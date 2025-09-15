Prima giornata di Champions League: probabili formazioni e ultime dall'infermeria
lunedì 15 settembre 2025
Chi sarà titolare e chi è indisponibile o in dubbio? UEFA.com pronostica le formazioni della prima giornata.
UEFA.com dà una mano agli allenatori del Fantasy Football pronosticando le formazioni per le partite di UEFA Champions League di questa settimana.
Vengono inoltre elencati i giocatori squalificati e in dubbio per ogni gara.
Martedì 16 settembre
Athletic Club - Arsenal (18:45 CET)
Athletic Club: Simón; Areso, Vivian, Paredes, Yuri; De Galarreta, Jauregizar, Sancet; I.Williams, Berenguer, Sannadi
Indisponibili: N. Williams (problema muscolare), Prados (ginocchio)
In dubbio: Lekue (problema muscolare)
Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Lewis-Skelly; Zubimendi, Merino, Rice; Madueke, Gyökeres, Martinelli
Indisponibili: Saka (bicipite femorale), Havertz (ginocchio), Nørgaard (problema muscolare)
In dubbio: Ødegaard (spalla), Saliba (caviglia)
PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise (18:45 CET)
PSV Eindhoven: Kovář; Dest, Flamingo, Schouten, Sildillia; Saibari, Til, Veerman; Perišić, Pepi, Van Bommel
Indisponibili: Mauro Júnior (caviglia)
In dubbio: Obispo (testa)
Union Saint-Gilloise: Scherpen; Sykes, Leysen, Burgess; Khalaili, Rasmussen, Zorgane, Niang; David, Ait El Hadj, Rodríguez
Indisponibili: Raul Florucz (squalificato), Van de Perre (schiena), Boufal (bicipite femorale), Fuseini (caviglia)
In dubbio: Mac Allister (problema muscolare)
Juventus - Borussia Dortmund
Juventus: Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso, Koopmeiners; Kenan Yıldız; David
Indisponibili: Miretti (coscia)
In dubbio: Francisco Conceição (problema muscolare), Zhegrova (condizione fisica)
Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Couto, Bellingham, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Beier
Indisponibili: Can (coscia), Fábio Silva (bicipite femorale), Schlotterbeck (ginocchio), Süle (polpaccio)
In dubbio: Anselmino (condizione fisica), Brandt (polso)
Real Madrid - Marseille
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Alaba, Carreras; Tchouaméni, Valverde; Mastantuono, Güler, Rodrygo; Mbappé
Indisponibili: Bellingham (spalla), Endrick (bicipite femorale), Mendy (coscia), Rüdiger (coscia)
In dubbio: Camavinga (condizione fisica)
Marseille: Rulli; Murillo, Pavard, Aguerd, Emerson; Kondogbia, Højbjerg; Greenwood, Nadir, Weah; Aubameyang
Indisponibili: Igor Paixão (stiramento)
In dubbio: Aguerd (trauma cranico), Gouiri (spalla)
Benfica - Qarabağ
Benfica: Trubin; Tomás Araújo, Otamendi, António Silva, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis
Indisponibili: Bah (ginocchio), Manu Silva (ginocchio), Nuno Félix (ginocchio), Bruma (tendine d'Achille), Dedić (ginocchio), Lukebakio (condizione fisica)
In dubbio: nessuno
Qarabağ: Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Janković; Andrade, Kady, Zoubir; Akhundzade
Indisponibili: nessuno
In dubbio: nessuno
Tottenham - Villarreal
Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Sarr, Bentancur, Bergvall; Kudus, Richarlison, Simons
Indisponibili: nessuno
In dubbio: Solanke (caviglia)
Villarreal: Júnior; Mouriño, Foyth, Veiga, Cardona; Pépé, Gueye, Comesaña, Buchanan; Ayoze Pérez, Mikautadze
Indisponibili: Kambwala (bicipite femorale), Gerard Moreno (bicipite femorale)
In dubbio: nessuno
Mercoledì 17 settembre
Olympiacos - Pafos (18:45 CET)
Olympiacos: Paschalakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Mouzakitis, Hezze; Strefezza, Scipioni, Chiquinho; El Kaabi
Indisponibili: Tzolakis (squalificato), Yaremchuk (polpaccio), Martins (ginocchio)
In dubbio: nessuno
Pafos: Michael; Correia, Goldar, Luckassen, Pileas; Pêpê, Šunjić; Oršić, Dragomir, Bruno; Anderson
Indisponibili: nessuno
In dubbio: nessuno
Slavia Praha - Bodø/Glimt (18:45 CET)
Slavia Praha: Staněk; Holeš, Ogbu, Zima; Douděra, Zafeiris, Dorley, Sadílek; Kušej, Provod; Chorý
Indisponibili: nessuno
In dubbio: Bořil (non specificato), Ogbu (problema muscolare)
Bodø/Glimt: Haikin; Riisnæs, Gundersen, Bjørtuft, Sjøvold; Evjen, Berg, Auklend; Jørgensen, Brynhildsen, Hauge
Indisponibili: Blomberg (legamento)
In dubbio: Høgh (non specificato), Aleesami (non specificato)
Ajax - Inter
Ajax: Jaroš; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Klaassen, Taylor, Regeer; Berghuis, Weghorst, Godts
