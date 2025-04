Priceless Moments of the Week: Serhou Guirassy, John McGinn, Bukayo Saka e Benjamin Pavard

Scopri i gol più importanti, le storie da favola e i drammi sportivi che hanno caratterizzato le gare di ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League con i Mastercard Priceless Moments of the Week.

Mastercard Priceless Moments

Tripletta Guirassy e record Dortmund

Con la tripletta contro il Barcelona, Serhou Guirassy è arrivato a quota 13 gol in questa edizione di UEFA Champions League, e ha stabilito un nuovo record per il maggior numero di gol segnati in una singola stagione con la maglia del Borussia Dortmund.

L'attuale capocannoniere del torneo è stato scelto come Player of the Match dopo la vittoria del Dortmund per 3-1, sebbene non sia bastato a ribaltare la sconfitta dell'andata.

Guirassy ha aperto le marcature all'11' con un bel rigore alla Panenka, poi ha siglato il raddoppio con un colpo di testa da distanza ravvicinata all'inizio del secondo tempo, e infine ha segnato la tripletta sfruttando un disimpegno sbagliato degli avversari.

Uno dei soli sette giocatori ad aver segnato una tripletta nei quarti di finale di UEFA Champions League, il 29enne si unisce anche a un gruppo ristretto di giocatori del Dortmund che ne hanno segnate tre in una sola partita sul massimo palcoscenico europeo: Robert Lewandowski (2013), Pierre-Emerick Aubameyang (2017) e Karim Adeyemi (2024).

Highlights: B. Dortmund - Barcelona 3-1 

Il gol di McGinn ridà speranza al Villa Park

Il Villa Park è esploso quando il magnifico gol di John McGinn ha riacceso la speranza dei tifosi di casa.

Il capitano dell'Aston Villa si è lanciato in avanti dalla propria metà campo scardinando la difesa del Paris con una fantastica azione solitaria, e quando le maglie blu sono arrivate a un passo dal fermarlo, McGinn ha scagliato uno splendido tiro di sinistro che non ha lasciato scampo a Gianluigi Donnarumma.

Il gol è stato il pari della serata, anche se l'Aston Villa era ancora in svantaggio tra andata e ritorno. McGinn ha esultato in maniera contenuta, incitando il pubblico mentre rientrava in campo per la ripresa.

È stato il suo terzo gol di questa edizione, che si aggiunge ai precedenti contro Leipzig e Bologna nella fase campionato.

Highlights: Aston Villa - Paris 3-2 

Dall'errore alla gioia: Saka trascina l'Arsenal

Bukayo Saka si è ripreso da un rigore sbagliato e ha segnato il gol del vantaggio nella vittoria dell'Arsenal sul Real Madrid all'Estadio Santiago Bernabéu.

Al 13° minuto, l'esterno inglese ha l'occasione per aumentare il vantaggio dei Gunners con un calcio di rigore dopo il successo dell'andata, ma Thibaut Courtois smanaccia il suo tentativo di pallonetto senza troppe difficoltà.

Ma al 65' Saka riesce finalmente a essere decisivo con un taglio verso il centro su una verticalizzazione perfetta di Mikel Merino. Questa volta l'attaccante dell'Arsenal a tu per tu con Courtois non commette errori ed effettua un pallonetto che vale l'1-0 della serata.

“Sono rimasto impressionato da lui”, ha dichiarato l'allenatore dell'Arsenal, Mikel Arteta. “Mi ha colpito il modo in cui ha gestito le emozioni e non si è lasciato condizionare, soprattutto alla sua prima volta in questo stadio”.

Highlights: Real Madrid - Arsenal 1-2

L'interista Pavard segna il gol dell'ex che elimina il Bayern

“È stata una sensazione unica”, ha detto Benjamin Pavard dopo che il suo gol decisivo ha permesso all'Inter di conquistare un posto in semifinale a spese del suo ex club, il Bayern München.

“Sono davvero felice, lo aspettavo da tempo”, ha continuato il difensore, il cui colpo di testa su corner di Hakan Çalhanoğlu a San Siro è stato il suo primo gol per i nerazzurri alla 50ª presenza in UEFA Champions League.

Quello contro il Bayern è stato il terzo gol del centrale difensivo nella massima competizione europea. Per ironia della sorte, il suo precedente era stato realizzato con il Bayern contro l'Inter nel novembre 2022, sempre con un colpo di testa su calcio d'angolo.

Highlights: Inter - Bayern München 2-2