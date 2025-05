Menù di Giornata: Blaise Matuidi e Júlio César sulla finale

L'ultimo episodio della serie 'Menù di Giornata' by JustEat vede confrontarsi l'ex centrocampista del Paris Saint-Germain, Blaise Matuidi, e l'ex portiere dell'Inter, Júlio César prima della finale di UEFA Champions League.

Menù di Giornata

In finale a cena con Zlatan e Materazzi

Avendo giocato nel Paris dal 2011 al 2017, Matuidi ritiene che il più grande mangiatore che abbia mai visto nel mondo del calcio sia stato Zlatan Ibrahimović. "Noi avevamo un piatto di pasta normale; lui aveva piatto gigante", racconta Matuidi indicando quanto fossero grandi le porzioni dell'attaccante. "È molto alto", ha aggiunto Júlio César, anche lui ex compagno di squadra di Ibrahimović.

Júlio César, che ha giocato con l'Inter dal 2005 al 2012, ricorda che anche l'ex terzino destro argentino dei nerazzurri Javier Zanetti aveva un appetito spaventoso. "Prima delle partite, credetemi, poteva mangiare tantissimo pane e pasta insieme", racconta. "Era qualcosa di incredibile, ma anche lui fisicamente era molto forte".

Avendo la possibilità di invitare due ex compagni di squadra per un takeaway, Matuidi ha scelto Marco Verratti e Julian Draxler, mentre Júlio César ha optato per una pizza con Marco Materazzi e Dejan Stanković, ricordando un episodio divertente del passato con l'ex difensore nerazzurro.

"Un giorno eravamo a Napoli, e come tutti sanno, Napoli è molto famosa per la pizza. Io ci ho messo il ketchup sopra, e Marco mi ha detto: 'Cosa stai facendo, amico? Non farlo'". Il portiere ha risposto: "'Marco, sono brasiliano, ok? Sono abituato a mettere il ketchup sulla pizza e non posso cambiare adesso".

L'attaccante dell'Inter, Lautaro Martínez AFP via Getty Images

I pensieri sulla finale

Matuidi pensa che a decidere la finale di Monaco potrebbe essere l'attaccante del Paris, Ousmane Dembélé. "Sta disputando una grandissima stagione", ha spiegato. "Ogni volta che tocca la palla quest'anno, sento che succederà qualcosa di speciale". Sia Matuidi che Júlio César sono grandi estimatori di Désiré Doué. "È speciale", ha detto Matuidi.

Lo stesso vale per l'attaccante argentino dell'Inter, Lautaro Martínez, che secondo Júlio César potrebbe essere il protagonista della finale. "Lautaro è un attaccante straordinario, e quest'anno ha fatto valere ancora di più il suo peso all'interno della squadra prendendo la fascia da capitano". Anche il portiere Yann Sommer merita una menzione per il suo eccezionale contributo al successo in semifinale contro il Barcellona.

Per quanto riguarda i pronostici, i due giocatori concordano sul fatto che finirà 2-1, anche se non sono d'accordo su quale squadra si aggiudicherà il trofeo. "So che l'Inter segnerà", dice Matuidi. "Ma noi segneremo più di loro".

Matuidi è quasi certo che Marquinhos segnerà, mentre Júlio César pensa che saranno Lautaro Martínez e Marcus Thuram a salire in cattedra nell'eventuale successo dell'Inter.

Entrambi sono estimatori di Marquinhos del Paris UEFA via Getty Images

FoodBallers: Paris-Inter

Infine, Matuidi e Júlio César hanno fatto una sfida per ruolo tra le due squadre. Il Paris si è imposto per quel che riguarda difensori (Marquinhos contro Alessandro Bastoni) ed esterni (Achraf Hakimi contro Denzel Dumfries), mentre l'Inter si è imposta a centrocampo (Nicolò Barella ha superato Vitinha) e in attacco (Lautaro Martínez ha battuto Dembélé).

Tuttavia, per quanto riguarda la scelta del miglior portiere (Gianluigi Donnarumma o Yann Sommer) e quale squadra avrebbe vinto la finale, Matuidi e Júlio César hanno avuto pareri diametralmente opposti.