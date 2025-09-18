Migliori marcatori in Champions League: Kylian Mbappé, Marcus Thuram e Dušan Vlahović tra i nove giocatori a quota due gol

Kylian Mbappé del Real Madrid, Marcus Thuram dell'Inter e Dušan Vlahović della Juventus sono tre dei nove giocatori a pari merito nella corsa al titolo di capocannoniere della UEFA Champions League 2025/26 con due gol dopo la prima giornata.

I migliori marcatori della Champions League 2025/26 2 Jonathan Burkardt (Frankfurt)

2 Harry Kane (Bayern München)

2 Marcos Llorente (Atleti)

2 Kylian Mbappé (Real Madrid)

2 Youssoupha Mbodji (Slavia Praha)

2 Marcus Rashford (Barcelona)

2 Marcus Thuram (Inter)

2 Francisco Trincão (Sporting CP)

2 Dušan Vlahović (Juventus) 1 Quarantacinque giocatori

Mbappé ha segnato due rigori che hanno portato il Real Madrid alla vittoria per 2-1 contro il Marseille, mentre la doppietta di Vlahović, compreso un gol nei minuti di recupero, ha contribuito al pareggio della Juventus contro il Borussia Dortmund in una partita emozionante caratterizzata da otto gol.

Le due reti di Mbodji hanno regalato allo Slavia Praga un ampio margine contro il Bodø/Glimt, ma una rimonta nel finale della squadra norvegese ha portato al definitivo pareggio. Thuram ha segnato di testa in ciascuna delle due frazioni di gioco nella vittoria dell'Inter sull'Ajax.

Harry Kane è diventato il quinto giocatore a segnare due gol grazie a una splendida conclusione nella ripresa che ha permesso al Bayern di avere la meglio sul Chelsea, mentre Fernando Llorente ha aggiunto il suo nome alla lista nonostante la sconfitta dell'Atletico Madrid allo scadere ad Anfield.

Altri tre giocatori hanno segnato due gol giovedì, nella tornata conclusiva di gare della prima giornata: Francisco Trincão nella vittoria dello Sporting sul Kairat Almaty, Rashford nel successo del Barcelona sul Newcastle e Jonathan Burkardt del Frankfurt contro il Galatasaray.

I milgiori marcatori di sempre in Champions League

Quarantacinque giocatori sono a quota un gol, tra cui Mohamed Salah del Liverpool, Karim Adeyemi del Borussia Dortmund e Khvicha Kvaratskhelia del Paris Saint-Germain.

Più assist nell'edizione 2025/26 della Champions League

2 Hakan Çalhanoğlu (Inter)

2 Lukáš Provod (Slavia Praha)

1 Quarantaquattro giocatori

Triplette nell'edizione 2025/26 della Champions League

Nessuna

Migliori marcatori in Champions League per stagione (dalla fase a gironi alla finale)

2024/25: Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Raphinha (Barcelona) 13

2023/24: Harry Kane (Bayern München), Kylian Mbappé (Paris) 8

2022/23: Erling Haaland (Man City) 12

2021/22: Karim Benzema (Real Madrid) 15

2020/21: Erling Haaland (Borussia Dortmund) 10

2019/20: Robert Lewandowski (Bayern) 15

2018/19: Lionel Messi (Barcelona) 12

2017/18: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 15

2016/17: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2015/16: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 16

2014/15: Lionel Messi (Barcelona), Neymar (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 10

2013/14: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 17

2012/13: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2011/12: Lionel Messi (Barcelona) 14

2010/11: Lionel Messi (Barcelona) 12

2009/10: Lionel Messi (Barcelona) 8

2008/09: Lionel Messi (Barcelona) 9

2007/08: Cristiano Ronaldo (Manchester United) 8

2006/07: Kaká (AC Milan) 10

2005/06: Andriy Shevchenko (AC Milan) 9

2004/05: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 8

2003/04: Fernando Morientes (Monaco) 9

2002/03: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 12

2001/02: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 10

2000/01: Raúl González (Real Madrid) 7

1999/00: Mário Jardel (Porto), Rivaldo (Barcelona), Raúl González (Real Madrid) 10

1998/99: Andriy Shevchenko (Dynamo Kyiv), Dwight Yorke (Manchester United) 8

1997/98: Alessandro Del Piero (Juventus) 10

1996/97: Milinko Pantić (Atlético de Madrid) 5

1995/96: Jari Litmanen (Ajax) 9

1994/95: George Weah (Paris) 7

1993/94: Hristo Stoichkov (Barcelona) 5

1992/93: Franck Sauzée (Marseille) 5

Le statistiche di tutti i tempi della Champions League