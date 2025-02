Momenti Priceless della settimana: Kylian Mbappé, Orkun Kökçü, Simon Mignolet e Ryan Flamingo sugli scudi

Rivivi i gol più importanti, le storie più interessanti e le emozioni che hanno caratterizzato le gare di ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League con i Momenti Priceless Mastercard della settimana.

Momenti Priceless Mastercard

Capolavoro di Mbappé a Madrid

"Non sono la persona giusta per dire se questa sia stata la mia migliore partita con il Real Madrid", ha detto Kylian Mbappé dopo la tripletta che ha affondato il Manchester City e ha portato il Real Madrid agli ottavi di finale di Champions League.

Il suo scatto dalla linea di metà campo seguito da un pallonetto ai danni di Ederson ha aperto le marcature, poi l'attaccante ha raddoppiato al 33' dopo un dribbling in area e ha fatto tris con un rasoterra angolato.

Mbappé è uno dei soli cinque giocatori ad aver segnato più triplette nella fase a eliminazione diretta di Champions League, entrando nel prestigioso club formato da Cristiano Ronaldo (quattro), Lionel Messi, Karim Benzema e Robert Lewandowski (due).

Le due precedenti triplette di Mbappé in Champions League erano arrivate con il Paris: contro il Club Brugge nella fase a gironi 2019/20 e contro il Barcellona agli ottavi 2020/21. "È speciale. Il mondo lo sa già, ma lui continua a dimostrarlo più e più volte", ha osservato il compagno Jude Bellingham.

Highlights: Real Madrid - Man City 3-1

Orkun Kökçü sferra il colpo decisivo

L'Estádio do SL Benfica è esploso quando Orkun Kökçü ha siglato il gol che ha suggellato la vittoria complessiva per 4-3 del Benfica sul Monaco in un'avvincente gara di ritorno.

La squadra portoghese era in vantaggio per 1-0 dopo l'andata, ma il Monaco ha recuperato fino al 3-3 complessivo grazie a un gol di George Ilenikhena all'81' che ha acceso il finale.

Poi è arrivato il momento di Orkun Kökçü, che è sbucato sul primo palo su un traversone di Álvaro Carreras e ha toccato d'esterno quanto basta per firmare il gol della vittoria del Benfica all'84'.

"Non vado mai in quella posizione. Ho guardato gli attaccanti in allenamento, sono andato sul primo palo e ho colpito la palla perfettamente", ha rivelato il centrocampista turco, aggiungendo: "È stata una partita difficile, molta faticosa. Sono davvero contento di aver segnato il gol che ci ha qualificati".

Highlights: Benfica - Monaco 3-3

Primo successo belga nella fase a eliminazione diretta di Champions League: Club Brugge

"È passato molto tempo dall'ultima volta che ho avuto la pelle d'oca", ha detto il portiere del Club Brugge, Simon Mignolet, a proposito del rigore parato al 61'. Il suo gesto si è poi rivelato decisivo in una gara ricca di emozioni.

Il Club Brugge è diventato la prima squadra belga a vincere una sfida a eliminazione diretta nell'era della Champions League, battendo un'agguerrita Atalanta che ha comunque effettuato 29 tiri in porta contro i sette degli ospiti.

Dopo aver chiuso la gara di andata in vantaggio per 2-1, la formazione belga ha subito preso il controllo a Bergamo, segnando due gol con Chemsdine Talbi nei primi 27 minuti e dilagando a fine primo tempo con Ferran Jutglà.

Nonostante il gol di Ademola Lookman a inizio ripresa, il Club Brugge ha resistito. "In certi momenti non dovevamo fare altro che sopravvivere", ha detto l'allenatore Nicky Hayen, elogiando la "fiducia e il coraggio" della sua squadra.

Highlights: Atalanta-Club Brugge 1-3

Flamingo decisivo ai supplementari per il PSV

"È il gol più importante della mia carriera", ha detto Ryan Flamingo a fine gara, e non a caso. La sua rete al 98' ha completato la rimonta del PSV dopo la sconfitta dell'andata, eliminando la Juventus e prenotando un posto agli ottavi.

Dopo un primo tempo a reti inviolate, la Juve sembrava in grado di difendere il vantaggio per 2-1 della gara di andata a Torino. Nella ripresa, però, le reti di Ivan Perišić, Timothy Weah e Ismael Saibari hanno portato il risultato complessivo in parità, mandando l'incontro ai tempi supplementari.

Flamingo ha colto la sua occasione quando la palla è sfuggita a Michele Di Gregorio e ha insaccato il suo terzo gol stagionale. Poi, un colpo di testa di Nicolò Savona è stato neutralizzato da Walter Benítez e Dušan Vlahović ha colpito un palo.

"Sapevamo cosa volevamo, avevamo un piano chiaro. Anche quando non ha funzionato direttamente, siamo rimasti calmi, abbiamo creduto nelle nostre qualità e siamo andati avanti", ha detto Saibari.