Momenti Priceless della settimana: Lamine Yamal, Gianluigi Donnarumma, William Saliba e Marcus Thuram

Scopri i gol più importanti, le storie da favola e le emozioni che hanno caratterizzato le gare d'andata delle semifinali di UEFA Champions League con i Momenti Priceless Mastercard della settimana.

Momenti Priceless Mastercard

Yamal protagonista assoluto in Europa

Lamine Yamal ha festeggiato le 100 presenze col Barcelona con un gol da record e una prestazione indimenticabile.

Col gol segnato contro l'Inter, l'attaccante spagnolo è diventato il più giovane ad aver segnato in una semifinale di UEFA Champions League – a 17 anni e 291 giorni – superando così il record di Kylian Mbappé che ci riuscì a 18 anni e 140 giorni nel 2017.

Il suo gol, che ha innescato la rimonta del Barça che era due gol sotto, trasuda sicurezza e una classe infinita. Dopo essersi smarcato da Marcus Thuram, Yamal è entrato in area di rigore e ha scagliato un tiro a giro sul palo lontano, con il portiere Yann Sommer che ha potuto solo guardare la palla entrare in rete. Rimanendo al centro dell'azione, ha continuato a tormentare l'Inter, colpendo due volte la traversa.

La grande prestazione di Yamal è stata lodata da entrambi gli allenatori: "È speciale. L'ho già detto, è un genio del calcio", ha detto Hansi Flick, mentre Simone Inzaghi lo ha definito "il tipo di talento che si presenta ogni 50 anni".

Yamal riceve una maglia commemorativa UEFA via Getty Images

Il meritato clean sheet di Donnarumma in casa dell'Arsenal

Gianluigi Donnarumma ha disputato l'ennesima grande prestazione, rubando la scena con le sue straordinarie parate che hanno aiutato il Paris a vincere 1-0 contro l'Arsenal nella combattuta gara d'andata della semifinale di Champions League giocata a Londra.

Vitinha ha elogiato la "straordinaria prestazione" del suo compagno di squadra dopo gli interventi decisivi a ridosso dell'intervallo.

Poco prima dell'intervallo, Myles Lewis-Skelly si fa largo tra la difesa parigina per mandare in porta Gabriel Martinelli. Il suo tiro basso sembra destinato alla rete, ma il portiere reagisce d'istinto, si tuffa a sinistra con un colpo di reni e salva il risultato in maniera spettacolare.

Dopo dieci minuti del secondo tempo ci prova Leandro Trossard: il centrocampista dei Gunners si smarca in velocità e punta la porta, ma anche in questo caso Donnarumma è decisivo.

"Questo è il lavoro dei portieri, no?", ha detto l'allenatore del Paris Luis Enrique nel post-partita. "Salvare la squadra: i portieri lavorano ogni giorno per questo".

Highlights: Arsenal - Paris 0-1 

Il gol di Thuram dopo 30 secondi stabilisce un nuovo record

Nel 3-3 tra Inter e Barcelona in Spagna, Marcus Thuram ha segnato il gol più veloce di sempre in una semifinale di Champions League, sbloccando il risultato dopo appena 30 secondi.

La rete arriva pochi secondi dopo il calcio d'inizio, col Barça che fatica a trovare subito l'assetto e con i nerazzurri che partono a razzo.

Denzel Dumfries si invola sulla fascia, effettua un primo cross che viene ribattuto e poi mette in mezzo un traversone basso dalla destra. Thuram ruba il tempo al difensore e si coordina magistralmente per colpirla di tacco. La sua conclusione beffa Wojciech Szczęsny entrando nell'angolino più lontano.

Per l'attaccante è il quarto gol di questa edizione, che si aggiunge a quelli realizzati contro lo Young Boys nella fase campionato e contro il Feyenoord negli ottavi di finale.

Highlights: Barcelona - Inter 3-3

La battaglia di Londra

La semifinale andata in scena all'Arsenal Stadium si è conclusa con tante emozioni ma un solo gol.

Dopo la rete di Ousmane Dembélé al quarto minuto, nessuno ha più segnato, ma la partita è stata intensa e ricca di cambi di gioco. Entrambe le squadre hanno creato occasioni, ma sono stati gli interventi difensivi a rubare la scena.

Il grande intervento in scivolata di William Saliba su un tentativo di tiro di Achraf Hakimi all'interno dell'area di rigore è la dimostrazione della grande attenzione dell'Arsenal alla fase difensiva. Dall'altra parte, João Neves ha dato un contributo altrettanto fondamentale, allungandosi per sventare il tentativo di tiro di Mikel Merino.