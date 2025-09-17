Riepilogo Champions League: l'Inter vince ad Amsterdam, troppo Paris per l'Atalanta

L'Inter vince in casa dell'Ajax con una doppietta di Marcus Thuram, mentre la Dea viene travolta dal PSG al Parco dei Principi. Il Liverpool domina contro l'Atlético Madrid ma trionfa solo grazie a un gol nel recupero. Il Bayern München supera il Chelsea con una prestazione maestosa del solito Harry Kane.

UEFA.com riepiloga le partite della prima giornata di UEFA Champions League 2025/26.

Le partite di mercoledì

Il Bodø/Glimt ha ottenuto un pareggio nei minuti finali al suo debutto in Champions League APA/AFP via Getty Images

I subentrati Daniel Bassi e Sondre Brunstad Fet permettono agli esordienti del Bodø/Glimt di pareggiare con una sorprendente rimonta. Youssoupha Mbodji festeggia la sua prima partita da titolare con lo Slavia firmando una doppietta sui precisi passaggi di Lukáš Provod. Tra i due gol, Jindřich Staněk para un rigore a Kasper Høgh.

Il Bodø, però, accorcia nel finale con Bassi, che insacca in ribattuta, mentre Brunstad Fet sigla il gol del pari al 90' con una splendida volée.

Player of the Match: Lukáš Provod (Slavia Praha)

Seconda giornata

30/09: Inter - Slavia Praha

30/09: Bodø/Glimt - Tottenham

Il Pafos, all'esordio nella competizione, resiste nonostante l'espulsione di Bruno al 26' e guadagna un punto prezioso. Il portiere ospite Neofytos Michael viene impegnato per la prima volta solo al 68' con un tiro di Daniel Podence, poi dimostra ottimi riflessi parando sulla linea il colpo di testa di Panagiotis Retsos.

Nel recupero, l'ex interista Mehdi Taremi viene fermato dal prodigioso intervento del capitano ospite David Goldar, poi l'arbitro fischia la fine.

Player of the Match: Derrick Luckassen (Pafos)

Seconda giornata

01/10: Arsenal - Olympiacos

30/09: Pafos - Bayern München

Marcus Thuram ruba la scena e regala all'Inter una facile vittoria ad Amsterdam. I nerazzurri partono bene, ma Yann Sommer è costretto al primo grande intervento della serata su un tiro di Mika Godts.

I nerazzurri reagiscono subito e, all'attacco successivo, Thuram svetta sul corner di Hakan Çalhanoğlu e apre le marcature. I due giocatori si ripetono a inizio ripresa, coronando l'ottimo inizio dei vicecampioni in carica.

Player of the Match: Marcus Thuram (Inter)

Seconda giornata

30/09: Marseille - Ajax

30/09: Inter - Slavia Praha

Il colpo di testa di Virgil van Dijk nel recupero regala al Liverpool un'entusiasmante vittoria ad Anfield. I Reds si portano in vantaggio con un calcio di punizione di Mohamed Salah deviato dal difensore Andy Robertson, poi arriva il raddoppio dell'egiziano al 6'.

Marcos Llorente, autore di una doppietta ad Anfield nel 2020, accorcia prima dell'intervallo, per poi pareggiare con un potente tiro dal limite dell'area nella ripresa, ma l'ultima parola spetta alla squadra di casa.

Player of the Match: Virgil van Dijk (Liverpool)

Seconda giornata

30/09: Galatasaray - Liverpool

30/09: Atleti - Frankfurt

Harry Kane

La doppietta di Harry Kane fa la differenza e consente al Bayern di iniziare la stagione con tre punti. La squadra di casa si porta in vantaggio grazie all'autorete di Trevor Chalobah, per poi raddoppiare su rigore con Kane dopo l'atterramento a opera di Moisés Caicedo.

Cole Palmer accorcia le distanze quasi subito con una bella conclusione, ma il secondo gol di Kane su uno svarione della difesa suggella il risultato.

Player of the Match: Harry Kane (Bayern)

Seconda giornata

30/09: Pafos - Bayern München

30/09: Chelsea - Benfica

Il Paris inizia la difesa del titolo in Champions League surclassando l'Atalanta al Parco dei Principi. Marquinhos impiega meno di tre minuti per aprire le marcature dalla corta distanza e le occasioni si susseguono senza sosta prima del raddoppio di Khvicha Kvaratskhelia.

Prima dell'intervallo, Marco Carnesecchi para un rigore a Bradley Barcola, ma a inizio ripresa Nuno Mendes segna il terzo gol da posizione defilata. La squadra di casa mantiene il controllo e dilaga con il subentrato Gonçalo Ramos nel finale.

Player of the Match: Khvicha Kvaratskhelia (Paris)

Seconda giornata

01/10: Barcelona - Paris

30/09: Atalanta - Club Brugge (18:45)

Le partite di martedì

Highlights: Athletic Club - Arsenal 0-2

I subentrati Gabriel Martinelli e Leandro Trossard vanno a segno e regalano all'Arsenal una partenza vincente contro l'Athletic Club, alla sua prima partecipazione in Champions League dal 2014/15.

