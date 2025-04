Semifinali di UEFA Champions League: i temi delle gare di andata

Dopo aver eliminato il Real Madrid, l'Arsenal cerca un'importante vittoria contro il Paris nella semifinale di andata di UEFA Champions League, mentre il Barcellona cercherà di togliere slancio all'Inter.

UEFA.com presenta un'anteprima delle partite in programma martedì 29 e mercoledì 30 aprile.

Tutti gli orari di inizio sono le 21:00 CET.

Martedì 29 aprile

Luis Enrique è rimasto molto deluso a ottobre, quando i Gunners hanno battuto il Paris 2-0 a Londra nella fase campionato, e ha commentato a UEFA.com: "Loro hanno creato più occasioni di noi, hanno pressato alto fin dal primo minuto e non siamo riusciti a superarli. Dobbiamo migliorare". Le prove suggeriscono che ci sono riusciti eccome.

Vincitrice del campionato con largo anticipo, la giovane squadra di Luis Enrique cerca di eliminare il terzo club inglese consecutivo dopo il Liverpool agli ottavi di finale e l'Aston Villa ai quarti. "Per una squadra di giovani come la nostra è strabiliante", ha detto il tecnico dopo l'ultimo successo.

Il cammino dell'Arsenal verso le semifinali di Champions League

Tuttavia, se i tifosi del Paris hanno buoni motivi per sognare una seconda finale di Champions League (la prima è stata persa 1-0 contro il Bayern nel 2020), l'Arsenal di Mikel Arteta è un grosso ostacolo e si appresta alla prima semifinale di Champions League dopo 16 anni.

Inoltre, il Paris non ha ancora vinto in cinque partite ufficiali contro i londinesi (P3 S2). Tra i precedenti c'è un'altra semifinale: quella di Coppa delle Coppe UEFA 1993/94, in cui l'Arsenal si è imposto grazie alla vittoria casalinga per 1-0 dopo un 1-1 al Parco dei Principi.

Ai quarti, l'Arsenal ha aperto la strada al successo contro il Real Madrid con una vittoria casalinga per 3-0, seguita da un 2-1 in Spagna. "È sicuramente una delle serate più belle della mia carriera calcistica", ha detto Arteta dopo la gara di ritorno. "È un risultato speciale contro una squadra che ha ispirato molti di noi in questa competizione".

Dopo la vittoria a Madrid, il centrocampista Declan Rice ha dichiarato: "Questo club farà grandi cose nei prossimi anni, tutti noi ci crediamo molto. Ci sono giocatori che crescono come Myles [Lewis-Skelly] ed Ethan [Nwaneri] ma anche altri giovani, quindi abbiamo un buon mix".

Tutti i gol del Paris in Champions League 2024/25

Mercoledì 30 aprile

Il bottino del Barcellona negli ultimi anni è stato relativamente magro rispetto a quello del Real Madrid, che ha vinto cinque Champions League dopo l'ultimo successo dei blaugrana nel 2014/15. Tuttavia, alla prima stagione con Hansi Flick in panchina, la squadra ha raggiunto la sua prima semifinale di Champions League dal 2018/19 grazie ai suoi giovani, come Lamine Yamal, e a campioni affermati come Robert Lewandowski e Raphinha.

Superare i quarti di finale è stato relativamente semplice, ma Flick non sottovaluta l'Inter. "Quel che abbiamo fatto nelle ultime settimane è fenomenale", ha detto dopo la gara di ritorno contro il Dortmund. "Abbiamo fatto un passo in più, ma siamo ancora lontani dalla fine".

Tutti i gol del Barcellona in Champions League 2024/25

Il Barcellona ha avuto la meglio in 12 precedenti confronti diretti con i nerazzurri in Champions League: V6 P4 S2. L'Inter, però, si è aggiudicata i più importanti quando era allenata da José Mourinho, battendo i catalani con un 3-2 complessivo in semifinale e avvicinandosi alla trionfante finale del 2009/10 contro il Bayern.

La squadra di Simone Inzaghi ha somiglianze con quella di Mourinho; pur segnando poco (19 col contro i 37 del Barcellona), ha subito solo cinque reti nel corso della stagione. Inoltre, Lautaro Martínez è in gran forma, essendo andato a segno nelle ultime cinque partite di Champions League e diventato il primo giocatore interista a segnare più di 20 gol nella massima competizione europea per club.

Dopo aver saputo che avrebbe affrontato il Barcellona in semifinale, l'argentino ha detto: "Sarà un match importante contro una grande squadra, che in Champions League ha una lunga tradizione". Ora, la sfida sarà dimostrare che l'almanacco non è sempre così importante.

Lo sapevi? Al Barcellona potrebbe fare molto comodo una vittoria all'andata: l'Inter, infatti, non ha mai perso nelle ultime 15 partite casalinghe di Champions League (V12 P3) dopo la sconfitta per 2-0 contro il Bayern nella fase a gironi a settembre 2022.

Il cammino dell'Inter verso le semifinali di Champions League: tutti i gol

Dove si giocherà la finale di UEFA Champions League 2025? UEFA via Getty Images La finale di UEFA Champions League 2024/25 si giocherà alla Munich Football Arena il 31 maggio.