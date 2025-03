Champions League ottavi di finale: formazioni ufficiali, probabili formazioni e ultime dall'infermeria

UEFA.com dà una mano agli allenatori del Fantasy Football pubblicando le probabili formazioni e le formazioni ufficiali delle gare di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League, con i dettagli sui giocatori squalificati e in dubbio per infortunio.

Martedì 11 marzo

Barcelona

Formazione ufficiale: Szczęsny; Koundé, Ronald Araújo, Iñigo Martínez, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Lewandowski

Benfica

Formazione ufficiale: Trubin; Tomás Araújo, António Silva, Otamendi, Dahl; Orkun Kökçü, Florentino, Aursnes; Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis, Schjelderup

Inter

Probabile formazione: Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautović, Taremi

Indisponibili: Darmian (coscia), Dimarco (coscia), Zalewski (polpaccio), Zieliński (polpaccio)

In dubbio: De Vrij (muscolare), Lautaro Martínez (muscolare)

Diffidati: Asllani, Barella, Bastoni, Dumfries, Pavard

Feyenoord

Probabile formazione: Wellenreuther; Read, Trauner, Hancko, Bueno; Moder, Beelen, Smal; Hadj Moussa, Carranza, Ivanušec

Indisponibili: Osman (squalificato), Bijlow (ginocchio), González (schiena), Hwang (problema muscolare), Igor Paixão (coscia), Lotombo (gamba), Milambo (contusione), Nadje (piede), Nieuwkoop (gamba), Stengs (caviglia), Timber (ginocchio), Zerrouki (gamba)

In dubbio: nessuno

Diffidati: Mitchell, Trauner

Leverkusen

Probabile formazione: Kovář; Arthur, Tah, Hermoso, Hincapie; Xhaka, Palacios; Adli, Grimaldo; Frimpong, Tella

Indisponibili: Mukiele (squalificato), Belocian (legamento crociato), Terrier (tendine d'Achille), Wirtz (piede)

In dubbio: Xhaka (malattia), Tapsoba (malattia)

Diffidati: Andrich, Frimpong, García, Tah, Wirtz, Xhaka

Bayern München

Probabile formazione: Urbig; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Coman; Kane

Indisponibili: Neuer (polpaccio), Pavlović (malattia)

In dubbio: nessuno

Diffidati: Gnabry, Goretzka, Sané

Liverpool

Probabile formazione: Alisson Becker; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Elliott, Luis Díaz; Núñez

Indisponibili: Bradley (bicipite femorale), Gomez (bicipite femorale), Morton (spalla)

In dubbio: nessuno

Diffidati: Elliott, Konaté, Mac Allister, Robertson, Van Dijk

Paris Saint-Germain

Probabile formazione: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola

Indisponibili: nessuno

In dubbio: nessuno

Diffidati: Marquinhos, Fabián Ruiz

Mercoledì 12 marzo

Lille

Probabile formazione: Chevalier; Meunier, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson; André, Bouaddi; Haraldsson, Mukau, Mbappé; David

Indisponibili: Zhegrova (adduttore)

In dubbio: Sahraoui (condizione fisica), Bakker (problema muscolare)

Diffidati: David, Meunier

Borussia Dortmund

Probabile formazione: Kobel; Ryerson; Can, Schlotterbeck, Bensebaini; Gross, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Gittens; Guirassy

Indisponibili: Svensson (ginocchio), Nmecha (ginocchio)

In dubbio: Chukwuemeka (ginocchio)

Diffidati: Beier, Couto, Gross, Ryerson, Sabitzer

Arsenal

Probabile formazione: Raya; White, Saliba, Kiwior, Zinchenko; Ødegaard, Jorginho, Rice; Sterling, Merino, Trossard

Indisponibili: Jesus (ginocchio), Saka (bicipite femorale), Tomiyasu (ginocchio), Havertz (bicipite femorale)

In dubbio: nessuno

Diffidati: Martinelli, Sterling, Timber

PSV

Probabile formazione: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Schouten, Til, Saibari; Perišić, De Jong, Lang

Indisponibili: Pepi (ginocchio), Tillman (caviglia), Bajraktarević (malattia)

In dubbio: nessuno

Diffidati: De Jong, Mauro Júnior, Karsdorp, Malacia, Veerman

Aston Villa

Probabile formazione: Martínez; Disasi, Konsa, Mings, Digne; Kamara, Tielemans; Bailey, Rogers, Rashford; Watkins

Indisponibili: Barkley (ginocchio)

In dubbio: Asensio (non specificato), Martínez (non specificato), Onana (coscia)

Diffidati: Digne, Disasi, Kamara, Rashford

Club Brugge

Probabile formazione: Mignolet; Sabbe, Ordoñez, Mechele, De Cuyper; Onyedika, Jashari; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutglà

Indisponibili: Meijer (ginocchio), Seys (problema muscolare)

In dubbio: nessuno

Diffidati: Onyedika, Seys, Skóraś, Tzolis, Vetlesen

Atlético Madrid

Probabile formazione: Oblak; Llorente, Giménez, Lenglet, Galán; Simeone, De Paul, Barrios, Lino; Griezmann, Alvarez

Indisponibili: Koke (problema muscolare)

In dubbio: Lenglet (non specificato), De Paul (problema muscolare)

Diffidati: Correa, Giménez

Real Madrid

Probabile formazione: Courtois; Valverde, Rüdiger, Raúl Asencio, Mendy; Modrić, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinícius Júnior

Indisponibili: Carvajal (ginocchio), Ceballos (tendine), Éder Militão (ginocchio), Vallejo (bicipite femorale)

In dubbio: nessuno

Diffidati: Camavinga, Endrick, Éder Militão, Modrić, Rüdiger, Tchouaméni

