Frattesi e la sua prima finale di Champions League

E' suo il gol decisivo. Che porta l'Inter in finale di UEFA Champions League. Davide Frattesi ha parlato così ai nostri microfoni in vista della finale di Monaco 2025.

Cosa è successo al minuto 99 contro il Barcelona?

Diciamo che non è stata una partita per i deboli di cuore. E posso confermarlo perché stavo per svenire dopo il gol. In generale, [mi sono sentito come se stessi per svenire] per tutta la partita perché abbiamo segnato due gol, poi loro sono tornati in vantaggio. Poi Acerbi ha segnato un gol irripetibile. Anche se ci avesse provato 600 volte, non lo avrebbe segnato di nuovo in quel modo. È stato un gol incredibile perché avevamo anche un altro attaccante, quindi non so nemmeno cosa ci facesse lì. Probabilmente è stato in quel preciso istante che abbiamo capito che saremmo passati al turno successivo. È quello che ho detto a Marcus [Thuram] quando ho incrociato il suo sguardo perché era fisicamente esausto e continuavo a dirgli che ce l'avremmo fatta. È stato allora che l'abbiamo capito tutti.

Guarda il gol da brividi di Davide Frattesi

Quell'esultanza...

Per una coincidenza, mentre ci stavamo riscaldando, la palla è finita contro quella famosa porta gialla. Mi ha ricordato l'esultanza contro il Verona e ho pensato: "C'è ancora la possibilità che accada di nuovo". Ci ho pensato davvero in quel momento e ho pensato: "Oggi, se succede qualcosa di incredibile, andrò lì". E così è stato.

Ci avete creduto fino in fondo contro il Barcelona...

In effetti, e la cosa fantastica è che quando ero in campo... non so perché, ma me lo aspettavo. Poi il gol è arrivato dal giocatore più improbabile della squadra, perché il nostro difensore centrale era quello più avanti e davanti al portiere. Non mi aspettavo che andasse a finire così. È stato fantastico perché ce lo meritavamo, perché ognuno di noi ha una storia diversa, ma importante. Ci sono persone destinate a fare cose del genere.

08:36Guarda il gol decisivo di Davide Frattesi

E' la tua prima finale di Champions League...

L'avevo già sognato di giocare una finale di Champions League. C'è un oceano tra un sogno e la realtà, ma non credo di averlo ancora realizzato. Forse lo sentirò di più quando saremo a Monaco e sentiremo il famoso inno della Champions League. Sono ancora un po' frastornato, non ho dormito molto, quindi devo ancora pensarci lucidamente. Ho un po' di tempo, però.

Conosci il Paris Saint Germain. Quali pensi siano i loro punti di forza e in cosa potreste invece fargli male?

Direi che il punto di forza è la squadra. Hanno grandi giocatori che giocano per le loro nazionali e che non hanno bisogno di presentazioni. Penso che ci concentreremo più su noi stessi che sui loro punti di forza e di debolezza, perché credo che abbiamo dimostrato che quando ci impegniamo, forse non vinceremo, ma possiamo tenere testa a chiunque.