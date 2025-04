Paris Saint-Germain - Aston Villa 3-1: primo round al travolgente PSG

Tre splendidi gol di Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia e Nuno Mendes suggellano la rimonta del Paris dopo il vantaggio dell'Aston Villa al 35'.

I momenti chiave 8' Martínez chiude lo specchio della porta a Dembélé

23' Vitinha conclude di poco alto35' Rogers porta avanti gli ospiti

38' Doué costringe Martínez all'intervento

38' Il No14 del Paris segna l'1-1 con un gran tiro

49' Kvaratskhelia segna il gol del vantaggio per il Paris

58' Hakimi impegna Martínez dal limite dell'area

73' Donnarumma ferma un tiro di Rogers

90'+2 Nuno Mendes firma un gol di classe

La partita in breve: il Paris vince e diverte

Khvicha Kvaratskhelia festeggia con i compagni Anadolu via Getty Images

Il Paris, reduce dalla vittoria del titolo in Ligue 1, schiera in attacco il capocannoniere Ousmane Dembélé, ed è proprio lui a mettere subito in difficoltà il portiere ospite Emiliano Martínez con una delle prime iniziative della squadra di Luis Enrique.

L'Aston Villa resiste al forcing iniziale dei parigini, ma a metà del primo tempo Vitinha trova lo spazio per calciare a giro di destro e sfiora la traversa.

Il gol del vantaggio sembra solo questione di tempo, ma sorprendentemente arriva con la prima vera occasione degli inglesi. Il capitano John McGinn conquista palla appena dentro la metà campo e allarga subito per Marcus Rashford, che serve Youri Tielemans in sovrapposizione. Il centrocampista belga serve un cross basso che taglia fuori la difesa di casa e trova Morgan Rogers, libero di insaccare da pochi passi.

Il gol di Morgan Rogers Getty Images

Tuttavia, la gioia dei Villans dura appena cinque minuti. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Désiré Doué riceve la sfera al limite dell'area, si crea lo spazio per il tiro e trova il gol con uno splendido destro a giro che si infila all’incrocio, superando l'incolpevole Martínez.

Desire Doue pareggia Getty Images

Les Rouge-et-Bleu, autori di ben 15 tiri nel primo tempo, mantengono la stessa intensità nella ripresa. Bastano poco più di tre minuti per completare la rimonta, ancora una volta con un gol spettacolare.

In un’azione quasi identica al contropiede che aveva portato in vantaggio la squadra inglese, il Paris recupera palla nella propria metà campo e riparte in velocità: Fabián Ruiz allarga per Khvicha Kvaratskhelia, che si lancia nello spazio. L'esterno georgiano arriva al limite dell’area e con un cambio di direzione manda fuori tempo Disasi, guadagnando lo spazio per un sinistro fulmineo che si insacca appena sotto la traversa.

Khvicha Kvaratskhelia firma il 2-1

Entrambe le squadre continuano a cercare il gol. Il capitano di casa Achraf Hakimi impegna Martínez con una conclusione perentoria, mentre Rogers che non riesce a superare Gianluigi Donnarumma dopo essersi avventato su un passaggio di McGinn.

Proprio mentre Unai Emery, ex allenatore del Paris, sembra pronto a tornare in Inghilterra con un solo gol di svantaggio, il PSG segna il terzo. Dopo una serie di passaggi, Dembélé spacca in due la difesa con un filtrante per Nuno Mendes, che si accentra, mette a sedere Martínez ed Ezri Konsa con una finta e insacca di destro all'incrocio.

La partita minuto per minuto: Paris - Aston Villa 3-1

Khvicha Kvaratskhelia posa con il premio Player of the Match UEFA via Getty Images

PlayStation® Player of the Match: Khvicha Kvaratskhelia (Paris)

"Ha lavorato duramente per tutta la partita, facendosi sempre trovare e creando i maggiori pericoli. Ha deliziato tutti con una magia sul secondo gol del PSG: una conclusione di qualità, un esempio di cambio di tempo all'ingresso nell'area avversaria. Tutto ciò che ha fatto, lo ha fatto con determinazione e qualità, con e senza palla".

Osservatori tecnici UEFA

Formazioni

Paris: Donnarumma; Hakimi, Lucas Beraldo, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz (Zaïre-Emery 72'); Doué (Barcola 72'), Dembélé, Kvaratskhelia (Gonçalo Ramos 90'+3)

Aston Villa: Martínez; Cash (Disasi 46'), Konsa, Pau Torres, Digne; Tielemans (Maatsen 80'), Kamara; Rogers, McGinn (Onana 80'), Ramsey (Asensio 59'); Rashford (Watkins 79')