkay Gündoğan.

Il rigore della vittoria di Victor Osimhen del Galatasaray

Mbappé scala le classifiche

La quarta tripletta di Kylian Mbappé in Champions League ha trascinato il Real Madrid al successo per 5-0 contro il Kairat Almaty.

Mbappé ha aperto le marcature dal dischetto, poi ha sfruttato un lancio lungo di Thibaut Courtois per infilarsi alle spalle della difesa e superare il portiere con un delizioso pallonetto, mentre il tris è arrivato con un gran tiro dal limite dell’area.

L'attaccante francese ha raggiunto Karim Benzema a quota quattro triplette in Champions, alle spalle di Robert Lewandowski (6) e delle leggende Cristiano Ronaldo e Lionel Messi (8).

Il suo bottino complessivo nella competizione sale a 60 reti, messe a segno con le maglie di Monaco, Paris Saint-Germain e Real Madrid: un traguardo che lo porta al sesto posto nella classifica marcatori di tutti i tempi. "Ci sono ancora tantissimi giocatori davanti a me, quindi dovrò continuare a segnare", ha commentato il francese.

A 26 anni e 284 giorni, Mbappé è il secondo più giovane a raggiungere questo traguardo, dietro soltanto a Messi.

Highlights: Kairat Almaty - Real Madrid 0-5

Il momento d'oro degli ex di Manchester a Napoli

"Mi basta attaccare lo spazio e lui mi servirà il pallone nel modo giusto", ha dichiarato Rasmus Højlund parlando dell'intesa vincente con Kevin De Bruyne, che ha trascinato il Napoli al successo per 2-1 contro lo Sporting CP.

Il gol che ha sbloccato il match è nato da una giocata da manuale. De Bruyne, arrivato in estate dal Manchester City, ha recuperato palla nella propria metà campo, superato un avversario con un’accelerazione fulminea e avanzato in mezzo al campo. Con un passaggio filtrante millimetrico ha smarcato Højlund davanti a due difensori: il danese, in prestito dal Manchester United, ha mantenuto la calma e ha superato Rui Silva con un tocco preciso tra le gambe.

Lo Sporting CP ha trovato il pari poco dopo l’ora di gioco, ma il Napoli non si è arreso. All’79’, De Bruyne ha di nuovo fatto la differenza: cross perfetto dalla sinistra e Højlund, con coraggio e tempismo, ha anticipato il portiere con un colpo di testa, firmando il gol della vittoria.

Highlights: Napoli - Sporting CP 2-1

Il gol di Gonçalo Ramos allo scadere contro il Barcelona

Entrato in campo a meno di 20 minuti dal termine, Gonçalo Ramos ha cambiato il destino della partita a favore del Paris, segnando in extremis il gol del decisivo 2-1 in casa del Barcelona.

La gara sembrava avviata verso il pareggio dopo che Senny Mayulu aveva risposto all’iniziale vantaggio di Ferran Torres.

Poi, al 90’, l’episodio decisivo. Achraf Hakimi ha sfruttato lo spazio sulla destra mentre la retroguardia blaugrana si stringeva al centro: il suo cross rasoterra ha trovato Ramos, impeccabile nel tempismo dell’inserimento e freddo nel piazzare in rete la palla della vittoria.