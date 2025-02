Cosa guardare all'andata degli ottavi di UEFA Champions League

Il Real Madrid gioca il derby contro l'Atlético de Madrid e il Bayern München ospita i connazionali del Leverkusen all'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

UEFA.com passa in rassegna tutte le partite in cui entrano in gara le prime otto classificate della fase campionato.

Calci d'inizio ore 21:00 CET se non diversamente indicato.

Martedì 4 marzo

Il Club Brugge non vinceva da 14 partite europee contro le squadre inglesi prima che il rigore di Hans Vanaken suggellasse la vittoria per 1-0 contro l'Aston Villa alla quarta giornata. "Sapevamo che sarebbe stata dura, ma oggi abbiamo giocato una gara magnifica", ha detto l'allenatore Nicky Hayen dopo aver inflitto alla squadra di Unai Emery la prima sconfitta della stagione in Champions League.

Il trionfo agli spareggi per la fase a eliminazione diretta contro l'Atalanta ha dato ancor più fiducia alla squadra belga, che cerca di bissare quella straordinaria prestazione. "Se continuiamo a giocare a un livello così alto, tutto è possibile", ha detto il centrocampista Ardon Jashari dopo la vittoria complessiva per 5-2.

Dopo la sconfitta nella fase campionato, Emery punta alla vittoria al Jan Breydelstadion. "Abbiamo perso 1-0, ma ora abbiamo più informazioni", ha detto l'allenatore spagnolo. "Sappiamo come giocare e prepararci".

L'unica vittoria dei Villans contro una formazione belga nelle competizioni UEFA risale alla Coppa dei Campioni 1981/82, poi vinta. Niente, dunque, vieta loro di sognare in grande. "Perché no? Dipende solo da noi", ha commentato l'attaccante Morgan Rogers. "Abbiamo fame, grinta e un allenatore che ci carica giorno dopo giorno".

Real Madrid e Atleti hanno disputato le finali di Champions League del 2014 e del 2016, due delle quattro sfide a eliminazione diretta giocate tra il 2014 e il 2017. Otto anni dopo, decidono ancora una volta il loro destino in Champions League.

Dato che i due derby in Liga sono finiti 1-1, la sensazione è che questo confronto sarà deciso da minimi dettagli. Il Real Madrid ha il morale alto dopo aver eliminato il Manchester City agli spareggi, ma Carlo Ancelotti è impassibile: "Sarà difficile come sempre giocare contro l'Atleti. Mi aspetto due partite divertenti ed equilibrate".

L'Atleti deve superare il peso della storia contro il Real Madrid, perché ha perso entrambe le finali di Champions League e ha vinto solo tre volte su 10 nelle competizioni UEFA (P2 S5).

Tuttavia, dopo un'ottima fase di campionato, con le vittorie contro i campioni di Francia del Paris Saint-Germain e i campioni di Germania del Leverkusen , Diego Simeone pregusta la sfida. "Quando scegli di allenare vuoi affrontare gli avversari più forti e giocare ogni competizione per vincere", ha osservato.

Real Madrid - Atleti: guarda i calci di rigore della finale del 2016

Il gol della vittoria di Ryan Flamingo ai supplementari ha portato il PSV agli ottavi di finale, completando la rimonta dopo la sconfitta all'andata contro la Juventus. Il centrocampista Ismael Saibari rivela i segreti di quella vittoria casalinga.

"Siamo rimasti pazienti, abbiamo creduto nelle nostre qualità e siamo andati avanti", ha detto. "Nel secondo tempo ce l'abbiamo fatta". Avendo già battuto il Liverpool, questa formula magica regalerà un'altra vittoria importante al PSV?

La scorsa stagione, l'Arsenal ha annunciato il suo ritorno in Champions League con un 4-0 sul PSV alla prima giornata. Il tecnico Peter Bosz è rimasto sbalordito dall'ottima difesa dei Gunners e ha dichiarato: "Appena arrivavamo in area, per i nostri attaccanti era finita. Com'è possibile?".

Visti gli infortuni degli attaccanti Bukayo Saka, Kai Havertz, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus, la solidità difensiva potrebbe rivelarsi di nuovo fondamentale per l'Arsenal. "In questa fase del torneo tutte le squadre sono forti", ha detto il tecnico Mikel Arteta. "Ma quando arriverà il momento saremo pronti".

Con 10 gol, fra cui uno dei tre che hanno aiutato il Dortmund a superare lo Sporting CP negli spareggi per la fase a eliminazione diretta, Serhou Guirassy è al primo posto nella classifica marcatori. Il suo prossimo obiettivo? Superare il Lille, con cui ha esordito nella massima serie nella stagione 2015/16.

Il tecnico Nico Kovač è un altro che conosce bene la squadra francese, avendo assistito al suo trionfo in Ligue 1 nel 2020/21 mentre allenava il Monaco. "Conosco la qualità di questo club e ha già battuto squadre di alto livello in Champions League", ha avvertito.

Il Dortmund arriva da un 6-0 contro l'Union Berlin, con quattro gol di Guirassy e la prima vittoria in Bundesliga sotto la guida di Kovač. "È un giocatore di livello mondiale, non c'è nient'altro da dire", è stata la valutazione del tecnico a proposito dell'attaccante.

Il Lille, settimo classificato nella fase campionato, ha ottento vittorie altisonanti come quelle contro Real Madrid, Atleti e Feyenoord. Il tecnico Bruno Génésio conosce bene la pericolosità di Guirassy, che ha allenato al Rennes, ma ha molta fiducia nel suo attaccante Jonathan David, autore di sei gol in otto presenze nella fase campionato.