I portieri non vengono mai messi in difficoltà fino a quando Martinelli segna pochi secondi dopo il suo ingresso in campo. Il giocatore raccoglie un passaggio di Trossard dalla metà campo avversaria, punta la porta e insacca. Un'altra volata di Martinelli propizia il secondo gol di Trossard con la complicità di una deviazione.

Player of the Match: Gabriel Martinelli (Arsenal)

Seconda giornata

01/10: Borussia Dortmund - Athletic Club

01/10: Arsenal - Olympiacos

Highlights: PSV - Union SG 1-3

L'Union SG esordisce in Champions League con una convincente vittoria contro il PSV. Dopo un rigore trasformato da David al 9', gli ospiti raddoppiano poco prima dell'intervallo con Anouar Ait El Hadj, che conclude una potente azione solitaria con un tiro preciso.

Kevin Mac Allister infrange ogni speranza di rimonta del PSV segnando dalla corta distanza all'81', anche se Ruben van Bommel accorcia con l'avvicinarsi del recupero.

Player of the Match: Anouar Ait El Hadj (Union Saint-Gilloise)

Seconda giornata

01/10: Leverkusen - PSV Eindhoven

01/10: Union Saint-Gilloise - Newcastle (18:45)

Juventus - Borussia Dortmund 4-4

Highlights: Juventus - Borussia Dortmund 4-4

Borussia Dortmund e Juventus si spartiscono il bottino dopo una partita ricca di emozioni. Khéphren Thuram e Loïs Openda sfiorano la rete per i padroni di casa nel primo tempo, ma la gara prende il via al 52' con il bel gol di Karim Adeyemi.

Kenan Yıldız, Felix Nmecha e Dušan Vlahović vanno a segno in soli quattro minuti, poi una potente conclusione di Yan Couto porta il risultato sul 3-2. Gli ospiti trasformano anche un rigore all'85' con Ramy Bensebaini e pensano di avere la vittoria in tasca, ma la Juve si salva nei minuti di recupero grazie alla conclusione ravvicinata di Dušan Vlahović e al colpo di testa di Lloyd Kelly.

Player of the Match: Dušan Vlahović (Juventus)

Seconda giornata

01/10: Villarreal - Juventus

01/10: Borussia Dortmund - Athletic Club

Highlights: Real Madrid - Marseille 2-1

Due rigori trasformati da Kylian Mbappé consentono al Real Madrid di trasformare uno svantaggio in una vittoria nella prima partita di Champions League di Xabi Alonso alla guida dei blancos. Dopo aver resistito al forcing iniziale dei padroni di casa, il Marsiglia segna per primo con una potente conclusione di Timothy Weah, ma le merengues pareggiano ben presto con un rigore di Mbappé per fallo di Geoffrey Kondogbia su Rodrygo. Nonostante l'espulsione di Dani Carvajal al 72', Mbappé segna di nuovo dal dischetto all'81 dopo un fallo di mano in area di Facundo Medina.

Player of the Match: Kylian Mbappé (Real Madrid)

Seconda giornata

30/09: Kairat Almaty - Real Madrid (18:45)

30/09: Marseille - Ajax

Highlights: Benfica - Qarabağ 2-3

Il Qarabağ centra la sua prima vittoria nel tabellone principale di Champions League con una memorabile rimonta. I padroni di casa si portano sul 2-0 in 16 minuti grazie a Enzo Barrenechea e Vangelis Pavlidis, ma Leandro Andrade trasforma un calcio di punizione e riporta in gara i campioni azeri.

Gli ospiti pareggiano a inizio ripresa con Camilo Duran. Mentre il Benfica si lancia in avanti per riconquistare il vantaggio, il Qarabağ risponde con il gol decisivo nel finale del subentrato Olexiy Kashchuk.

Player of the Match: Pedro Bicalho (Qarabağ )

Seconda giornata

01/10: Qarabağ - Copenhagen (18:45)

30/09: Chelsea - Benfica

Highlights: Tottenham - Villarreal 1-0

I detentori dell'Europa League tornano in Champions League e iniziano con una vittoria di misura sul Villarreal. Ai padroni di casa bastano meno di cinque minuti per sbloccare il risultato, anche se fortuitamente, perché il portiere Luiz Júnior devia nella propria porta un cross di Lucas Bergvall.

Tajon Buchanan e Nicolas Pépé hanno la possibilità di pareggiare per gli ospiti, ma il Tottenham resiste e festeggia con un successo il debutto del tecnico Thomas Frank in Champions League.

Player of the Match: Lucas Bergvall (Tottenham)

Seconda giornata

30/09: Bodø/Glimt - Tottenham

01/10: Villarreal - Juventus

