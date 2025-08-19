Andata spareggi Champions League: vincono Club Brugge, Pafos e Qarabağ
martedì 19 agosto 2025
Club Brugge, Pafos e Qarabağ hanno tutte vinto in trasferta nelle gare d'andata.
Gli spareggi della UEFA Champions League 2025/26 hanno avuto inizio martedì con le vittorie in trasferta di Club Brugge, Pafos e Qarabağ.
Martedì 19 agosto
Rangers - Club Brugge 1-3
Ritorno, 27/08: Club Brugge - Rangers
Ferencváros - Qarabağ 1-3
Ritorno, 27/08: Qarabağ vs Ferencváros
Crvena Zvezda - Pafos 1-2
Ritorno, 27/08: Pafos - Crvena Zvezda