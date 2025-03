Quarti di finale di UEFA Champions League: cosa guardare nelle gare d'andata

Arsenal, Bayern, Paris e Barcelona giocheranno in casa l'andata dei quarti di finale di UEFA Champions League.

UEFA.com vi racconta gli spunti più interessanti delle gare d'andata di martedì 8 e mercoledì 9 aprile.

Crea il tuo tabellone col Bracket!

Calcio d'inizio ore 21:00 CET.

Martedì 8 aprile

Tutti i gol dell'Arsenal in questa edizione

Lontano dal Liverpool in Premier League e fuori dalla FA Cup, l'unica possibilità per l'Arsenal di sollevare un trofeo in questa stagione è in Champions League, anche se per riuscirci dovrà prima superare il Real Madrid ai quarti (che affronterà per la terza volta nella sua storia). I Gunners hanno faticato a segnare in Premier League, ma col rientro di Bukayo Saka dopo l'infortunio di dicembre al bicipite femorale, Mikel Arteta spera che l'attacco possa avere una marcia in più: "Bukayo è pronto", ha detto Arteta. "Ora bisogna solo trovare il momento giusto per metterlo in campo, ma lui sta spingendo al massimo".

I Gunners hanno eliminato il Madrid dal primo turno della fase a eliminazione diretta della Champions League 2005/06, pareggiando 0-0 in casa nel ritorno dopo l'1-0 firmato Thierry Henry nell'andata in trasferta. Tuttavia, non sarà facile affrontare la squadra di Carlo Ancelotti, reduce dal successo ai rigori contro l'Atleti negli ottavi di finale. "Questa squadra ha qualcosa di speciale: carattere e impegno", ha detto il tecnico italiano. "Abbiamo tenuto duro dal punto di vista fisico. Nel secondo tempo la squadra era esausta, ma era normale. Questa vittoria la dice lunga sulla squadra e sulle risorse di cui dispone".

Lo sapevi? Il Madrid ha vinto tutti e quattro i precedenti quarti di finale di competizioni UEFA a Londra.

Tutti i gol del Bayern München in questa edizione

Gli ultimi incontri del Bayern con l'Inter sono stati piuttosto a senso unico: i bavaresi hanno vinto 2-0 in trasferta e in casa nella fase a gironi del 2022/23. Benjamin Pavard ha segnato l'1-0 a Monaco, ma adesso punta a battere la sua ex squadra dato che nel 2023 è approdato all'Inter proprio dal Bayern. "Sono contento di ritrovare il Bayern", ha detto dopo il successo dell'Inter negli ottavi di finale contro il Feyenoord, e l'allenatore Simone Inzaghi ha aggiunto: "Sarà difficile ma giocheremo le partite come abbiamo fatto finora. Spero solo di avere tutti a disposizione".

Con Harry Kane tornato a segnare con regolarità, pochi sarebbero entusiasti della prospettiva di affrontare il Bayern, ma l'Inter non per niente è la capolista della Serie A. "Sono sicuro che sarà molto dura", ha detto Kane, mentre l'esterno Jamal Musiala ha aggiunto: "Quella con l'Inter sarà un'altra partita difficile. Li conosciamo e sappiamo quanto stiano giocando bene in questo momento". Tra i precedenti, come il giocatore del Bayern Thomas Müller ricorderà bene, c'è la sconfitta per 2-0 contro i nerazzurri nella finale di UEFA Champions League del 2010 a Madrid.

Lo sapevi? Prima della sconfitta per 2-0 nell'ultimo incontro, l'Inter non aveva mai perso in quattro trasferte contro il Bayern (V3 P1).

Accoppiamenti semifinali Arsenal/Real Madrid - Paris/Aston Villa

Barcelona/Dortmund - Bayern/Inter

Mercoledì 9 aprile

Tutti i gol del Paris in questa edizione

Dopo aver eliminato il Liverpool ai rigori ad Anfield - una partita che l'allenatore Arne Slot ha ammesso essere stata "la più bella a cui abbia mai partecipato" - i parigini di Luis Enrique sono considerati tra i favoriti al successo in Champions League. "Siamo ai quarti di finale e dobbiamo essere pronti per un'altra partita difficile", ha dichiarato il capitano del Paris, Marquinhos.

L'Aston Villa dal canto suo è a una buona distanza dal Liverpool nella classifica della Premier League, e quando in giornata è quasi inarrestabile. Sebbene il Villa non abbia mai affrontato il Paris, il suo allenatore Unai Emery conosce bene il Parc des Princes, essendo stato alla guida del club francese dal 2016 al 2018, vincendo una Ligue 1, due Coppe di Francia e due Coppe di Lega. Il Villa ha già perso in Francia in questa stagione (1-0 contro il Monaco nella fase campionato) e, nonostante sia alla stagione d'esordio in Champions League, continua a sognare in grande. "Pensiamo già alla sfida di Parigi", aveva detto il difensore Ian Maatsen dopo il successo negli ottavi di finale contro il Club Brugge. "Sono una grande squadra con grandi giocatori e li rispettiamo molto. Anche noi però siamo una grande squadra, quindi anche loro dovranno rispettarci".

Lo sapevi? Vincitore della Coppa dei Campioni nel 1982, l'ultimo quarto di finale dell'Aston Villa nella massima competizione mondiale per club risale al 1983, quando perse 5-2 complessivamente contro la Juventus, in quella che è stata l'ultima partita nella massima competizione europea prima di questa edizione giocata 41 anni dopo.

Tutti i gol del Barcelona in questa edizione

"Abbiamo giocato bene ma abbiamo perso contro un'ottima squadra", ha detto il centrocampista del Dortmund, Giovanni Reyna, dopo la sconfitta per 3-2 in casa contro il Barcelona in questa fase campionato. Da quell'incontro di dicembre sono cambiate alcune cose, non ultimo l'allenatore del BVB Nuri Şahin che ha lasciato il posto a Niko Kovač, il quale conosce abbastanza bene il collega Hansi Flick per il periodo trascorso insieme al Bayern nella stagione 2018/19. "Era il mio vice", ha ricordato Kovač. E ora siamo in competizione l'uno contro l'altro".

L'attaccante del Barcellona, Robert Lewandowski, conosce bene il Dortmund avendoci giocato dal 2014 al 2018, prima di averlo affrontato (e castigato) con regolarità durante il suo periodo al Bayern. Tuttavia, il nazionale polacco è stato leggermente messo in ombra dal compagno di squadra Raphinha in questa stagione; il brasiliano è il capocannoniere della Champions League 2024/25 con 11 gol; Lewandowski ha segnato nove gol, uno in meno rispetto a Serhou Guirassy del Dortmund.

Lo sapevi? Il Dortmund non ha mai vinto in cinque partite contro i Blaugrana (P2 S3).