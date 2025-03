Squadra della Settimana di Champions League: ritorno degli ottavi di finale

La Squadra della Settimana, presentata da Crypto.com, è selezionata dagli osservatori tecnici UEFA. Per ogni partita viene designato osservatore, supportato dall'unità di analisi UEFA a Nyon (Svizzera).

Gianluigi Donnarumma (Paris)

Secondo l'osservatore tecnico UEFA, il portiere azzurro "è stato decisivo per tutta la serata". Oltre a respingere una serie di palloni nella sua area, è intervenuto provvidenzialmente su Luis Díaz ai tempi regolamentari e ha neutralizzato due calci di rigore dopo i 120'.

Denzel Dumfries (Inter)

Il terzino dell'Inter si è fatto notare per il suo impegno a tutto campo contro il Feyenoord, dal pressing, ai recuperi, ai passaggi in profondità.

Emre Can (B. Dortmund)

Ha dimostrato ancora una volta le sue qualità da leader, mantenendo sempre la lucidità con la palla ai piedi. "È bravissimo nei duelli e trova sempre una soluzione nelle situazioni difficili", ha aggiunto l'osservatore tecnico UEFA a proposito di Can, che ha segnato il rigore del pareggio del Dortmund e ha aperto la strada alla vittoria in rimonta contro il Lille.

Raúl Asencio (Real Madrid)

In una serata difficile al Metropolitano, il giovane centrale ha effettuato 12 recuperi di palla, ha fermato due dribbling e - in fase di possesso - ha effettuato nove progressioni nell'ultimo terzo di campo, sia con passaggi che con la palla ai piedi.

Nuno Mendes (Paris)

Ottima prova contro Salah, come testimoniano i suoi 15 recuperi di palla e i sei disimpegni. Efficace anche in fase di possesso con otto passaggi a superare la difesa.

Rodrigo De Paul (Atleti)

Il centrocampista ha contribuito a dare l'intensità richiesta da Diego Simeone, guidando la squadra e organizzando le manovre dal centro: la sua mole di lavoro si riflette in 14 recuperi di palla, di cui 12 nella metà campo avversaria. Impeccabile anche in fase di gestione della palla con quattro passaggi chiave.

Pedri (Barcelona)

L'osservatore tecnico UEFA ha elogiato l'incredibile ritmo di lavoro di Pedri, fondamentale per il dominio del Barcellona a centrocampo con 61 pressing nella vittoria contro il Benfica. Il nazionale spagnolo ha anche messo in mostra la sua creatività con 10 passaggi oltre la difesa.

Raheem Sterling (Arsenal)

Sterling ha propiziato entrambi i gol dell'Arsenal contro il PSV. Secondo l'osservatore tecnico UEFA, "è stato anche bravo nel dribbling e a rompere le linee e ha dato ampiezza all'Arsenal".

Marco Asensio (Aston Villa)

Entrato nel secondo tempo contro il Club Brugge, ha segnato con due ottime finalizzazioni e ha dato più incisività alle offensive del Villa. Come ha detto l'osservatore tecnico UEFA: "I suoi movimenti intelligenti a ricevere la palla tra le linee e le sue incursioni in avanti sono state l'arma in più del Villa nel secondo tempo".

Maximilian Beier (B. Dortmund)

Il match winner del Dortmund ha messo in mostra i progressi compiuti in questa stagione con il suo primo gol nel torneo. Ha anche lavorato duramente per la squadra, effettuando 12 recuperi di palla.

Harry Kane (Bayern München)

Un altro gol, un altro assist e tre passaggi chiave sono i numeri impressionanti del centravanti del Bayern, elogiato dall'osservatore tecnico UEFA per i suoi movimenti intelligenti e il duro lavoro senza palla nella vittoria contro il Leverkusen.