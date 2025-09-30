Riepilogo Champions League: vincono Inter e Atalanta, il Liverpool cade a Istanbul

L'Atalanta soffre ma vince in rimonta contro il Club Brugge, mentre l'Inter ha meno problemi contro lo Slavia Praha. Il Galatasaray centra una memorabile vittoria contro il Liverpool. Il Real Madrid stravince con una tripletta di Kylian Mbappé, che raggiunge i 60 gol in UEFA Champions League.

UEFA.come riepiloga le partite del martedì della seconda giornata.

Le partite di martedì

Il colpo di testa di Mario Pašalić all'87' regala all'Atalanta i primi punti in UEFA Champions League 2025/26 e una rivincita dopo la sconfitta contro il Bruges negli spareggi per la fase a eliminazione diretta della scorsa stagione.

A 8' dall'intervallo, Christos Tzolis segna da fuori area, ma Lazar Samardžić pareggia su rigore a 16' dalla fine. Nel finale, Pašalić svetta di testa dopo un tocco di Yunus Musah e decide la gara, diventando il capocannoniere di tutti i tempi della Dea in Champions League con otto gol.

Player of the Match: Mario Pašalić (Atalanta)

Una gara strepitosa di Kylian Mbappé assicura al Real il massimo dei punti contro un Kairat comunque vivace. I padroni di casa mettono alla prova Thibaut Courtois dopo appena dieci secondi con Dastan Satpayev, ma Mbappé apre le marcature per i blancos su rigore al 25'.

Poco dopo l'intervallo, il nazionale francese si invola a rete su un lungo rinvio di Courtois e raddoppia, completando la tripletta personale a 17' con un potente tiro. Nel finale, il Madrid dilaga con un colpo di testa in tuffo di Eduardo Camavinga e un preciso rasoterra di Brahim Díaz.

Player of the Match: Kylian Mbappé (Real Madrid)

Antoine Griezmann ha segnato il suo 200° gol con l'Atlético de Madrid nella vittoria contro l'Eintracht AFP via Getty Images

L'Atleti si sblocca in Champions League con una comoda vittoria contro il Frankfurt all'Estadio Metropolitano. Giacomo Raspadori apre le marcature dalla corta distanza dopo 4', Robin Le Normand raddoppia e Antoine Griezmann segna il suo 200° gol con i colchoneros allo scadere del primo tempo.

Nella ripresa, l'Eintracht accorcia con Jonathan Burkardt, ma un colpo di testa di Giuliano Simeone e un rigore di Julián Alvarez mettono fine alle speranze di rimonta degli ospiti.

Player of the Match: Julián Alvarez (Atlético de Madrid)

Il ritorno di José Mourinho nello stadio del Chelsea si conclude con una sconfitta per autogol di Richard Ríos, che decide una gara scarna di occasioni. La svolta arriva su un cross basso di Alejandro Garnacho al 18', ma i padroni di casa, privi di Cole Palmer, faticano a chiudere la partita.

Il portiere Anatoliy Trubin para sia su Tyrique George che sul subentrato Estêvão Willian, ma la squadra di Enzo Maresca resiste anche dopo l'espulsione di João Pedro nel recupero.

Player of the Match: Marc Cucurella (Chelsea)

L'Inter prosegue il suo perfetto avvio di stagione con una comoda vittoria sullo Slavia Praga. I nerazzurri bussano alla porta nelle prime fasi, poi Lautaro Martínez sfonda alla mezz'ora.

Quattro minuti dopo, Denzel Dumfries apporta il tocco finale a una bella azione offensiva, mentre Martínez chiude la gara con il secondo gol personale poco dopo il quarto d'ora della ripresa.

Player of the Match: Marcus Thuram (Inter)

Il Tottenham ha pareggiato dopo due gol di svantaggio UEFA via Getty Images

Un incontro palpitante esplode nella ripresa e si conclude in parità. Il Bodø ha la possibilità di andare in vantaggio all'intervallo, ma Kasper Høgh manda un rigore sopra la traversa. Nella ripresa, però, i padroni di casa trovano il ritmo giusto e si portano sul 2-0 con una doppietta di Jens Petter Hauge.

Il Tottenham risponde subito e rimane in gara con un gol di testa di Micky van de Ven. Dopo un forcing prolungato, Archie Gray conclude a rete, il pallone rimpalla sullo sfortunato Jostein Gundersen e gli ospiti trovano il 2-2.

Player of the Match: Jens Petter Hauge (Bodø/Glimt)

Victor Osimhen suggella la prima vittoria casalinga in Champions League del Galatasaray dopo sette anni e affonda il Liverpool a Istanbul.

Dopo un salvataggio sulla linea di Ismail Jakobs su conclusione di Cody Gakpo, i padroni di casa passano in vantaggio al 16' con Osimhen, che trasforma un rigore dopo l'atterramento su Dominik Szoboszlai a opera di Barış Alper Yılmaz.

Nella ripresa, Uğurcan Çakır si oppone a un bel colpo di tacco di Hugo Ekitiké, ma gli ospiti non creano molte altre occasioni per pareggiare e il Galatasaray resiste.

Player of the Match: Victor Osimhen (Galatasaray)

Igor Paixão segna due gol da fuori area e regala al Marsiglia i primi punti in grande stile. All'esordio in Champions League con la squadra francese, Paixão parte dalla metà campo per intercettare l'ottimo passaggio di Pierre-Emerick Aubameyang e segna il gol del vantaggio al 5', poi sfrutta l'intercetto di Arthur Vermeeren e raddoppia 6' dopo.

Mason Greenwood fa tris al 26' minuto grazie a un altro passaggio di Aubameyang, che segna il quarto gol in contropiede al 7' del secondo tempo.

Player of the Match: Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille)

Harry Kane ha segnato anche contro il Pafos FC Bayern via Getty Images

Il Bayern centra una vittoria schiacciante grazie a un primo tempo impeccabile. Harry Kane apre le marcature con un rasoterra angolato, mentre Raphaël Guerreiro raddoppia con una conclusione perentoria. Dopo il primo gol con il Bayern di Nicolas Jackson arriva il secondo personale di Kane.

Anche se Mislav Oršić accorcia con un tiro spettacolare allo scadere del primo tempo, Michael Olise ripristina il vantaggio di quattro gol insaccando sotto la traversa a metà del secondo.

Player of the Match: Harry Kane (Bayern München)

