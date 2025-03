Cosa guardare nel ritorno degli ottavi di UEFA Champions League

Atleti e Leverkusen dovranno rimontare lo svantaggio dell'andata davanti ai propri tifosi, mentre tante altre squadre giocheranno le gare di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League con un prezioso vantaggio da difendere in casa.

UEFA.com vi racconta gli spunti più interessanti delle gare di ritorno degli ottavi in programma martedì e mercoledì.

Calcio d'inizio ore 21:00 CET se non indicato diversamente.

Martedì 11 marzo

Andata: 1-0

Highlights: Benfica 0-1 Barcelona

Nella vittoria dell'andata, il Barcellona ha mostrato un lato diverso della sua personalità. Pur essendo la squadra con il miglior attacco nella fase campionato, la formazione di Hansi Flick ha dimostrato grande carattere vincendo a Lisbona nonostante fosse rimasto in dieci uomini dal 22° minuto, dopo l’espulsione di Pau Cubarsí. "Sapevamo che avremmo sofferto dopo il rosso, ma siamo felici di quanto fatto. Ci siamo difesi con un blocco basso e abbiamo mantenuto la calma per stancarli e sfruttare la nostra velocità in attacco", ha detto il centrocampista Pedri dopo la gara.

Uno dei protagonisti è stato Raphinha, che ha partecipato direttamente a 23 gol in 21 presenze in Champions League, segnando anche le reti decisive in entrambe le sfide stagionali contro il Benfica.

Con la sconfitta dell'andata, il club portoghese ha vinto appena tre delle ultime 24 partite in competizioni UEFA contro squadre spagnole (P8 S13). Nonostante tutto, l’attaccante Pavlidis ci crede ancora: "C’è il ritorno. La qualificazione è ancora aperta. Non sarà facile, ma conosciamo il nostro valore".

Andata: 2-0

Highlights: Feyenoord - Inter 0-2 

Il Feyenoord si troverà davanti a una montagna da scalare dopo la sconfitta per 2-0 dell'andata a Rotterdam. Gli olandesi dovranno trovare il modo di segnare almeno due gol a Milano contro un'Inter che ha subito un solo gol nelle nove partite di Champions League disputate finora.

Tuttavia il Feyenoord ha un buon ricordo di San Siro dato che nel turno precedente giocato a febbraio, ha pareggiato 1-1 contro il Milan qualificandosi agli ottavi di finale. Il portiere Timon Wellenreuther, che ha parato un rigore nella gara di andata di mercoledì, è positivo: "Se si considera l'avversario contro cui abbiamo giocato e quanti infortuni abbiamo dovuto affrontare, allora possiamo essere orgogliosi", ha detto. "Certo, siamo delusi, ma abbiamo ancora una partita da giocare e tutto è possibile".

In effetti, al 'De Kuip' c'è stato abbastanza equilibrio tra le due squadre, ma alla fine è stata decisiva per l'Inter la precisione di Marcus Thuram e Lautaro Martínez, che è andato a segno sei volte in questa edizione. Il difensore Denzel Dumfries ha però messo in guardia i compagni in vista del ritorno: "Il Feyenoord è una grande squadra, con grandi giocatori e molto abile nel contropiede, quindi dobbiamo concentrarci al massimo per vincere il ritorno".

Lo sapevi?

Con otto clean sheet, l'Inter ha eguagliato il suo massimo totale in una singola edizione di Champions League - ne aveva collezionati otto anche nel 2022/23.

Andata: 0-3

Highlights: Bayern München - Leverkusen 3-0 

Prima dell'andata, il Bayern non vinceva da sei partite contro il Leverkusen. Col successo dell'andata, i bavaresi hanno posto fine a questa serie di sconfitte in grande stile, lasciando agli uomini di Xabi Alonso una salita impervia da scalare. "La mentalità deve essere che se c'è una possibilità, lotteremo per quella", ha detto l'allenatore del Leverkusen. "Impareremo dall'andata e ci impegneremo nel ritorno. Non ci arrendiamo facilmente. Tre gol? È dura ma un gol può cambiare tutto".

