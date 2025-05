Emre Yilmaz, vincitore della eChampions League 2025, parla dell'"incredibile" secondo titolo

Pochi istanti dopo aver fatto la storia della eChampions League, battendo Vejrgang nella finalissima del 2025 e diventando il primo due volte vincitore della competizione, Emre Yilmaz è stato intervistato dal leggendario Ruud Gullit.

Vincitore di UEFA EURO con i Paesi Bassi e di due Coppe dei Campioni UEFA con l'AC Milan, Gullit ha subito chiesto a Yilmaz come si sentisse dopo la vittoria di misura in finale.

"Incredibile. Alla fine ho vacillato un po', ma vincere per la seconda volta è incredibile", ha risposto Yilmaz. "Ho lavorato molto e sono felice".

"Ho lavorato molto e sono felice". Emre Yilmaz

Dopo il 2-1 su Vejrgang, vincitore del Campionato Mondiale di FC Pro 2024, Yilmaz ha parlato del suo approccio alla finale.

"Volevo controllare il gioco", ha rivelato Yilmaz. "Sapevo che se avessi giocato così, senza commettere errori, avrei vinto. Ne ho commesso un paio, ma va bene lo stesso".

Gullit gli ha poi chiesto delle occasioni sprecate, aggiungendo che potevano costare care.

"Per vincere ci vuole fortuna e oggi l'ho avuta, quindi sono contento", ha sorriso Yilmaz, anche se Gullit ha subito sottolineato che il giocatore della Real Sociedad non ha mai perso in questa stagione: "Non è fortuna, è solo bravura".

Emre Yilmaz ha vinto partite su nove in eChampions League del 2025

Yilmaz ha poi ringraziato tutti coloro che lo hanno sostenuto: "Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato e hanno fatto il tifo per me. Questo trofeo è per loro".

"Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato e hanno fatto il tifo per me. Questo trofeo è per loro". Emre Yilmaz

Gullit ha poi ringraziato Yilmaz per aver regalato un altro titolo al Team Gullit, la squadra di eSports fondata dall'ex capitano dei Paesi Bassi.

"Il Team Gullit è molto felice", ha detto l'ex calciatore. "Ora ho quattro Champions League [due Coppe dei Campioni con il Milan e due eChampions League con il suo team]. Grazie mille anche per questo, Emre: è stata una giornata meravigliosa, soprattutto per te".

Un sorridente Yilmaz ha risposto con un sincero "grazie" al suo amico e mentore, prima di riassumere la giornata con una sola parola: "incredibile!"

È stata sicuramente un'ottima stagione per Yilmaz, che ha conquistato il suo secondo titolo dopo quello del 2023 collezionando otto vittorie, un pareggio e zero sconfitte al torneo.

L'ultima domanda di Gullit per Yilmaz è forse la più importante: "Ora festeggiamo?". "Certo", ha risposto raggiante il vincitore.

Congratulazioni a Emre Yilmaz per il trionfo in eChampions League 2025!

Per le ultime notizie, informazioni sulla competizione e approfondimenti su EASPORTS FC Pro, seguici su Instagram, TikTok, X e YouTube, guarda le competizioni in diretta su Twitch o visita il sito di EASPORTS FC Pro.