Andata spareggi Champions League: il Bodø travolge lo Sturm Graz, pari tra Fenerbahçe e Benfica
martedì 19 agosto 2025
Il Bodø/Glimt ha conquistato un prezioso vantaggio contro lo Sturm Graz, mentre mentre Fenerbahçe e Celtic non sono andati oltre il pareggio.
Le gare di andata degli spareggi di qualificazione della UEFA Champions League 2025/26 si chiudono con il Bodø/Glimt che ipoteca la qualificazione alla fase campionato, grazie ad una clamorosa vittoria per 5-0 contro lo Sturm Graz.
Il Benfica, che chiude la sfida in inferiorità numerica, strappa un pareggio sul campo del Fenerbahçe, mentre anche Celtic e Basilea non vanno oltre il pari nelle sfide di andata.
Nelle gare di martedì, il Club Brugge si impone contro i Rangers, segnando tre gol nei primi 20 minuti e conquistando una vittoria fondamentale per 3-1 a Glasgow.
A brillare sono però anche Pafos e Qarabağ, che si assicurano un successo in trasferta e rafforzano le loro ambizioni europee.
Rivivi i migliori momenti di ogni sfida.
Mercoledì 20 agosto
Fenerbahçe - Benfica 0-0
Ritorno, 27/08: Benfica - Fenerbahçe
Ritorno, 27/08: Copenhagen - Basel
Celtic - Kairat Almaty 0-0
Ritorno, 26/08: Kairat Almaty - Celtic
Ritorno, 26/08: Sturm Graz - Bodø/Glimt
Martedì 19 agosto
Rangers - Club Brugge 1-3
Ritorno, 27/08: Club Brugge - Rangers
Ferencváros - Qarabağ 1-3
Ritorno, 27/08: Qarabağ vs Ferencváros
Crvena Zvezda - Pafos 1-2
Ritorno, 27/08: Pafos - Crvena Zvezda