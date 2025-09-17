Champions League Ufficiale Risultati e Fantasy live
Scarica
UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Riepilogo Champions League: l'Inter vince ad Amsterdam, troppo Paris per l'Atalanta

mercoledì 17 settembre 2025

I nerazzurri battono l'Ajax con una doppietta di Marcus Thuram, mentre la Dea viene travolta dal PSG al Parco dei Principi.

Virgil van Dijk (a destra) e Alexander Isak (a sinistra) esultano dopo la spettacolare vittoria del Liverpool contro l'Atlético de Madrid
Virgil van Dijk (a destra) e Alexander Isak (a sinistra) esultano dopo la spettacolare vittoria del Liverpool contro l'Atlético de Madrid Liverpool FC via Getty Images

L'Inter vince in casa dell'Ajax con una doppietta di Marcus Thuram, mentre la Dea viene travolta dal PSG al Parco dei Principi. Il Liverpool domina contro l'Atlético Madrid ma trionfa solo grazie a un gol nel recupero. Il Bayern München supera il Chelsea con una prestazione maestosa del solito Harry Kane.

UEFA.com riepiloga le partite della prima giornata di UEFA Champions League 2025/26.

Gioca a Fantasy Football

Le partite di mercoledì

Slavia Praha - Bodø/Glimt 2-2

Il Bodø/Glimt ha ottenuto un pareggio nei minuti finali al suo debutto in Champions League
Il Bodø/Glimt ha ottenuto un pareggio nei minuti finali al suo debutto in Champions LeagueAPA/AFP via Getty Images

I subentrati Daniel Bassi e Sondre Brunstad Fet permettono agli esordienti del Bodø/Glimt di pareggiare con una sorprendente rimonta. Youssoupha Mbodji festeggia la sua prima partita da titolare con lo Slavia firmando una doppietta sui precisi passaggi di Lukáš Provod. Tra i due gol, Jindřich Staněk para un rigore a Kasper Høgh.

Il Bodø, però, accorcia nel finale con Bassi, che insacca in ribattuta, mentre Brunstad Fet sigla il gol del pari al 90' con una splendida volée.

Player of the Match: Lukáš Provod (Slavia Praha)

Seconda giornata
30/09: Inter - Slavia Praha
30/09: Bodø/Glimt - Tottenham

Olympiacos - Pafos 0-0

Il Pafos, all'esordio nella competizione, resiste nonostante l'espulsione di Bruno al 26' e guadagna un punto prezioso. Il portiere ospite Neofytos Michael viene impegnato per la prima volta solo al 68' con un tiro di Daniel Podence, poi dimostra ottimi riflessi parando sulla linea il colpo di testa di Panagiotis Retsos.

Nel recupero, l'ex interista Mehdi Taremi viene fermato dal prodigioso intervento del capitano ospite David Goldar, poi l'arbitro fischia la fine.

Player of the Match: Derrick Luckassen (Pafos)

Seconda giornata
01/10: Arsenal - Olympiacos
30/09: Pafos - Bayern München

Ajax - Inter 0-2

Marcus Thuram ruba la scena e regala all'Inter una facile vittoria ad Amsterdam. I nerazzurri partono bene, ma Yann Sommer è costretto al primo grande intervento della serata su un tiro di Mika Godts.

I nerazzurri reagiscono subito e, all'attacco successivo, Thuram svetta sul corner di Hakan Çalhanoğlu e apre le marcature. I due giocatori si ripetono a inizio ripresa, coronando l'ottimo inizio dei vicecampioni in carica.

Player of the Match: Marcus Thuram (Inter)

Seconda giornata
30/09: Marseille - Ajax
30/09: Inter - Slavia Praha

Liverpool - Atleti 3-2

Il colpo di testa di Virgil van Dijk nel recupero regala al Liverpool un'entusiasmante vittoria ad Anfield. I Reds si portano in vantaggio con un calcio di punizione di Mohamed Salah deviato dal difensore Andy Robertson, poi arriva il raddoppio dell'egiziano al 6'.

