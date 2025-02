Squadra della Settimana Champions League: ritorno spareggi fase ad eliminazione diretta

La Squadra della Settimana, presentata da Crypto.com, viene scelta dal team di Osservatori Tecnici UEFA, che per ogni partita schiera un osservatore di comprovata esperienza ed è supportato dall'unità analisi UEFA di Nyon (Svizzera).

Kasper Schmeichel, Celtic

Il premio di Player of the Match a Monaco ha certificato il suo straordinario contributo al coraggioso impegno del Celtic: con nove parate decisive, ha respinto ogni tentativo del Bayern fino al recupero, mantenendo la porta inviolata nonostante un xG sfavorevole di 2,5.

Federico Valverde, Real Madrid

Il nazionale uruguaiano ha offerto un'ennesima prova della sua straordinaria versatilità nel ruolo di terzino destro, distinguendosi anche in fase offensiva con un assist decisivo per la tripletta di Kylian Mbappé e quattro passaggi chiave.

Ryan Flamingo, PSV

Il suo terzo gol in questa edizione della Champions League è stato il più importante finora: la rete che ha siglato la vittoria nei supplementari contro la Juventus. Ma questa è solo metà della storia, con il suo straordinario lavoro difensivo ha recuperato 14 palloni, ha limitato 11 situazioni pericolose e ha intercettato 6 volte la sfera.

Dávid Hancko, Feyenoord

"Ha guidato la difesa con autorevolezza," ha dichiarato l'Osservatore Tecnico UEFA, "dimostrandosi anche impeccabile con passaggi decisivi." Il centrale slovacco ha effettuato 13 passaggi tra le linee e otto progressioni, conducendo palla fino ai limiti della difesa avversaria.

Nuno Mendes, Paris

Oltre ad aver segnato uno dei sette gol del Paris contro il Brest, il terzino sinistro ha recuperato molte palle, 15 in totale, di cui dieci nella metà campo avversaria.

Ardon Jashari, Club Brugge

Il 22enne è stato descritto come "il motore della squadra" dall'Osservatore Tecnico UEFA, che ha elogiato le sue azioni positive nella spettacolare vittoria contro l'Atalanta, in particolare il suo dribbling prima del secondo gol.

Vitinha, Paris

Una prestazione incredibile da parte del regista portoghese, impreziosita da 14 progressioni in profondità. Sempre aggressivo senza palla, ha aiutato il Paris a controllare il gioco a centrocampo.

Orkun Kökçü, Benfica

Il suo quarto gol di questa stagione ha permesso al Benfica di conquistare un posto agli ottavi. Inoltre, la sua prestazione "dinamica" ha ricevuto gli elogi da parte dell'Osservatore Tecnico UEFA: "Ha dovuto dare il meglio di sé tatticamente per far fronte al centrocampo del Monaco. È stata una prestazione intelligente coronata dal gol decisivo".

Chemsdine Talbi, Club Brugge

I primi gol di Talbi in Champions League hanno fatto la differenza a Bergamo: il giovane esterno della squadra belga ha segnato una doppietta in soli 27 minuti, gettando le basi per una vittoria memorabile.

Kylian Mbappé, Real Madrid

Il Player of the Match della sfida di Madrid ha illuminato il Santiago Bernabéu con la sua prima tripletta in Champions League con i Blancos. Inoltre, le sue percussioni offensive (11) hanno creato molti problemi alla difesa del Manchester City.

Noa Lang, PSV

La sua abilità nel portare palla è stata un fattore cruciale nel trionfo del PSV contro la Juventus. L'esterno del PSV ha effettuato cinque dribbling, tre passaggi chiave e fornito un assist. "Ha contribuito a cambiare la partita nel secondo tempo e ha creato varie occasioni", ha affermato l'Osservatore Tecnico UEFA.