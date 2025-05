Semifinali UEFA Champions League: cosa guardare nelle gara di ritorno di mercoledì

La finale di UEFA Champions League è a una sola partita di distanza: il Paris Saint-Germain ripartirà al Parc des Princes dal successo in trasferta per 1-0 contro l'Arsenal.

UEFA.com vi racconta gli spunti più interessanti delle semifinale in programma mercoledì 7 maggio.

Scegli la tua squadra Fantasy!

Calcio d'inizio ore 21:00 CET

Mercoledì 7 maggio

Il gol di Ousmane Dembélé dopo appena quattro minuti della sfida di Londra (il suo ottavo in nove presenze in Champions League dall'inizio del 2025) ha dato un leggero vantaggio al Paris in vista del ritorno, e potrebbe essere decisivo per qualificare i parigini alla loro seconda finale. L'allenatore Luis Enrique, tuttavia, è convinto che i campioni di Francia abbiano ancora un compito enorme al Parco dei Principi.

"Il nostro unico obiettivo è vincere anche il ritorno in casa", ha dichiarato lo spagnolo. "Con l'Arsenal non possiamo abbassare la guardia e rilassarci. È una squadra che può riscrivere completamente la storia in un secondo e ci ritroveremmo al punto di partenza. Non c'è nulla di scontato perché loro non hanno nulla da perdere".

Highlights: Arsenal - Paris 0-1

Gianluigi Donnarumma ha compiuto delle parate decisive quando il Paris ha eliminato il Liverpool e poi l'Aston Villa nei turni precedenti. Ha fatto delle parate fondamentali anche a nord di Londra e dovrà essere di nuovo all'erta nella capitale francese. "Questo è il lavoro dei portieri, no? Salvare la squadra", ha detto Luis Enrique. "Lavorano ogni giorno per questo. In una semifinale è necessario che ogni giocatore giochi al suo massimo livello".

Il Paris ha superato il turno in 18 delle 19 gare di competizioni UEFA in cui ha ottenuto una vittoria all'andata in trasferta, con l'unica eccezione quando è uscito contro il Manchester United negli ottavi di finale del 2018/19 per i gol in trasferta (2-0 t, 1-3 c).

Questo è un piccolo barlume di speranza per l'Arsenal di Mikel Arteta. Il portiere David Raya sostiene che, anche se la sua squadra ha perso l'andata, ha dimostrato cosa serva per vincere il ritorno. "Abbiamo dimostrato fin dal 25° minuto che possiamo vincere contro qualsiasi squadra", ha detto. "In questa stagione abbiamo dimostrato di poter vincere anche fuori casa, quindi la prossima settimana andremo a Parigi per vincere".

Lo sapevi: l'Arsenal non ha mai ribaltato al ritorno una sconfitta casalinga dell'andata in una competizione europea, uscendo in tutte e cinque le occasioni, l'ultima delle quali contro il Barcelona negli ottavi di finale del 2015/16. (0-2 c, 1-3 t).