Anteprima Champions League, Liverpool - Paris: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Il Paris va ad Anfield per la gara di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League contro il Liverpool.

La partita in breve Quando: 11 marzo (21:00 CET)

Dove: Anfield, Liverpool

Cosa: ritorno ottavi di finale di Champions League 

Chi: i sei volte vincitori contro i campioni di Francia

Risultato andata: Paris - Liverpool 0-1

Prossima partita: chi vince affronta Club Brugge/Aston Villa ai quarti di finale

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare la partita in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

L'espressione "vittoria strappata" potrebbe essere stata coniata appositamente per la gara di andata, in cui il Paris ha totalizzato 28 tiri in porta contro i due del Liverpool ma ha perso dopo una prestazione ispirata di Alisson Becker e un gol nel finale del subentrato Harvey Elliott. "La partita di oggi non si è basata sulle statistiche o sui dettagli. Siamo stati di gran lunga superiori", ha commentato Luis Enrique, mentre Arne Slot ha ammesso: "Se avessimo pareggiato, saremmo stati comunque fortunati". Riuscirà il Paris a sfruttare le occasioni nella seconda gara, o il Liverpool raggiungerà i quarti per la quinta volta nelle ultime otto stagioni?

Highlights: Paris - Liverpool 0-1

Probabili formazioni

Liverpool: Alisson Becker; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Elliott, Luis Díaz; Núñez



Paris: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola

Statistiche

Liverpool

Forma: VVVVPV

Ultima partita: Liverpool - Southampton 3-1, Premier League, 08/03



Paris

Forma: VSVVVV

Ultima partita: Rennes - Paris 1-4, Ligue 1, 08/03

Grandi parate: guarda le prodezze di Alisson

Le parole degli allenatori

Arne Slot, allenatore Liverpool: "Per noi è un buon risultato, ma abbiamo visto la qualità del Paris. Ogni statistica dimostra che è la squadra migliore della Champions League. Non eravamo noi a essere sottotono, ma loro ad avere qualità".

Luis Enrique, allenatore Paris: "Abbiamo giocato solo l'andata e non abbiamo nulla da perdere. Se riusciamo a replicare la prestazione della volta scorsa possiamo qualificarci. Certo, è uno stadio difficile, ma andremo lì e giocheremo come abbiamo sempre fatto. Abbiamo già rimontato sconfitte del genere e ci riproveremo".