Marcos Llorente, autore di una doppietta ad Anfield nel 2020, accorcia prima dell'intervallo, per poi pareggiare con un potente tiro dal limite dell'area nella ripresa, ma l'ultima parola spetta alla squadra di casa.

Player of the Match: Virgil van Dijk (Liverpool)

Seconda giornata
30/09: Galatasaray - Liverpool
30/09: Atleti - Frankfurt

Bayern München - Chelsea 3-1

Harry Kane
Harry Kane

La doppietta di Harry Kane fa la differenza e consente al Bayern di iniziare la stagione con tre punti. La squadra di casa si porta in vantaggio grazie all'autorete di Trevor Chalobah, per poi raddoppiare su rigore con Kane dopo l'atterramento a opera di Moisés Caicedo.

Cole Palmer accorcia le distanze quasi subito con una bella conclusione, ma il secondo gol di Kane su uno svarione della difesa suggella il risultato.

Player of the Match: Harry Kane (Bayern)

Seconda giornata
30/09: Pafos - Bayern München
30/09: Chelsea - Benfica

Paris - Atalanta 4-0

Il Paris inizia la difesa del titolo in Champions League surclassando l'Atalanta al Parco dei Principi. Marquinhos impiega meno di tre minuti per aprire le marcature dalla corta distanza e le occasioni si susseguono senza sosta prima del raddoppio di Khvicha Kvaratskhelia.

Prima dell'intervallo, Marco Carnesecchi para un rigore a Bradley Barcola, ma a inizio ripresa Nuno Mendes segna il terzo gol da posizione defilata. La squadra di casa mantiene il controllo e dilaga con il subentrato Gonçalo Ramos nel finale.

Player of the Match: Khvicha Kvaratskhelia (Paris)

Seconda giornata
01/10: Barcelona - Paris
30/09: Atalanta - Club Brugge (18:45)

Tutte le partite della fase campionato

Le partite di martedì

Athletic Club - Arsenal 0-1

Highlights: Athletic Club - Arsenal 0-2

I subentrati Gabriel Martinelli e Leandro Trossard vanno a segno e regalano all'Arsenal una partenza vincente contro l'Athletic Club, alla sua prima partecipazione in Champions League dal 2014/15.

I portieri non vengono mai messi in difficoltà fino a quando Martinelli segna pochi secondi dopo il suo ingresso in campo. Il giocatore raccoglie un passaggio di Trossard dalla metà campo avversaria, punta la porta e insacca. Un'altra volata di Martinelli propizia il secondo gol di Trossard con la complicità di una deviazione.

Player of the Match: Gabriel Martinelli (Arsenal)

Seconda giornata
01/10: Borussia Dortmund - Athletic Club
01/10: Arsenal - Olympiacos

PSV Eindhoven 1-3 Union Saint-Gilloise

Highlights: PSV - Union SG 1-3

L'Union SG esordisce in Champions League con una convincente vittoria contro il PSV. Dopo un rigore trasformato da David al 9', gli ospiti raddoppiano poco prima dell'intervallo con Anouar Ait El Hadj, che conclude una potente azione solitaria con un tiro preciso.

Kevin Mac Allister infrange ogni speranza di rimonta del PSV segnando dalla corta distanza all'81', anche se Ruben van Bommel accorcia con l'avvicinarsi del recupero.

Player of the Match: Anouar Ait El Hadj (Union Saint-Gilloise)

Seconda giornata
01/10: Leverkusen - PSV Eindhoven
01/10: Union Saint-Gilloise - Newcastle (18:45)

Juventus - Borussia Dortmund 4-4

Highlights: Juventus - Borussia Dortmund 4-4

Borussia Dortmund e Juventus si spartiscono il bottino dopo una partita ricca di emozioni. Khéphren Thuram e Loïs Openda sfiorano la rete per i padroni di casa nel primo tempo, ma la gara prende il via al 52' con il bel gol di Karim Adeyemi.