Indisponibili: Van den Boomen (schiena)
In dubbio: nessuno
Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez
Indisponibili: nessuno
In dubbio: nessuno
Bayern München - Chelsea
Bayern München: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić; Kimmich, Pavlović; Olise, Gnabry, Díaz; Kane
Indisponibili: Davies (ginocchio), Ito (piede), Musiala (caviglia)
In dubbio: Guerreiro (problema muscolare)
Chelsea: Sánchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Fernández, Caicedo; Neto, Palmer, Gittens; João Pedro
Indisponibili: Colwill (ginocchio), Delap (bicipite femorale), Essugo (coscia)
In dubbio: Badiashile (problema muscolare), Lavia (problema muscolare)
Liverpool - Atlético Madrid
Liverpool: Alisson Becker; Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitiké
Indisponibili: Jones (non specificato)
In dubbio: Mac Allister (caviglia)
Atleti: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Barrios, Koke; Simeone, Griezmann, González; Álvarez
Indisponibili: Almada (problema muscolare), Álex Baena (condizione fisica)
In dubbio: Álvarez (contusione), Giménez (bicipite femorale), González (non specificato), Hancko (caviglia), Le Normand (problema muscolare)
Paris Saint-Germain - Atalanta
Paris Saint-Germain: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Mbaye, Gonçalo Ramos, Barcola
Indisponibili: Dembélé (bicipite femorale), Doué (polpaccio)
In dubbio: Beraldo (caviglia), Kvaratskhelia (polpaccio), Lee (problema muscolare)
Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Pašalić, Zalewski; Maldini, De Ketelaere; Krstović
Indisponibili: Kolašinac (ginocchio), Éderson (menisco)
In dubbio: Scamacca (ginocchio)
Giovedì 18 settembre
Club Brugge - Monaco (18:45 CET)
Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Ordóñez, Mechele, Meijer; Onyedika, Stanković, Vanaken; Forbs, Tzolis; Tresoldi
Indisponibili: Reis (malattia), Vermant (gamba)
In dubbio: Seys (bicipite femorale), Vetlesen (malattia)
Monaco: Köhn; Teze, Dier, Mawissa, Henrique; Camara, Zakaria; Akliouche, Biereth, Minamino; Balogun
Indisponibili: Hradecky (ginocchio), Pogba (condizione fisica)
In dubbio: Fati (condizione fisica), Golovin (bicipite femorale), Idumbo (anca), Vanderson (polpaccio)
Copenhagen - Leverkusen (18:45 CET)
Copenhagen: Kotarski; Huescas, Pereira, Hatzidiakos, Lopez; Larsson, Delaney, Clem, Achouri; Elyounoussi, Moukoko
Indisponibili: Mattsson (caviglia), Moalem (anca), Højer (non specificato)
In dubbio: nessuno
Leverkusen: Flekken; Quansah, Badé, Tapsoba; Vázquez, García, Andrich, Grimaldo; Tella, Tillman; Schick
Indisponibili: Palacios (coscia)
In dubbio: Arthur (malattia)
Frankfurt - Galatasaray
Frankfurt: Zetterer; Brown, Collins, Koch, Theate; Højlund, Chaïbi; Doan, Uzun, Bahoya; Burkardt
Indisponibili: Kristensen (problema muscolare)
In dubbio: Götze (problema muscolare), Larsson (malattia)
Galatasaray: Çakır; Sallai, Sánchez, Bardakçı, Elmalı; Torreira, Sara; Sané, Gündoğan, Akgün; Icardi
Indisponibili: nessuno
In dubbio: Osimhen (caviglia)
Manchester City - Napoli
Manchester City: Donnarumma; Lewis, Dias, Áke, Gvardiol; Rodri; Bernardo Silva, Reijnders, Foden, Doku; Haaland
Indisponibili: Marmoush (ginocchio), Stones (problema muscolare), Cherki (coscia), Ait-Nouri (caviglia), Kovačić (tendine d'Achille)
In dubbio: Bettinelli (contusione)
Napoli: Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund
Indisponibili: Rrahmani (problema muscolare)
In dubbio: nessuno
Newcastle United - Barcelona
Newcastle: Pope; Trippier, Schär, Burn, Livramento; Bruno Guimarães, Tonali, Joelinton; Elanga, Woltemade, Barnes
Indisponibili: Ramsey (caviglia), Wissa (ginocchio)
In dubbio: nessuno
Barcelona: Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí, Martín; Casadó, Pedri; Raphinha, Fermín López, Torres; Lewandowski
Indisponibili: Balde (polpaccio), Gavi (ginocchio), Ter Stegen (schiena)
In dubbio: De Jong (anca), Yamal (pubalgia)
Sporting CP - Kairat Almaty
Sporting CP: João Virgínia; Vagiannidis, Inácio, Debast, Mangas; Hjulmand, Kochorashvili; Quenda, Trincão, Pedro Gonçalves; Suárez
Indisponibili: Nuno Santos (ginocchio), Daniel Bragança (ginocchio), Morita (problema muscolare), Diomande (problema muscolare), Catamo (problema muscolare)
In dubbio: Rui Silva (coscia)
Kairat Almaty: Kalmurza; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Arad, Kassabulat, Glazer; Satpayev, Edmilson, Jorginho
Indisponibili: Zarutskiy (ginocchio), Anarbekov (mascella), Zaria (ginocchio)
In dubbio: nessuno