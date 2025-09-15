Prima giornata di Champions League: titolari, probabili formazioni e ultime dall'infermeria
lunedì 15 settembre 2025
Chi sarà titolare e chi è indisponibile o in dubbio? UEFA.com elenca i titolari e pronostica le formazioni della prima giornata.
UEFA.com dà una mano agli allenatori del Fantasy Football pronosticando le formazioni ed elencando i titolari per le partite di UEFA Champions League di questa settimana.
Vengono inoltre elencati i giocatori squalificati e in dubbio per ogni gara.
Mercoledì 17 settembre
Olympiacos - Pafos (18:45 CET)
Olympiacos: Paschalakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Mouzakitis, Hezze; Strefezza, Scipioni, Chiquinho; El Kaabi
Indisponibili: Tzolakis (squalificato), Yaremchuk (polpaccio), Martins (ginocchio)
In dubbio: nessuno
Pafos: Michael; Correia, Goldar, Luckassen, Pileas; Pêpê, Šunjić; Oršić, Dragomir, Bruno; Anderson
Indisponibili: nessuno
In dubbio: nessuno
Slavia Praha - Bodø/Glimt (18:45 CET)
Slavia Praha: Staněk; Holeš, Zima, Chaloupek; Douděra, Zafeiris, Dorley, Sadílek; Kušej, Provod; Chorý
Indisponibili: Bořil (non specificato), Ogbu (problema muscolare)
In dubbio: nessuno
Bodø/Glimt: Haikin; Riisnæs, Gundersen, Bjørtuft, Sjøvold; Evjen, Berg, Auklend; Jørgensen, Helmersen, Hauge
Indisponibili: Blomberg (legamento), Bjorken (non specificato), Brynhildsen (non specificato)
In dubbio: Aleesami (non specificato), Høgh (non specificato), Saltnes (non specificato)
Ajax - Inter
Ajax: Jaroš; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Klaassen, Taylor, Regeer; Berghuis, Weghorst, Godts
Indisponibili: Van den Boomen (schiena)
In dubbio: nessuno
Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez
Indisponibili: nessuno
In dubbio: nessuno
Bayern München - Chelsea
Bayern München: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić; Kimmich, Pavlović; Olise, Gnabry, Díaz; Kane
Indisponibili: Davies (ginocchio), Ito (piede), Musiala (caviglia), Guerreiro (problema muscolare)
In dubbio: nessuno
Chelsea: Sánchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Fernández, Caicedo; Neto, Palmer, Gittens; João Pedro
Indisponibili: Colwill (ginocchio), Delap (bicipite femorale), Essugo (coscia)
In dubbio: Badiashile (problema muscolare), Lavia (problema muscolare)
Liverpool - Atlético Madrid
Liverpool: Alisson Becker; Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitiké
Indisponibili: Jones (non specificato)
In dubbio: Mac Allister (caviglia)
Atleti: Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Barrios, Koke; Simeone, Griezmann, González; Sørloth
Indisponibili: Almada (problema muscolare), Álex Baena (condizione fisica), Álvarez (ginocchio), Cardoso (caviglia), Giménez (polpaccio)
In dubbio: nessuno
Paris Saint-Germain - Atalanta
Paris Saint-Germain: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Mbaye, Gonçalo Ramos, Barcola
Indisponibili: Dembélé (bicipite femorale), Doué (polpaccio)
In dubbio: Beraldo (caviglia), Kvaratskhelia (polpaccio), Lee (problema muscolare)
Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Pašalić, Zalewski; Maldini, De Ketelaere; Krstović
Indisponibili: Kolašinac (ginocchio), Éderson (menisco)
In dubbio: Scamacca (ginocchio)
Giovedì 18 settembre
Club Brugge - Monaco (18:45 CET)
Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Ordóñez, Mechele, Meijer; Onyedika, Stanković, Vanaken; Forbs, Tzolis; Tresoldi
Indisponibili: Reis (malattia), Vermant (gamba)
In dubbio: Seys (bicipite femorale), Vetlesen (malattia)
Monaco: Köhn; Teze, Dier, Mawissa, Henrique; Camara, Zakaria; Akliouche, Biereth, Minamino; Balogun
Indisponibili: Hradecky (ginocchio), Pogba (condizione fisica)
In dubbio: Fati (condizione fisica), Golovin (bicipite femorale), Idumbo (anca), Vanderson (polpaccio)
Copenhagen - Leverkusen (18:45 CET)
