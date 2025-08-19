Champions League Ufficiale Risultati e Fantasy live
Scarica
UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Andata spareggi Champions League: il Bodø travolge lo Sturm Graz, pari tra Fenerbahçe e Benfica

martedì 19 agosto 2025

Il Bodø/Glimt ha conquistato un prezioso vantaggio contro lo Sturm Graz, mentre mentre Fenerbahçe e Celtic non sono andati oltre il pareggio.

Kasper Hogh ha aperto le marcature nel trionfo del Bodø
Kasper Hogh ha aperto le marcature nel trionfo del Bodø NTB/AFP via Getty Images

Le gare di andata degli spareggi di qualificazione della UEFA Champions League 2025/26 si chiudono con il Bodø/Glimt che ipoteca la qualificazione alla fase campionato, grazie ad una clamorosa vittoria per 5-0 contro lo Sturm Graz.

Il Benfica, che chiude la sfida in inferiorità numerica, strappa un pareggio sul campo del Fenerbahçe, mentre anche Celtic e Basilea non vanno oltre il pari nelle sfide di andata.

Nelle gare di martedì, il Club Brugge si impone contro i Rangers, segnando tre gol nei primi 20 minuti e conquistando una vittoria fondamentale per 3-1 a Glasgow.

A brillare sono però anche Pafos e Qarabağ, che si assicurano un successo in trasferta e rafforzano le loro ambizioni europee.

Rivivi i migliori momenti di ogni sfida.

Come funzionano le qualificazioni

Mercoledì 20 agosto

Fenerbahçe - Benfica 0-0

Highlights: Fenerbahçe - Benfica 0-0

Ritorno, 27/08: Benfica - Fenerbahçe

Basel - Copenhagen 1-1

Highlights: Basel - Copenhagen 1-1

Ritorno, 27/08: Copenhagen - Basel

Celtic - Kairat Almaty 0-0

Highlights: Celtic - Kairat Almaty 0-0

Ritorno, 26/08: Kairat Almaty - Celtic

Bodø/Glimt - Sturm Graz 5-0

Highlights: Bodø/Glimt - Sturm Graz 5-0

Ritorno, 26/08: Sturm Graz - Bodø/Glimt

Partite e date del 2025/26

Martedì 19 agosto

Rangers - Club Brugge 1-3

Highlights: Rangers - Club Brugge 1-3

Ritorno, 27/08: Club Brugge - Rangers

Ferencváros - Qarabağ 1-3

Highlights: Ferencváros - Qarabağ 1-3

Ritorno, 27/08: Qarabağ vs Ferencváros

Crvena Zvezda - Pafos 1-2

Highlights: Crvena Zvezda - Pafos 1-2

Ritorno, 27/08: Pafos - Crvena Zvezda

Il sorteggio della Fase Campionato
© 1998-2025 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: mercoledì 20 agosto 2025

Scelti per te

Il Principato di Monaco ospiterà i sorteggi delle tre fasi campionato
Live 19/08/2025

Il Principato di Monaco ospiterà i sorteggi delle tre fasi campionato

I sorteggi di UEFA Europa League e UEFA Conference League saranno effettuati durante un unico evento.