Svelata la maglia ufficiale della finale di UEFA Champions League 2024/25 a Monaco di Baviera

Con i riflettori della finale di UEFA Champions League del 31 maggio pronti ad accendersi, per l'occasione è stata presentata una maglia con licenza ufficiale in edizione speciale, disponibile sia negli store fisici che virtuali.

La maglia della finale di Champions League 'Munich '25' celebra l'identità della città ospitante con un design audace che affonda le radici nel patrimonio bavarese e nell'iconico marchio della Champions League.

Disponibile dal 13 maggio, questa maglietta in edizione limitata è venduta esclusivamente sullo store online della Champions League e presso i punti vendita ufficiali di Monaco di Baviera durante il periodo che precede la finale. Per i tifosi di tutto il mondo, la maglia può essere indossata anche virtualmente in EA SPORTS FC™ 25 Ultimate Team™, dove sarà presente come parte di una stagione speciale giocabile solo dal 24 al 31 maggio.

Oltre al kit, i giocatori sbloccheranno un pacchetto di oggetti personalizzabili che consentirà loro di rappresentare lo spirito della finale della massima competizione per club attraverso la loro Ultimate Team.

Ispirato ai motivi e ai colori della Baviera, nella maglia si vede in maniera stilizzata l'inconfondibile losanga bavarese, segno distintivo dell'identità della regione, ma vi sono anche delle pennellate armoniose e un richiamo al brand identity della finale di Champions League.

Il petto è ornato da due iconici simboli: un disegno stilizzato della Munich Football Arena sulla destra e l'iconica Starball della Champions League posta sopra il cuore sulla sinistra, come a richiamare la passione che alimenta il torneo.

Al centro campeggia la scritta Munich, mentre sotto si intravede il numero 2025 effetto spray. Le toppe ufficiali sulle maniche e il numero 25 sulla schiena completano questa esclusiva maglia.

Che sia indossata dai tifosi sugli spalti, per strada o a casa, la maglia Munich '25 è più di una semplice maglietta: è un tributo a una città ricca di tradizione calcistica e il momento culminante della massima competizione europea per club.