Copenhagen: Kotarski; Huescas, Pereira, Hatzidiakos, Lopez; Larsson, Delaney, Clem, Achouri; Elyounoussi, Moukoko
Indisponibili: Mattsson (caviglia), Moalem (anca), Højer (non specificato)
In dubbio: nessuno
Leverkusen: Flekken; Quansah, Badé, Tapsoba; Vázquez, García, Andrich, Grimaldo; Tella, Tillman; Schick
Indisponibili: Palacios (coscia)
In dubbio: Arthur (malattia)
Frankfurt - Galatasaray
Frankfurt: Zetterer; Brown, Collins, Koch, Theate; Højlund, Chaïbi; Doan, Uzun, Bahoya; Burkardt
Indisponibili: Kristensen (problema muscolare)
In dubbio: Götze (problema muscolare), Larsson (malattia)
Galatasaray: Çakır; Sallai, Sánchez, Bardakçı, Elmalı; Torreira, Sara; Sané, Gündoğan, Akgün; Icardi
Indisponibili: nessuno
In dubbio: Osimhen (caviglia)
Manchester City - Napoli
Manchester City: Donnarumma; Lewis, Dias, Áke, Gvardiol; Rodri; Bernardo Silva, Reijnders, Foden, Doku; Haaland
Indisponibili: Marmoush (ginocchio), Stones (problema muscolare), Cherki (coscia), Ait-Nouri (caviglia), Kovačić (tendine d'Achille)
In dubbio: Bettinelli (contusione)
Napoli: Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund
Indisponibili: Rrahmani (problema muscolare)
In dubbio: nessuno
Newcastle United - Barcelona
Newcastle: Pope; Trippier, Schär, Burn, Livramento; Bruno Guimarães, Tonali, Joelinton; Elanga, Woltemade, Barnes
Indisponibili: Ramsey (caviglia), Wissa (ginocchio)
In dubbio: nessuno
Barcelona: Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí, Martín; Casadó, Pedri; Raphinha, Fermín López, Torres; Lewandowski
Indisponibili: Balde (polpaccio), Gavi (ginocchio), Ter Stegen (schiena)
In dubbio: De Jong (anca), Yamal (pubalgia)
Sporting CP - Kairat Almaty
Sporting CP: João Virgínia; Vagiannidis, Inácio, Debast, Mangas; Hjulmand, Kochorashvili; Quenda, Trincão, Pedro Gonçalves; Suárez
Indisponibili: Nuno Santos (ginocchio), Daniel Bragança (ginocchio), Morita (problema muscolare), Diomande (problema muscolare), Catamo (problema muscolare)
In dubbio: Rui Silva (coscia)
Kairat Almaty: Kalmurza; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Arad, Kassabulat, Glazer; Satpayev, Edmilson, Jorginho
Indisponibili: Zarutskiy (ginocchio), Anarbekov (mascella), Zaria (ginocchio)
In dubbio: nessuno
Le formazioni ufficiali di martedì 16 settembre
Athletic Club - Arsenal
Athletic Club: Simón; Gorosabel, Vivian, Paredes, Adama Boiro; Jauregizar, Vesga; Berenguer, Sancet, Navarro; I Williams
Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Rice, Zubimendi, Merino; Madueke, Gyökeres, Eze
PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise
PSV Eindhoven: Kovář; Dest, Flamingo, Obispo, Gasiorowski; Saibari, Schouten, Veerman; Perišić, Pepi, Van Bommel
Union Saint-Gilloise: Scherpen; Khalaili, Mac Allister, Burgess, Leysen; Ait El Hadj, Zorgane, Rasmussen; Rodríguez, David, Niang
Juventus - Borussia Dortmund
Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Koopmeiners, Cambiaso; Kenan Yıldız; David; Openda
Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Yan Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Beier; Guirassy
Real Madrid - Marseille
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Éder Militão, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler; Mastantuono, Mbappé, Rodrygo
Marseille: Rulli; Medina, Balerdi, Pavard, Emerson; Greenwood, Kondogbia, Højbjerg, Weah; O'Riley, Aubameyang
Benfica - Qarabağ
Benfica: Trubin; Dedić, Otamendi, António Silva, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis
Qarabağ: Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Pedro Bicalho, Janković; Leandro Andrade, Kady, Zoubir; Duran
Tottenham - Villarreal
Tottenham: Vicario; Porro; Romero; Van de Ven; Spence; Sarr; Bentancur; Bergvall; Kudus; Richarlison; Simons
Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño; Foyth, Veiga, Cardona; Pepe; Comesaña; Gueye; Buchanan; Pérez; Mikautadze