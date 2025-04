Ritorno quarti di finale Champions League: probabili formazioni e ultime notizie

UEFA.com dà una mano ai fantallenatori del Fantasy Football elencando le probabili formazioni delle gare di ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League.

Scarica l'app della Champions League

Martedì 15 aprile

Dortmund

Probabile formazione: Kobel; Süle, Can, Anton; Ryerson, Nmecha, Svensson, Chukwuemeka, Gross; Beier, Guirassy

Indisponibili: Mané (muscolare), Ostrzinski (non comunicato), Sabitzer (ginocchio), Schlotterbeck (menisco)

In dubbio: nessuno

In diffida: Adeyemi, Beier, Bensebaini, Couto, Guirassy, Ryerson, Sabitzer

Barcelona

Probabile formazione: Szczęsny; Koundé, Cubarsi, Inigo Martínez, Martín; de Jong; López, Pedri; Yamal, Lewandowski, Raphinha

Indisponibili: Bernal (crociato), Ter Stegen (ginocchio), Casadó (legamento), Balde (coscia)

In dubbio: nessuno

In diffida: Iñigo Martínez

Villa

Probabile formazione: Martínez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Kamara, Tielemans; Rogers, McGinn, Rashford; Watkins

Indisponibili: nessuno

In dubbio: Bailey (contusione)

In diffida: Digne, Disasi, Kamara

Paris

Probabile formazione: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Indisponibili: nessuno

In dubbio: nessuno

In diffida: Fabián Ruiz

Mercoledì 16 aprile

Inter

Probabile formazione: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram

Indisponibili: Dumfries (coscia), Zieliński (polpaccio)

In dubbio: nessuno

In diffida: Barella, Bastoni, Dumfries, Lautaro Martínez, Mkhitaryan, Pavard

Bayern

Probabile formazione: Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanišić; Kimmich, Goretzka; Olise, Müller, Sané; Kane

Indisponibili: Davies (ginocchio), Ito (metatarso), Musiala (bicipite femorale), Neuer (polpaccio), Upamecano (ginocchio)

In dubbio: nessuno

In diffida: Coman, Gnabry, Goretzka, Laimer, Sané

Madrid

Probabile formazione: Courtois; Lucas Vázquez, Rüdiger, Raúl Asencio, Fran García; Valverde, Tchouaméni; Rodrygo, Bellingham, Vinícius Júnior; Mbappé

Indisponibili: Carvajal (ginocchio), Éder Militão (ginocchio), Camavinga (squalificato)

In dubbio: Mendy (bicipite femorale), Lunin (polpaccio)

In diffida: Éder Militão, Endrick, Lucas Vázquez, Modrić, Rüdiger, Vinícius Júnior

Arsenal

Probabile formazione: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Ødegaard, Jorginho, Rice; Saka, Merino, Martinelli

Indisponibili: Jesus (ginocchio), Havertz (bicipite femorale), Tomiyasu (ginocchio), Gabriel (bicipite femorale), Calafiori (ginocchio)

In dubbio: Partey (non specificato), White (contusione), Jorginho (torace)

In diffida: Martinelli, Partey, Rice, Timber

Gioca al Fantasy Football