La Squadra della Settimana delle gare di andata degli ottavi di finale di Champions League

La Squadra della Settimana, presentata da Crypto.com, viene scelta dal team di Osservatori Tecnici UEFA, che per ogni partita schiera un osservatore di comprovata esperienza ed è supportato dall'unità analisi UEFA di Nyon (Svizzera).

Alisson Becker (Liverpool)

Il portiere brasiliano ha affermato che questa è stata probabilmente la partita migliore della sua carriera: le sue parate sono state fondamentali per limitare il Paris, nonostante i giocatori della squadra francese abbiano realizzato 27 tiri in totale. Come ha detto l'Osservatore Tecnico UEFA: "Il PSG ha dominato completamente, ha creato molte occasioni e il Liverpool ha vinto solo grazie a lui".

Jurriën Timber (Arsenal)

Ha segnato il suo primo gol in Champions League nella gara di andata dell'Arsenal a Eindhoven. Oltre alla sua incisività in attacco, ha brillato anche in fase difensiva, vincendo diversi duelli contro un avversario ostico come l'ala del PSV, Noa Lang.

Benjamin Pavard (Inter)

Parte dell'impeccabile difesa contro il Feyenoord, ha offerto una prestazione solida con numeri di rilievo: sette respinte e cinque duelli aerei vinti. Oltre al contributo difensivo, si è distinto anche in fase di costruzione, realizzando sette progressioni in profondità, sia attraverso passaggi sia con conduzioni palla al piede.

Emre Can (B. Dortmund)

Schierato al centro della difesa del Dortmund, ha messo in mostra tutta la sua esperienza con una prestazione solida. Ha unito forza e sicurezza in fase difensiva, recuperando 11 palloni, alla sua consueta qualità nella distribuzione, con nove passaggi che hanno superato le linee avversarie.

Maxim De Cuyper (Club Brugge)

Ha segnato l'unico gol del Club Brugge, il suo primo nella competizione, contro l'Aston Villa e ha fornito un grande contributo anche nella fase difensiva, come dimostrano i suoi nove palloni recuperati e le quattro intercettazioni.

Martin Ødegaard (Arsenal)

Ha brillato nella storica vittoria dell'Arsenal a Eindhoven, segnando due gol e servendo un assist decisivo. "È stato eccellente nei passaggi e nel pressing", ha sottolineato l'Osservatore Tecnico UEFA a proposito del capitano dei Gunners, le cui statistiche evidenziavano anche tre passaggi chiave, a conferma della sua influenza sulla partita.

Pedri (Barcelona)

Fondamentale per il Barcelona, rimasto in dieci uomini contro il Benfica, si è distinto con ben 16 recuperi di palla. L'Osservatore Tecnico UEFA ha elogiato la sua prestazione, sottolineando: "Ha gestito il possesso con autorità, permettendo alla squadra di reggere l'inferiorità numerica. Ha mostrato una personalità straordinaria, portando la lucidità e l'intelligenza necessarie in una sfida estremamente complicata."

Morgan Rogers (Aston Villa)

Player of the Match nella vittoria in Belgio, ha effettuato il cross che ha portato al secondo gol dell'Aston Villa e si è distinto soprattutto nel secondo tempo, secondo l'Osservatore Tecnico UEFA: "Ha trovato più spazio dopo l'intervallo. Ha giocato in più posizioni, si è adattato bene e ha cercato di conquistare la sfera in più occasioni".

Rodrygo (Real Madrid)

Il Madrid ha puntato sulla sua abilità nei duelli uno contro uno, e lui ha risposto alla grande con uno spettacolare gol nei primi minuti contro l'Atleti. In una sfida tatticamente combattuta, ha inoltre dimostrato disciplina e ordine nel lavoro difensivo, contribuendo con equilibrio e sacrificio alla causa della squadra.

Harry Kane (Bayern München)

L'istinto letale del grande attaccante è emerso ancora una volta quando Kane ha firmato una doppietta contro il Leverkusen. Il suo primo gol, un colpo di testa impeccabile, è stato un mix perfetto di intuizione e precisione. Successivamente, si è confermato infallibile dal dischetto confermando ancora una volta la sua freddezza sotto pressione.

Raphinha (Barcelona)

Per la seconda volta in questa stagione, Raphinha ha segnato il gol della vittoria del Barcelona sul campo del Benfica. L'intensità delle sue prestazioni si è rivelata ancora una volta determinante e, inoltre, ha già raggiunto quota nove gol nella competizione.