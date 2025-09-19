Squadra della Settimana di Champions League: prima giornata

La Squadra della Settimana, presentata da Crypto.com, viene scelta dal gruppo di Osservatori Tecnici UEFA. Per ogni partita viene designato osservatore che viene supportato dall'unità di analisi UEFA presente a Nyon (Svizzera).

Gerónimo Rulli, Marseille

Al Santiago Bernabéu, Rulli è stato battuto solo da due calci di rigore. In partita ha parato 13 dei 15 tiri subiti – e ha evitato 1,68 gol.

Marcos Llorente, Atlético de Madrid

Cinque anni dopo la doppietta ad Anfield, Llorente si è ripetuto con l'Atleti, mettendo in mostra la sua impressionante versatilità nelle sue scorribande sulla fascia destra.

Derrick Luckassen, Pafos

Al suo esordio nel tabellone principale della competizione, l'olandese ha contribuito in modo determinante al clean sheet del Pafos (squadra all'esordio in Europa), effettuando 19 passaggi - più di ogni altro difensore in questa settimana - e bloccando tre tiri.

Virgil van Dijk, Liverpool

Ha dimostrato ancora una volta tutta la sua bravura nel gestire la difesa e la sua abilità nel fare partire la manovra dalle retrovie. Inoltre ha anche segnato il gol della vittoria con un potente colpo di testa sul finale della gara – il suo primo gol in Champions League ad Anfield.

Youssoupha Mbodji, Slavia Praha

Alla sua prima partita in una competizione UEFA, il giovane difensore senegalese ha sfoderato tutto il suo repertorio offensivo segnando entrambi i gol dello Slavia nel 2-2 con il Bodø/Glimt.

Pedro Bicalho, Qarabağ

Il brasiliano ha portato equilibrio al suo Qarabağ nella vittoria in rimonta sul Benfica, guadagnandosi gli elogi del Gruppo degli Osservatori Tecnici UEFA che ha spiegato: "Ha aiutato l'intero reparto arretrato e ha offerto opzioni di gioco per superare il pressing del Benfica".

Hans Vanaken, Club Brugge

L'esperto centrocampista ha fatto l'assist per il gol iniziale e ha anche segnato una rete nella vittoria contro il Monaco. Oltre al contributo in termini di gol e assist, è stato un leader della squadra sia in fase di possesso che non.

Francisco Trincão, Sporting CP

Decisivo nel successo dello Sporting CP, ha segnato una doppietta e ha superato i difensori del Kairat Almaty facendo sette dribbling su dieci tentativi.

Marcus Rashford, Barcelona

Schierato sulla sinistra dell'attacco del Barcelona, si è distinto per la sua velocità e la sua abilità nell'uno contro uno e ha regalato due momenti di grande calcio con i primi due gol con la maglia del Barcelona nella vittoria sul Newcastle.

Harry Kane, Bayern

Con i due gol contro il Chelsea ha dimostrato ancora una volta la sua abilità sotto porta, ma si è guadagnato un ulteriore elogio da parte dell'Osservatore Tecnico UEFA per i suoi "movimenti intelligenti per collegare il gioco in attacco, soprattutto grazie ai suoi inserimenti tra le linee".

Marcus Thuram, Inter

Autore di entrambi i gol nel 2-0 dell'Inter in casa dell'Ajax, è stato il protagonista indiscusso dell'attacco dei nerazzurri dando spessore e profondità alla manovra. Ha inoltre vinto sei duelli aerei su otto, rivelandosi il punto di riferimento della fase offensiva dell'Inter.