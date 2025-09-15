Champions League Ufficiale Risultati e Fantasy live
Prima giornata di Champions League: probabili formazioni e ultime dall'infermeria

lunedì 15 settembre 2025

Chi sarà titolare e chi è indisponibile o in dubbio? UEFA.com pronostica le formazioni della prima giornata.

Pavlidis (Benfica, a destra) sarà in campo martedì contro il Qarabag
Pavlidis (Benfica, a destra) sarà in campo martedì contro il Qarabag AFP via Getty Images

UEFA.com dà una mano agli allenatori del Fantasy Football pronosticando le formazioni per le partite di UEFA Champions League di questa settimana.

Vengono inoltre elencati i giocatori squalificati e in dubbio per ogni gara.

Martedì 16 settembre

Athletic Club - Arsenal (18:45 CET)

Athletic Club: Simón; Areso, Vivian, Paredes, Yuri; De Galarreta, Jauregizar, Sancet; I.Williams, Berenguer, Sannadi
Indisponibili: N. Williams (problema muscolare), Prados (ginocchio)
In dubbio: Lekue (problema muscolare)

Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Lewis-Skelly; Zubimendi, Merino, Rice; Madueke, Gyökeres, Martinelli
Indisponibili: Saka (bicipite femorale), Havertz (ginocchio), Nørgaard (problema muscolare)
In dubbio: Ødegaard (spalla), Saliba (caviglia)

PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise (18:45 CET)

PSV Eindhoven: Kovář; Dest, Flamingo, Schouten, Sildillia; Saibari, Til, Veerman; Perišić, Pepi, Van Bommel
Indisponibili: Mauro Júnior (caviglia)
In dubbio: Obispo (testa)

Union Saint-Gilloise: Scherpen; Sykes, Leysen, Burgess; Khalaili, Rasmussen, Zorgane, Niang; David, Ait El Hadj, Rodríguez
Indisponibili: Raul Florucz (squalificato), Van de Perre (schiena), Boufal (bicipite femorale), Fuseini (caviglia)
In dubbio: Mac Allister (problema muscolare)

Juventus - Borussia Dortmund

Juventus: Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso, Koopmeiners; Kenan Yıldız; David
Indisponibili: Miretti (coscia)
In dubbio: Francisco Conceição (problema muscolare), Zhegrova (condizione fisica)

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Couto, Bellingham, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Beier
Indisponibili: Can (coscia), Fábio Silva (bicipite femorale), Schlotterbeck (ginocchio), Süle (polpaccio)
In dubbio: Anselmino (condizione fisica), Brandt (polso)

Real Madrid - Marseille

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Alaba, Carreras; Tchouaméni, Valverde; Mastantuono, Güler, Rodrygo; Mbappé
Indisponibili: Bellingham (spalla), Endrick (bicipite femorale), Mendy (coscia), Rüdiger (coscia)
In dubbio: Camavinga (condizione fisica)

Marseille: Rulli; Murillo, Pavard, Aguerd, Emerson; Kondogbia, Højbjerg; Greenwood, Nadir, Weah; Aubameyang
Indisponibili: Igor Paixão (stiramento)
In dubbio: Aguerd (trauma cranico), Gouiri (spalla)

Benfica - Qarabağ

Benfica: Trubin; Tomás Araújo, Otamendi, António Silva, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis
Indisponibili: Bah (ginocchio), Manu Silva (ginocchio), Nuno Félix (ginocchio), Bruma (tendine d'Achille), Dedić (ginocchio), Lukebakio (condizione fisica)
In dubbio: nessuno

Qarabağ: Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Janković; Andrade, Kady, Zoubir; Akhundzade
Indisponibili: nessuno
In dubbio: nessuno

Tottenham - Villarreal

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Sarr, Bentancur, Bergvall; Kudus, Richarlison, Simons
Indisponibili: nessuno
In dubbio: Solanke (caviglia)

Villarreal: Júnior; Mouriño, Foyth, Veiga, Cardona; Pépé, Gueye, Comesaña, Buchanan; Ayoze Pérez, Mikautadze
Indisponibili: Kambwala (bicipite femorale), Gerard Moreno (bicipite femorale)
In dubbio: nessuno

Mercoledì 17 settembre

Olympiacos - Pafos (18:45 CET)

Olympiacos: Paschalakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Mouzakitis, Hezze; Strefezza, Scipioni, Chiquinho; El Kaabi
Indisponibili: Tzolakis (squalificato), Yaremchuk (polpaccio), Martins (ginocchio)
In dubbio: nessuno

Pafos: Michael; Correia, Goldar, Luckassen, Pileas; Pêpê, Šunjić; Oršić, Dragomir, Bruno; Anderson
Indisponibili: nessuno
In dubbio: nessuno

Slavia Praha - Bodø/Glimt (18:45 CET)

Slavia Praha: Staněk; Holeš, Ogbu, Zima; Douděra, Zafeiris, Dorley, Sadílek; Kušej, Provod; Chorý
Indisponibili: nessuno
In dubbio: ﻿Bořil (non specificato), Ogbu (problema muscolare)

Bodø/Glimt: Haikin; Riisnæs, Gundersen, Bjørtuft, Sjøvold; Evjen, Berg, Auklend; Jørgensen, Brynhildsen, Hauge
Indisponibili: Blomberg (legamento)
In dubbio: Høgh (non specificato), Aleesami (non specificato)

