Andata spareggi Champions League: vincono Club Brugge, Pafos e Qarabağ

martedì 19 agosto 2025

Club Brugge, Pafos e Qarabağ hanno tutte vinto in trasferta nelle gare d'andata.

Brandon Mechele esulta
Brandon Mechele esulta Getty Images

Gli spareggi della UEFA Champions League 2025/26 hanno avuto inizio martedì con le vittorie in trasferta di Club Brugge, Pafos e Qarabağ.

Martedì 19 agosto

Rangers - Club Brugge 1-3

Ritorno, 27/08: Club Brugge - Rangers

Ferencváros - Qarabağ 1-3

Ritorno, 27/08: Qarabağ vs Ferencváros

Crvena Zvezda - Pafos 1-2

Ritorno, 27/08: Pafos - Crvena Zvezda

Le gare di mercoledì

Bodø/Glimt - Sturm Graz
Celtic - Kairat Almaty
Basel - Copenhagen
Fenerbahçe - Benfica

