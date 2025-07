Qualificazioni di Champions League: calendario, date, come funzionano

Alla fase campionato di UEFA Champions League 2025/26 si qualificano direttamente 29 squadre, mentre gli ultimi sette posti si assegnano tramite le qualificazioni.

Sono previsti il primo, il secondo e il terzo turno di qualificazione e quindi gli spareggi. Dal secondo turno di qualificazione in poi, ogni fase è divisa in due percorsi: il percorso Campioni e il percorso Piazzate. Il percorso Campioni comprende le squadre che si sono qualificate vincendo il campionato nazionale, mentre il percorso Piazzate comprende le squadre che si sono qualificate attraverso i campionati che offrono più di un posto nella competizione.

Il turno in cui entra in gara ogni squadra è determinato dal ranking per coefficienti.

UEFA.com spiega il funzionamento delle qualificazioni ed elenca le date di tutti i sorteggi, il calendario e i risultati.

Quando si giocano i turni di qualificazione e gli spareggi? Primo turno di qualificazione: 8/9 e 15/16 luglio 2025 (sorteggio: 17 giugno)

Secondo turno di qualificazione: 22/23 e 29/30 luglio 2025 (sorteggio: 18 giugno)

Terzo turno di qualificazione: 5/6 e 12 agosto 2025 (sorteggio: 21 luglio)

Spareggi: 19/20 e 26/27 agosto 2025 (sorteggio: 4 agosto)

Primo turno di qualificazione

Squadre coinvolte

Percorso Campioni: 28 squadre entrano in gara a questo turno

Andata: 8/9 luglio 2025

KuPS Kuopio - FC Milsami Orhei 1-0

The New Saints FC - KF Shkëndija 0-0

FC Iberia 1999 Tbilisi - Malmö FF 1-3

FC Levadia Tallinn - FC RFS 0-1

FC Drita - FC Differdange 03 1-0

Víkingur - Lincoln Red Imps FC 2-3

KF Egnatia - Breidablik 1-0

Virtus AC 1964 - HŠK Zrinjski Mostar 0-2

NK Olimpija Ljubljana - FC Kairat Almaty 1-1

FC Noah - FK Budućnost Podgorica 1-0

FK Žalgiris - Hamrun Spartans FC

Shelbourne FC - Linfield FC

Fotbal Club FCSB - Inter Club d'Escaldes

PFC Ludogorets 1945 - FC Dinamo-Minsk

Ritorno: 15/16 luglio 2025

Hamrun Spartans FC - FK Žalgiris

FC Milsami Orhei - KuPS Kuopio

KF Shkëndija - The New Saints FC

Malmö FF - FC Iberia 1999 Tbilisi

FC RFS - FC Levadia Tallinn

FC Differdange 03 - FC Drita

Lincoln Red Imps FC - Víkingur

Breidablik - KF Egnatia

Linfield FC - Shelbourne FC

Inter Club d'Escaldes - Fotbal Club FCSB

HŠK Zrinjski Mostar - Virtus AC 1964

FC Kairat Almaty - NK Olimpija Ljubljana

FK Budućnost Podgorica - FC Noah

FC Dinamo-Minsk - PFC Ludogorets 1945

Come funziona?

• Le vincitrici di ogni sfida accedono al secondo turno di qualificazione (percorso Campioni).

• Le squadre sconfitte passano al secondo turno di qualificazione di UEFA Conference League (percorso Campioni), a meno che non vengano sorteggiate per il passaggio diretto al terzo turno di qualificazione di UEFA Conference League (percorso Campioni).

Secondo turno di qualificazione

Squadre coinvolte

Percorso Campioni: 24 (10 entrano in gara a questo turno insieme alle 14 vincitrici del primo turno di qualificazione)

Percorso Piazzate: 6 squadre entrano in gara a questo turno

Date

Andata: 22/23 luglio 2025

Ritorno: 29/30 luglio 2025

Percorso Campioni

FCI Levadia Tallinn (EST) / FC RFS (LVA) - FC Iberia 1999 Tbilisi (GEO) / Malmö FF (SWE)

FK Žalgiris (LTU) / Hamrun Spartans FC (MLT) - FC Dynamo Kyiv (UKR)

Pafos FC (CYP) - Maccabi Tel-Aviv FC (ISR)

Víkingur (FRO) / Lincoln Red Imps FC (GIB) - FK Crvena Zvezda (SRB)

FC Noah (ARM) / FK Budućnost Podgorica (MNE) - Ferencvárosi TC (HUN)

KKS Lech Poznań (POL) - KF Egnatia (ALB) / Breidablik (ISL)

FC Copenhagen (DEN) - FC Drita (KOS) / FC Differdange 03 (LUX)

HNK Rijeka (CRO) - PFC Ludogorets 1945 (BUL) / FC Dinamo-Minsk (BLR)

The New Saints FC (WAL) / KF Shkëndija (MKD) - Fotbal Club FCSB (ROU) / Inter Club d'Escaldes (AND)

ŠK Slovan Bratislava (SVK) - FC Virtus AC 1964 (SMR) / HŠK Zrinjski Mostar (BIH)

Shelbourne FC (IRL) / Linfield FC (NIR) - Qarabağ FK (AZE)

KuPS Kuopio (FIN) / FC Milsami Orhei (MDA) - NK Olimpija Ljubljana (SVN) / FC Kairat Almaty (KAZ)

Percorso Piazzate

SK Brann (NOR) - FC Salzburg (AUT)

FC Viktoria Plzeň (CZE) - Servette FC (SUI)

Rangers FC (SCO) - Panathinaikos FC (GRE)

Come funziona?

• Le vincitrici di ogni sfida accedono al terzo turno di qualificazione seguendo il rispettivo percorso.

• Le squadre sconfitte passano al terzo turno di qualificazione di UEFA Europa League seguendo il rispettivo percorso.

Terzo turno di qualificazione

Squadre coinvolte

Percorso Campioni: 12

Percorso Piazzate: 8 (cinque squadre entrano in gara a questo turno insieme alle tre vincitrici del secondo turno di qualificazione)

Date

Sorteggio: 21 luglio 2025

Andata: 5/6 agosto 2025

Ritorno: 12 agosto 2025

Come funziona?

• Le vincitrici di ogni sfida accedono agli spareggi seguendo il rispettivo percorso.

• Le squadre sconfitte nel percorso Campioni passano agli spareggi di UEFA Europa League.

• Le squadre sconfitte nel percorso Piazzate passano alla fase campionato di UEFA Europa League.

Spareggi

Squadre coinvolte

Percorso Campioni: 10 squadre accedono a questo turno insieme alle sei vincitrici del terzo turno di qualificazione

Percorso Piazzate: 4

Date

Sorteggio: 4 agosto 2025

Andata: 19/20 agosto 2025

Ritorno: 26/27 agosto 2025

Come funziona?• Le vincitrici di ogni spareggio accedono alla fase campionato.

• Le squadre sconfitte passano alla fase campionato di UEFA Europa League.