Il Leverkusen ha perso solo cinque partite in tutte le competizioni dal maggio 2023, anche se agli ottavi di finale ha vinto solo una delle loro precedenti 11 partite, perdendone nove. Il Bayern, invece, ha raggiunto gli ottavi per la 22esima volta (record) nell'era della Champions League.

I ragazzi di Vincent Kompany, sanno che non sarà facile. Harry Kane, che ha segnato due gol a Monaco, ha detto: "Non possiamo lasciarci trasportare. Sappiamo che sono una squadra tosta e che possono essere pericolosi. La prossima settimana sarà dura". Jamal Musiala ha predicato la stessa cautela: "Dobbiamo portare in campo la stessa intensità e la stessa fame nel ritorno".

Lo sapevi?

Kane ha segnato più di 30 gol in una singola stagione in sette annate diverse a livello di club.

Andata: 1-0

Highlights: Paris - Liverpool 0-1 

Nella vittoria dell'andata, i Reds hanno avuto il 35% del possesso palla e solo due tiri contro i 28 del Paris, segnando il gol della vittoria a tre minuti dal termine con il loro unico tiro in porta. "Se avessimo pareggiato, avrei detto che saremmo stati comunque fortunati", ha ammesso l'allenatore del Liverpool, Arne Slot.

La capolista della Premier League proverà a chiudere la qualificazione affidandosi ai guantoni sicuri del portiere forse più in forma del momento: Alisson Becker. La prestazione del brasiliano nella capitale francese è stata di quelle da non dimenticare. "Senza di lui, non so dove saremmo", ha detto il match-winner Harvey Elliott.

Luis Enrique si aspetta un ritorno aperto: "Andremo lì e dimostreremo di essere una squadra che merita di andare avanti", ha detto. "Non abbiamo nulla da perdere".

Lo sapevi?

L'ultimo pareggio senza reti del Paris nella competizione è stato contro il Real Madrid nella fase a gironi del 2015/16.

Mercoledì 12 marzo

Andata: 1-1

Highlights: B. Dortmund - Lille 1-1 

Questo è probabilmente l'incontro più equilibrato degli ottavi, e l'unico terminato in pareggio. Se il Lille vuole raggiungere i quarti di finale, dovrà riproporre la forma casalinga della fase campionato, dove ha battuto il Real Madrid e ne ha messi a segno sei contro il Feyenoord.

"La qualificazione rimane 50-50", ha detto il difensore Thomas Meunier. "Abbiamo dimostrato, soprattutto in casa, di poter fare grandi prestazioni contro grandi squadre". Il Man of the Match dell'andata, Hákon Arnar Haraldsson, ha aggiunto: "Il pari ci dà speranza in vista del ritorno. Abbiamo ottime possibilità di andare avanti".

Il Dortmund può aggrapparsi al successo per 1-0 sul Paris in Francia che è valso la qualificazione alla finale della passata stagione, ma Karim Adeyemi sa che la squadra deve migliorare al ritorno per andare ai quarti: "Dovremo migliorare il nostro gioco in casa del Lille se vogliamo andare avanti", ha detto l'attaccante. "Hanno una squadra molto forte".

Lo sapevi?

All'andata, Haraldsson è diventato il secondo giocatore islandese a segnare nella fase a eliminazione diretta della Champions League dopo Eidur Gudjohnsen, che lo ha fatto con il Chelsea e il Barcelona.

Andata: 7-1

Highlights: PSV 1-7 Arsenal

Dire che l'Arsenal ha un piede e mezzo ai quarti sarebbe un eufemismo dato il risultato dell'andata. Il 7-1 ottenuto a Eindhoven è stata la vittoria in trasferta più larga di sempre nella fase a eliminazione diretta della Champions League; nessuna squadra ha ribaltato più di due gol di scarto in trasferta, figuriamoci sei. La roboante vittoria è stata un sollievo per la squadra di Mikel Arteta, che aveva faticato a trovare il gol in assenza degli attaccanti titolari. Il tecnico dell'Arsenal ha elogiato la squadra: "La partita mi è piaciuta molto, quindi ringrazio i giocatori per la prestazione".