Kenan Yıldız, Felix Nmecha e Dušan Vlahović vanno a segno in soli quattro minuti, poi una potente conclusione di Yan Couto porta il risultato sul 3-2. Gli ospiti trasformano anche un rigore all'85' con Ramy Bensebaini e pensano di avere la vittoria in tasca, ma la Juve si salva nei minuti di recupero grazie alla conclusione ravvicinata di Dušan Vlahović e al colpo di testa di Lloyd Kelly.

Player of the Match: Dušan Vlahović (Juventus)

Seconda giornata
01/10: Villarreal - Juventus
01/10: Borussia Dortmund - Athletic Club

Real Madrid - Marseille 2-1

Highlights: Real Madrid - Marseille 2-1

Due rigori trasformati da Kylian Mbappé consentono al Real Madrid di trasformare uno svantaggio in una vittoria nella prima partita di Champions League di Xabi Alonso alla guida dei blancos. Dopo aver resistito al forcing iniziale dei padroni di casa, il Marsiglia segna per primo con una potente conclusione di Timothy Weah, ma le merengues pareggiano ben presto con un rigore di Mbappé per fallo di Geoffrey Kondogbia su Rodrygo. Nonostante l'espulsione di Dani Carvajal al 72', Mbappé segna di nuovo dal dischetto all'81 dopo un fallo di mano in area di Facundo Medina.

Player of the Match: Kylian Mbappé (Real Madrid)

Seconda giornata
30/09: Kairat Almaty - Real Madrid (18:45)
30/09: Marseille - Ajax

Benfica - Qarabağ 2-3

Highlights: Benfica - Qarabağ 2-3

Il Qarabağ centra la sua prima vittoria nel tabellone principale di Champions League con una memorabile rimonta. I padroni di casa si portano sul 2-0 in 16 minuti grazie a Enzo Barrenechea e Vangelis Pavlidis, ma Leandro Andrade trasforma un calcio di punizione e riporta in gara i campioni azeri.

Gli ospiti pareggiano a inizio ripresa con Camilo Duran. Mentre il Benfica si lancia in avanti per riconquistare il vantaggio, il Qarabağ risponde con il gol decisivo nel finale del subentrato Olexiy Kashchuk.

Player of the Match: Pedro Bicalho (Qarabağ )

Seconda giornata
01/10: Qarabağ - Copenhagen (18:45)
30/09: Chelsea - Benfica

Tottenham - Villarreal 1-0

Highlights: Tottenham - Villarreal 1-0

I detentori dell'Europa League tornano in Champions League e iniziano con una vittoria di misura sul Villarreal. Ai padroni di casa bastano meno di cinque minuti per sbloccare il risultato, anche se fortuitamente, perché il portiere Luiz Júnior devia nella propria porta un cross di Lucas Bergvall.

Tajon Buchanan e Nicolas Pépé hanno la possibilità di pareggiare per gli ospiti, ma il Tottenham resiste e festeggia con un successo il debutto del tecnico Thomas Frank in Champions League.

Player of the Match: Lucas Bergvall (Tottenham)

Seconda giornata
30/09: Bodø/Glimt - Tottenham
01/10: Villarreal - Juventus

Scarica l'app

Le partite di giovedì

Club Brugge - Monaco (18:45 CET)
Copenhagen - Leverkusen (18:45 CET)
Frankfurt - Galatasaray
Manchester City - Napoli
Newcastle United - Barcelona
Sporting CP - Kairat Almaty

Calci d'inizio ore 21:00 CET salvo diversa indicazione

© 1998-2025 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: mercoledì 17 settembre 2025

Scelti per te

Calendario e risultati della fase campionato
Live 17/09/2025

Calendario e risultati della fase campionato

È iniziata la fase campionato della UEFA Champions League 2025/26. Leggi tutti i risultati e consulta il calendario.
Calendario e risultati per squadra
Live 17/09/2025

Calendario e risultati per squadra

Consulta risultati e calendario di ciascuna delle 36 squadre protagoniste in questa stagione.
Guida alla Champions League 2025/26
Live 24/02/2025

Guida alla Champions League 2025/26

Tutto quello che c'è da sapere sulla 71ª edizione della competizione per club più prestigiosa d'Europa.