Ajax - Inter

Ajax: Jaroš; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Klaassen, Taylor, Regeer; Berghuis, Weghorst, Godts
Indisponibili: Van den Boomen (schiena)
In dubbio: nessuno

Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez
Indisponibili: nessuno
In dubbio: nessuno

Bayern München - Chelsea

Bayern München: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić; Kimmich, Pavlović; Olise, Gnabry, Díaz; Kane
Indisponibili: Davies (ginocchio), Ito (piede), Musiala (caviglia)
In dubbio: Guerreiro (problema muscolare)

Chelsea: Sánchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Fernández, Caicedo; Neto, Palmer, Gittens; João Pedro
Indisponibili: Colwill (ginocchio), Delap (bicipite femorale), Essugo (coscia)
In dubbio: Badiashile (problema muscolare), Lavia (problema muscolare)

Liverpool - Atlético Madrid

Liverpool: Alisson Becker; Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitiké
Indisponibili: Jones (non specificato)
In dubbio: Mac Allister (caviglia)

Atleti: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Barrios, Koke; Simeone, Griezmann, González; Álvarez
Indisponibili: Almada (problema muscolare), Álex Baena (condizione fisica)
In dubbio: Álvarez (contusione), Giménez (bicipite femorale), González (non specificato), Hancko (caviglia), Le Normand (problema muscolare)

Paris Saint-Germain - Atalanta

Paris Saint-Germain: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Mbaye, Gonçalo Ramos, Barcola
Indisponibili: Dembélé (bicipite femorale), Doué (polpaccio)
In dubbio: Beraldo (caviglia), Kvaratskhelia (polpaccio), Lee (problema muscolare)

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Pašalić, Zalewski; Maldini, De Ketelaere; Krstović
Indisponibili: Kolašinac (ginocchio), Éderson (menisco)
In dubbio: Scamacca (ginocchio)

Giovedì 18 settembre

Club Brugge - Monaco (18:45 CET)

Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Ordóñez, Mechele, Meijer; Onyedika, Stanković, Vanaken; Forbs, Tzolis; Tresoldi
Indisponibili: Reis (malattia), Vermant (gamba)
In dubbio: Seys (bicipite femorale), Vetlesen (malattia)

Monaco: Köhn; Teze, Dier, Mawissa, Henrique; Camara, Zakaria; Akliouche, Biereth, Minamino; Balogun
Indisponibili: Hradecky (ginocchio), Pogba (condizione fisica)
In dubbio: Fati (condizione fisica), Golovin (bicipite femorale), Idumbo (anca), Vanderson (polpaccio)

Copenhagen - Leverkusen (18:45 CET)

Copenhagen: Kotarski; Huescas, Pereira, Hatzidiakos, Lopez; Larsson, Delaney, Clem, Achouri; Elyounoussi, Moukoko
Indisponibili: Mattsson (caviglia), Moalem (anca), Højer (non specificato)
In dubbio: nessuno

Leverkusen: Flekken; Quansah, Badé, Tapsoba; Vázquez, García, Andrich, Grimaldo; Tella, Tillman; Schick
Indisponibili: Palacios (coscia)
In dubbio: Arthur (malattia)

Frankfurt - Galatasaray

Frankfurt: Zetterer; Brown, Collins, Koch, Theate; Højlund, Chaïbi; Doan, Uzun, Bahoya; Burkardt
Indisponibili: Kristensen (problema muscolare)
In dubbio: Götze (problema muscolare), Larsson (malattia)

Galatasaray: Çakır; Sallai, Sánchez, Bardakçı, Elmalı; Torreira, Sara; Sané, Gündoğan, Akgün; Icardi
Indisponibili: nessuno
In dubbio: Osimhen (caviglia)

Manchester City - Napoli

Manchester City: Donnarumma; Lewis, Dias, Áke, Gvardiol; Rodri; Bernardo Silva, Reijnders, Foden, Doku; Haaland
Indisponibili: Marmoush (ginocchio), Stones (problema muscolare), Cherki (coscia), Ait-Nouri (caviglia), Kovačić (tendine d'Achille)
In dubbio: Bettinelli (contusione)

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund
Indisponibili: Rrahmani (problema muscolare)
In dubbio: nessuno

Newcastle United - Barcelona

Newcastle: Pope; Trippier, Schär, Burn, Livramento; Bruno Guimarães, Tonali, Joelinton; Elanga, Woltemade, Barnes
Indisponibili: Ramsey (caviglia), Wissa (ginocchio)
In dubbio: nessuno

Barcelona: Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí, Martín; Casadó, Pedri; Raphinha, Fermín López, Torres; Lewandowski
Indisponibili: Balde (polpaccio), Gavi (ginocchio), Ter Stegen (schiena)
In dubbio: De Jong (anca), Yamal (pubalgia)

Sporting CP - Kairat Almaty

Sporting CP: João Virgínia; Vagiannidis, Inácio, Debast, Mangas; Hjulmand, Kochorashvili; Quenda, Trincão, Pedro Gonçalves; Suárez
Indisponibili: Nuno Santos (ginocchio), Daniel Bragança (ginocchio), Morita (problema muscolare), Diomande (problema muscolare), Catamo (problema muscolare)
In dubbio: Rui Silva (coscia)

Kairat Almaty: Kalmurza; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Arad, Kassabulat, Glazer; Satpayev, Edmilson, Jorginho
Indisponibili: Zarutskiy (ginocchio), Anarbekov (mascella), Zaria (ginocchio)
In dubbio: nessuno