Peter Bosz ha invece detto con onestà del PSV: "Non eravamo nella nostra forma migliore e l'Arsenal è stato fantastico". In effetti, è stato un periodo difficile per il club di Eindhoven, che dopo un recente calo di forma è rimasto indietro rispetto all'Ajax nella corsa al titolo olandese. Le speranze di una rimonta sono pressoché nulle, ma chiudere con un risultato positivo sarà importante mentalmente per il club dei Paesi Bassi.

Lo sapevate?

Ethan Nwaneri è diventato il terzo marcatore più giovane nella storia della fase a eliminazione diretta della Champions League dopo aver segnato il secondo gol dell'Arsenal a Eindhoven, a 17 anni e 348 giorni.

Andata: 3-1

Highlights: Club Brugge - Aston Villa 1-3 

Il cinismo sotto porta è bastato all'Aston Villa per tornare da Bruges con un vantaggio considerevole in vista del ritorno a Birmingham. "È importante fare le cose giuste nei momenti decisivi. Lo abbiamo fatto stasera", ha concluso il capitano Tyrone Mings, autore dell'assist per Leon Bailey nell'1-0. In vista del ritorno, Unai Emery vuole mantenere la stessa mentalità. "Il Club Brugge ha dimostrato la sua qualità", ha detto il tecnico del Villa. "Hanno vinto con l'Atalanta [negli spareggi per la fase a eliminazione diretta], ne siamo consapevoli. Cercheremo di fare meglio".

Hans Vanaken ha espresso il suo rammarico per le occasioni mancate: "Dopo l'intervallo avremmo dovuto segnare, sia con il mio colpo di testa che con l'occasione di Tzolis", ha detto il 32enne. Raphael Onyedika ha condiviso la frustrazione del suo capitano, ma il centrocampista è pronto per la sfida che lo attende. "Mai dire mai. Dobbiamo crederci". La vittoria del Club Brugge a Bergamo per 3-1 nel ritorno degli spareeggi può essere d'ispirazione per rimontare lo svantaggio al Villa Park.

Lo sapevi?

Il successo dell'Aston Villa a Bruges è stata la prima vittoria in una competizione UEFA contro avversari belgi dal 1982, quando ha battuto l'Anderlecht nel suo cammino verso il trionfo in Coppa dei Campioni

Andata: 1-2

Highlights: Real Madrid - Atleti 2-1 

"Partite come questa sono sempre equilibrate", ha dichiarato l'allenatore del Madrid, Carlo Ancelotti, dopo la vittoria per 2-1 nel derby di Madrid. "È l'Atleti, una squadra di livello europeo. Non si può pensare di chiudere la partita all'andata". Il bilancio casalingo dell'Atleti contro il Madrid in questa competizione è V2 P1, il che suggerisce che il ritorno promette scintille.

Diego Simeone non è rimasto soddisfatto della propria squadra: "Non siamo riusciti ad approfittarne quando avevamo il controllo del gioco". Ma l'allenatore dell'Atleti sa che il fattore casa può aiutare a spostare gli equilibri in favore della propria squadra. "Giocare in casa ci dà sempre una spinta e tanta energia. Avremo bisogno di loro". I suoi giocatori, sanno che tutto è possibile: "Ci sono [almeno] 90 minuti davanti ai nostri tifosi", ha detto il centrocampista Marcos Llorente. "Non vediamo l'ora".

Lo sapevi?

Il Madrid punta a raggiungere i quarti di finale per la quinta stagione consecutiva; solo due volte dal 2010/11 non è riuscito a raggiungere le semifinali.

Cosa succede dopo

Il tabellone è già stato sorteggiato fino alla finale. Date e orari dei quarti saranno comunicati al termine del ritorno degli ottavi.

I quarti di finale si giocheranno l'8/9 e 15/16 aprile.

Le semifinali sono in programma il 29/30 aprile e 6/7 maggio.