Highlights: Sporting CP - Dortmund 0-3

Mercoledì 5 marzo

Robin van Persie sarà il terzo allenatore a guidare il Feyenoord in Champions League in questa stagione. Il club aveva infatti giocato la fase campionato con Brian Priske in panchina e gli spareggi per la fase a eliminazione diretta contro il Milan con Pascal Bosschaart. Con la maglia del Feyenoord, Van Persie ha disputato entrambe le semifinali di Coppa UEFA 2001/02 vinte contro l'Inter prima di conquistare il titolo.

L'Inter è stata la squadra meno battuta della fase campionato: solo il Leverkusen è riuscito a segnare contro l'undici di Simone Inzaghi e a batterlo. "Non è solo grazie a me", ha detto il portiere Yann Sommer dopo aver ottenuto il settimo clean sheet nella vittoria per 3-0 contro il Monaco all'ottava giornata , aggiungendo: "Difendiamo tutti insieme. È bellissimo e penso che sia la chiave del nostro successo".

Inzaghi si aspetta una grande prova di carattere a Rotterdam. "Sappiamo che sarà difficile, ma siamo pronti a dare il massimo", ha spiegato il tecnico nerazzurro.

Lo sapevi?

All'ottava giornata, Lautaro Martínez è diventato il terzo giocatore dell'Inter a segnare una tripletta in Champions League.

Il 10-0 complessivo contro i connazionali del Brest è stato una dichiarazione di intenti del PSG all'inizio della fase a eliminazione diretta. La squadra, però, deve superare la prima classificata della fase campionato per prolungare ulteriormente il suo viaggio.

Il Liverpool è stato sconfitto solo una volta in questa Champions League e ha vinto le altre sette partite, ma Luis Enrique crede che la sua squadra possa diventare la seconda a batterlo. "Siamo pronti", ha detto il tecnico del Paris. "Sono sicuro che ci godremo questa partita". La forma scintillante dei suoi attaccanti lo fa ben sperare, con sette marcatori diversi (record in Champions League) che hanno ispirato la vittoria del ritorno contro il Brest.

La vittoria agli spareggi per la fase a eliminazione diretta, oltre al 4-2 sul Manchester City nella fase campionato, lascia ad Arne Slot pochi dubbi sulla qualità dei campioni di Francia. "È una squadra con una grande tradizione in Europa", ha osservato il tecnico del Liverpool. "È una sfida che non vediamo l'ora di affrontare, sapendo che anche noi meritiamo pienamente di essere agli ottavi".

La sua squadra ha battuto di misura il Lille nella fase campionato, ma come se la caverà contro i favoriti della Ligue 1?

Highlights: Paris - Brest 7-0

Il Bayern ha vinto la Champions League l'ultima volta che ha sconfitto una connazionale nella competizione, battendo il Dortmund 2-1 nella finale del 2013 a Wembley. Ora come allora, vincere non sarà facile, anche perché il Leverkusen non perde da sei partite contro il Bayern.

"È una squadra forte e sappiamo che è passato un po' di tempo dall'ultima volta che l'abbiamo battuta", ammette il terzino Alphonso Davies, il cui gol nel recupero è valso la qualificazione ai danni del Celtic negli spareggi per la fase a eliminazione diretta. "Sono ottimista e penso che ce la faremo", ha aggiunto il nazionale canadese.

Anche se il Leverkusen è dietro al Bayern in Bundesliga, l'ultimo confronto diretto del 15 febbraio si è concluso a reti inviolate con zero tiri in porta dei bavaresi, motivo per cui Xabi Alonso ha dichiarato: "Abbiamo giocato quasi perfettamente".

"Purtroppo ci sono partite del genere in cui i gol non arrivano", ha aggiunto il centrocampista Granit Xhaka. Il Leverkusen spera che l'incontro di mercoledì non sia uno di questi.

Highlights: Bayern Monaco - Celtic 1-1

Dopo una sfida emozionane nella fase campionato, è lecito pensare che in questa partita vedremo altri colpi di scena e una valanga di gol. A vincere a gennaio è stato il Barcellona, che si è imposto 5-4 a Lisbona.

Il tecnico del Benfica, Bruno Lage, ha esortato i suoi giocatori a imparare da quella sconfitta. "Dobbiamo rialzarci", ha detto, "Dobbiamo guardare avanti e imparare dagli ultimi minuti della partita".

Hansi Flick non riusciva a credere ai suoi occhi mentre la sua squadra otteneva quella straordinaria vittoria a gennaio. "Non ho mai fatto una rimonta del genere" ha commentato. "Loro sono molto forti nelle transizioni, ci hanno costretto a difendere bassi".

L'ottimo ruolino di Robert Lewandowski contro il Benfica dà comunque fiducia. Il nazionale polacco ha segnato in cinque partite consecutive contro la formazione lusitana, trasformando due rigori a Lisbona e arrivando a nove gol nei confronti diretti.

Prossime partite

Martedì 11 e mercoledì 12 marzo si giocano le gare di ritorno, che decideranno le qualificate ai quarti di finale. Guarda la strada verso la finale a Monaco di Baviera sul nostro tabellone.

I quarti di finale iniziano martedì 8 e mercoledì 9 aprile, con le gare di ritorno in programma la settimana successiva.

La Munich Football Arena ospiterà la finale di Champions League il 31 maggio 2025.