Riepilogo e highlights ritorno spareggi di Champions League: Bodø/Glimt, Kairat Almaty e Pafos alla fase campionato

Bodø/Glimt, Kairat Almaty e Pafos conquistano un posto in ﻿UEFA Champions League 2025/26 dopo gli spareggi di ritorno di martedì. Le tre squadre parteciperanno al sorteggio della fase campionato di giovedì insieme alle 29 qualificate direttamente e alle quattro vincitrici degli spareggi di mercoledì.

UEFA.com riassume tutte le gare della serata.

Sorteggio fase campionato a Montecarlo

Martedì 26 agosto

Highlights: Kairat Almaty - Celtic 0-0 (3-2 ai rig.)

Il Kairat batte il Celtic ai calci di rigore dopo 180 minuti senza gol e guadagna per la prima volta un posto in Champions League. L'eroe dei padroni di casa è Temirlan Anarbekov, che para i tiri dal dischetto di Adam Idah, Luke McCowan e Daizen Maeda. Il portiere aveva sostituito l'infortunato Aleksandr Zarutskiy nella gara di andata della scorsa settimana a Glasgow.

Highlights: Sturm Graz - Bodø/Glimt 2-1 (2-6 tot.)

Il Bodø/Glimt entra per la prima volta nel tabellone principale nonostante la sconfitta a Klagenfurt. I campioni di Norvegia consolidano il 5-0 dell'andata dopo appena 15 minuti grazie a un gol di Mathias Jørgensen. Lo Sturm Graz risponde alla mezz'ora con un colpo di testa di Seedy Jatta, poi colpisce due legni Jon Gorenc Stanković e William Bøving e trova il raddoppio con il subentrato Tim Oermann.

Highlights: Pafos - Crvena Zvezda 1-1 (3-2 tot.)

Uno splendido gol di Jajá nel finale sancisce la prima qualificazione del Pafos in Champions League. Gli ospiti portano il risultato complessivo in parità al quarto d'ora con un tiro di Mirko Ivanić che viene deviato e inganna il portiere Neofytos Michail. Quando però la partita sembra destinata ai supplementari, Jajá batte di prima intenzione su un calcio piazzato di Pêpê e insacca, mandando in delirio il pubblico di casa.