Migliori marcatori in Champions League: Kylian Mbappé davanti ad Harry Kane

Grazie ai cinque gol segnate nelle prime due giornate, Kylian Mbappé è in vetta nella corsa al titolo di capocannoniere della UEFA Champions League 2025/26 con Harry Kane del Bayern München che insegue a una rete di distanza.

I migliori marcatori della Champions League 2025/26 5 Kylian Mbappé (Real Madrid) 4 Harry Kane (Bayern München) 3 Jonathan Burkardt (Frankfurt)

2 Igor Paixão (Marseille)

2 Marcos Llorente (Atleti)

2 Lautaro Martínez (Inter)

2 Youssoupha Mbodji (Slavia Praha)

2 Jens Petter Hauge (Bodø/Glimt)

2 Marcus Rashford (Barcelona)

2 Marcus Thuram (Inter)

2 Francisco Trincão (Sporting CP)

2 Dušan Vlahović (Juventus)

I primi tre gol di Mbappé sono stati realizzati su calcio di rigore, due dei quali hanno portato il Real Madrid alla vittoria per 2-1 contro il Marseille alla Giornata 1, prima di quello che ha aperto le marcature alla Giornata 2 nel successo sul campo del Kairat Almaty.

L'attaccante francese ha poi segnato due reti nella ripresa, di cui una su assist di Thibaut Courtois, realizzando così la prima tripletta della Champions League 2025/26.

I migliori marcatori di sempre in Champions League

Subito dietro in classifica c'è Kane, grazie ai due gol che hanno permesso al Bayern di avere la meglio sul Chelsea alla Giornata 1 e alle altre due reti nel primo tempo nella vittoria in trasferta contro il Pafos alla Giornata 2.

Jonathan Burkardt del Frankfurt è terzo con tre reti, mentre Marcus Rashford del Barcelona, Francisco Trincão dello Sporting CP e Dušan Vlahović della Juventus sono a quota due prima delle partite delle loro squadre di mercoledì.La classifica marcatori completa

Più assist nell'edizione 2025/26 della Champions League

3 Michael Olise (Bayern München)

2 Julián Alvarez (Atleti)

2 Hakan Çalhanoğlu (Inter)

2 Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille)

2 Håkon Evjen (Bodø/Glimt)

2 Nicolas Jackson (Bayern München)

2 Lukáš Provod (Slavia Praha)

Triplette nell'edizione 2025/26 della Champions League

Kylian Mbappé (Kairat Almaty - Real Madrid 0-5, 30/09/2025)

Migliori marcatori in Champions League per stagione (dalla fase a gironi alla finale)

2024/25: Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Raphinha (Barcelona) 13

2023/24: Harry Kane (Bayern München), Kylian Mbappé (Paris) 8

2022/23: Erling Haaland (Man City) 12

2021/22: Karim Benzema (Real Madrid) 15

2020/21: Erling Haaland (Borussia Dortmund) 10

2019/20: Robert Lewandowski (Bayern) 15

2018/19: Lionel Messi (Barcelona) 12

2017/18: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 15

2016/17: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2015/16: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 16

2014/15: Lionel Messi (Barcelona), Neymar (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 10

2013/14: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 17

2012/13: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2011/12: Lionel Messi (Barcelona) 14

2010/11: Lionel Messi (Barcelona) 12

2009/10: Lionel Messi (Barcelona) 8

2008/09: Lionel Messi (Barcelona) 9

2007/08: Cristiano Ronaldo (Manchester United) 8

2006/07: Kaká (AC Milan) 10

2005/06: Andriy Shevchenko (AC Milan) 9

2004/05: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 8

2003/04: Fernando Morientes (Monaco) 9

2002/03: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 12

2001/02: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 10

2000/01: Raúl González (Real Madrid) 7

1999/00: Mário Jardel (Porto), Rivaldo (Barcelona), Raúl González (Real Madrid) 10

1998/99: Andriy Shevchenko (Dynamo Kyiv), Dwight Yorke (Manchester United) 8

1997/98: Alessandro Del Piero (Juventus) 10

1996/97: Milinko Pantić (Atlético de Madrid) 5

1995/96: Jari Litmanen (Ajax) 9

1994/95: George Weah (Paris) 7

1993/94: Hristo Stoichkov (Barcelona) 5

1992/93: Franck Sauzée (Marseille) 5

Le statistiche di tutti i tempi della Champions League