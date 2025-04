Momenti Priceless della settimana: Declan Rice, Lautaro Martínez, Raphinha, Lamine Yamal e Désiré Doué

Scopriamo insieme i gol più importanti, le storie da favola e i fatti più emozionanti che hanno caratterizzato le gare di andata dei quarti di UEFA Champions League: ecco i Momenti Priceless Mastercard della settimana.

Momenti Priceless Mastercard

La doppietta di Rice fa esolidere l'Arsenal Stadium

"Non ho ancora avuto tempo di sedermi e pensare a quello che ho appena fatto, a come ho segnato", ha detto Declan Rice dopo aver trasformato due calci di punizione, uno più bello dell'altro, nella vittoria per 3-0 dell'Arsenal contro il Real Madrid all'andata dei quarti di finale.

Rice ha sbloccato il risultato al 58' con una punizione da circa 25 metri che ha aggirato ampiamente la barriera e ha trafitto Thibaut Courtois. "Mi ha dato fiducia per la seconda", ha rivelato Rice in seguito, dopo aver segnato il suo primo gol su punizione in assoluto.

Dodici minuti dopo, si è ripetuto da distanza simile, mandando la palla all'incrocio con il portiere del Madrid che è riuscito solo che seguirne la traiettoria. "Ho pensato: 'Perché no, cosa ho da perdere?'", ha commentato il centrocampista, diventato il primo giocatore dell'Arsenal a segnare più di un gol ai quarti di finale di UEFA Champions League.

Highlights: Arsenal - Real Madrid 3-0

Continua la striscia positiva di Martínez

Lautaro Martínez ha contribuito alla vittoria dell'Inter per 2-1 contro il Bayern München segnando il suo sesto gol nelle ultime quattro gare di UEFA Champions League ed eguagliando la sua migliore striscia realizzativa nella competizione dal 2019/20.

Con un rapido tocco d'esterno, Martínez ha sfruttato l'ottimo appoggio di Marcus Thuram e ha portato in vantaggio i nerazzurri mandando la palla all'incrocio. "All'inizio volevo tirare di sinistro, ma avevo molti giocatori davanti e ho deciso di cambiare piede", ha spiegato il No10.

Il 27enne argentino è così diventato il capocannoniere di tutti i tempi dell'Inter in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League con 19 gol, superando Adriano e Sandro Mazzola.

Highlights: Bayern München - Inter 1-2

I "soliti" Yamal e Raphinha

Un'altra magia si è vista quando il passaggio perfettamente calibrato di Raphinha è finito sui piedi di Lamine Yamal, che ha segnato l'ultimo gol del Barcellona nella vittoria per 4-0 sul Borussia Dortmund. "Gioco con compagni di altissimo livello ed è una vera gioia", ha commentato l'esterno brasiliano con un sorriso.

È stata la quinta combinazione vincente tra i due giocatori in questa Champions League, dopo quelle contro Bayern München e Atalanta nella fase campionato e il Benfica agli ottavi di finale.

Con questo gol, Yamal è arrivato a quattro marcature in Champions League, un record per un giocatore sotto i 18 anni. A 17 anni e 270 giorni, è anche diventato il secondo marcatore più giovane di sempre ai quarti di finale, con solo 53 giorni in più rispetto a Bojan Krkić (a segno con il Barça contro lo Schalke nel 2008).

Le statistiche di Raphinha rimangono impressionanti, con sette assist e 12 gol: il record assoluto in una sola stagione è di Lionel Messi con 14.

Highlights: Barcellona - Dortmund 4-0

Il gol di Doué dà la svolta

Désiré Doué ha segnato il suo terzo gol stagionale in modo spettacolare, con uno splendido tiro dalla distanza che ha innescato la vittoria in rimonta per 3-1 del Paris contro l'Aston Villa.

Appena un minuto prima, Emiliano Martínez aveva respinto sulla linea il primo tentativo di Doué, che però ci ha riprovato. Mentre il Paris scandagliava l'area, Doué ha scelto la sua mattonella e ha fatto partire un tiro che non ha dato scampo al portiere del Villa. "Un bellissimo gol", ha detto raggiante il tecnico Luis Enrique, che ha anche elogiato le capacità di Doué nell'uno contro uno e la sua grinta difensiva.

È stato un altro momento da ricordare per il giovane in UEFA Champions League, già a segno contro il Salisburgo nella fase campionato e il Brest agli spareggi per la fase a eliminazione diretta.