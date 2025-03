Momenti Priceless della Settimana: Alisson Becker, Harry Kane, Ethan Nwaneri, Rodrygo e Julián Alvarez

Rivivi i gol più importanti, le storie più interessanti e le emozioni che hanno caratterizzato le gare di andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League con i Momenti Priceless Mastercard della settimana.

Momenti Priceless Mastercard

L'imbattibile Alisson sfida Parigi

"Forse è stata la miglior prestazione della mia vita", ha commentato Alisson Becker, che con le sue prodezze ha contribuito in modo decisivo alla vittoria per 1-0 del Liverpool contro il Paris: il portiere ha infatti terminato la gara con nove parate e un clean sheet.

In soli 15 minuti nel primo tempo, il brasiliano ha respinto una conclusione dalla distanza di Achraf Hakimi, un tiro deviato di Khvicha Kvaratskhelia, ha fermato Ousmane Dembélé in un uno contro uno e si è tuffato acrobaticamente su un rasoterra deviato di Kvaratskhelia.

"Sapevamo cosa sarebbe accaduto", ha commentato il portiere, rivelando che il tecnico Arne Slot aveva avvertito la squadra di "prepararsi a soffrire". Il secondo tempo è proseguito allo stesso modo: su una punizione di Kvaratskhelia, l'estremo difensore è intervenuto con la punta delle dita. La conclusione di Désiré Doué? Parata. Il tiro a giro di Dembélé? Parato.

Qualunque cosa inventasse il Paris, il 32enne ex Roma aveva sempre la risposta: "È incredibile, il migliore al mondo", ha detto Harvey Elliott, che ha "ripagato" le prodezze di Alisson segnando il gol della vittoria nel finale.

Highlights: Paris - Liverpool 0-1

Due teenager spingono l'Arsenal

Il diciassettenne Ethan Nwaneri ha segnato il suo secondo gol in Champions League, proseguendo il suo ottimo inizio in prima squadra all'Arsenal.

Servito dal 18enne Myles Lewis-Skelly, Waneri ha siglato il gol del momentaneo 2-0 per i Gunners, che alla fine hanno battuto il PSV 7-1 e centrato la loro vittoria esterna più ampia di sempre della fase a eliminazione diretta di Champions League. Il risultato è ancora più speciale perché i due giovani hanno scalato insieme le giovanili dell'Arsenal.

"Si vede cosa hanno fatto in questa stagione, per la loro età è incredibile", ha detto il capitano Martin Ødegaard. Declan Rice ha aggiunto: "Dovreste vederli in allenamento: non hanno paura di niente, voglio solo giocare. È stato fantastico stasera".

A 17 anni e 348 giorni, Nwaneri è diventato il terzo marcatore più giovane nella fase a eliminazione diretta di Champions League dopo Jude Bellingham e Bojan Krkić.

Highlights: PSV - Arsenal 1-7

La migliore stagione in carriera di Kane

Con il rigore trasformato nel 3-0 sul Bayern sul Leverkusen, Harry Kane ha segnato il suo nono gol stagionale in Champions League, stabilendo un nuovo record personale.

L'inglese ha prima conquistato il calcio di rigore al 75', poi si è fatto avanti e ha mandato la palla all'incrocio con precisione millimetrica. Era il suo secondo gol della serata. Il primo, al 9', "è arrivato un po' dal nulla" e ha messo il Bayern sulla buona strada per battere i campioni di Germania.

"Sarebbe stato bello segnarne un altro alla fine", ha detto il Player of the Match, che poi ha parlato del quadro generale: "È solo l'andata e non dobbiamo lasciarci trasportare".

Highlights: Bayern - Leverkusen 3-0

Rodrygo e Alvarez splendono a Madrid

Anche se il Real ha vinto il primo round del derby di Madrid, al Santiago Bernabéu si sono visti gol spettacolari da entrambe le parti.

Sono bastati quattro minuti affinché Rodrygo aprisse le marcature per i padroni di casa con una volata a rete seguita da un tiro imparabile per Jan Oblak.

Julián Alvarez, però, ha risposto in grande stile. Ventotto minuti dopo, l'attaccante dell'Atleti si è liberato di Eduardo Camavinga, si è accentrato e ha fatto partire una conclusione ancor più carica d'effetto che non ha dato scampo a Thibaut Courtois.

Due gol straordinari, ma quale dei due è il più bello?

Highlights: Real Madrid - Atleti 2-1