Ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta di Champions League: probabili formazioni e ultime notizie

UEFA.com dà una mano ai fantallenatori del Fantasy piedeball svelando le probabili formazioni delle gare di ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League.

Di seguito anche i dettagli sui giocatori infortunati, squalificati e in dubbio.

Martedì 18 febbraio

Milan

Probabili formazioni: Maignan; Walker, Tomori, Pavlović, Hernández; Fofana, Reijnders; Pulišić, João Félix, Rafael Leão; Giménez

Indisponibili: Emerson (polpaccio), Loftus-Cheek (coscia), Florenzi (ginocchio)

In dubbio: nessuno

In diffida: Chukwueze, Fofana, Hernández

Feyenoord

Probabili formazioni: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Milambo; Hadj Moussa, Ivanušec, Paixão; Carranza

Indisponibili: Bijlow (ginocchio), Stengs (bicipite femorale), Zerrouki (gamba), Trauner (non specificato), Timber (ginocchio), IB Hwang (non specificato), Nieuwkoop (non specificato)

In dubbio: nessuno

In diffida: Osman, Trauner

Atalanta

Probabili formazioni: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Posch; Bellanova, De Roon, Éderson, Zappacosta; De Ketelaere, Pašalić; Retegui

Indisponibili: Kossounou (inguine), Maldini (inguine), Scalvini (spalla), Scamacca (coscia)

In dubbio: Kolašinac (coscia), Lookman (ginocchio)

In diffida: Éderson, Hien, Posch

Club Brugge

Probabili formazioni: Mignolet; Seys, Ordóñez, Mechele, De Cuyper; Onyedika, Jashari; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutglà

Indisponibili: Meijer (contusione)

In dubbio: nessuno

In diffida: Seys, Skóraś, Vetlesen

Benfica

Probabili formazioni: Trubin; Araújo, António Silva, Otamendi, Carreras; Barreiro, Kökçü, Amdouni; Aktürkoğlu, Pavlidis, Schjelderup

Indisponibili: Florentino (squalificato), Bah (ginocchio), Manu (ginocchio), Di María (problema muscolare), Renato Sanches (problema muscolare), Aursnes (ginocchio)

In dubbio: nessuno

In diffida: Aursnes, Bah, Carreras, Kökçü, Otamendi

Monaco

Probabili formazioni: Majecki; Diatta, Salisu, Kehrer, Henrique; Akliouche, Camara, Minamino, Ben Seghir; Embolo, Biereth

Indisponibili: Al Musrati (squalificato), Vanderson (squalificato), Zakaria (squalificato), Golovin (adduttore), Balogun (spalla), Magassa (problema al viso)

In dubbio: Singo (problema muscolare)

In diffida: Camara, Kehrer

Bayern

Probabili formazioni: Neuer; Stanisić, Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Sané; Kane

Indisponibili: Davies (bicipite femorale), Peretz (rene)

In dubbio: nessuno

In diffida: Gnabry, Sané

Celtic

Probabili formazioni: Schmeichel; Johnston, Carter-Vickers, Trusty, Taylor; McGregor; Engels, Hatate; Kühn, Maeda, Jota

Indisponibili: Bernardo (caviglia), Forrest (piede)

In dubbio: nessuno

In diffida: Johnston

Mercoledì 19 febbraio

Borussia Dortmund - Sporting CP (18:45 CET)

Dortmund

Probabili formazioni: Kobel; Ryerson, Can, Schlotterbeck, Svensson; Sabitzer, Gross; Adeyemi, Brandt, Gittens; Guirassy

Indisponibili: Nmecha (ginocchio)

In dubbio: Bensebaini (problema muscolare), Mane (problema muscolare)

In diffida: Beier, Couto, Ryerson

Sporting CP

Probabili formazioni: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio, Matheus Reis; Hjulmand, João Simões; Geovany Quenda, Francisco Trincão, Araújo; Gyökeres

Indisponibili: Catamo (caviglia), Daniel Bragança (ginocchio), Morita (polpaccio), Nuno Santos (ginocchio), St. Juste (gamba)

In dubbio: Pedro Gonçalves (problema muscolare)

In diffida: Araújo, Debast, Quenda

PSV

Probabili formazioni: Benítez; Ledezma, Flamingo, Obispo, Mauro Júnior; Veerman, Til, Schouten; Perišić, De Jong, Lang

Indisponibili: Boscagli (muscolare), Dest (ginocchio), Karsdorp (forma), Pepi (ginocchio), Tillman (caviglia)

In dubbio: nessuno

In diffida: De Jong, Mauro Júnior, Karsdorp, Veerman

Juventus

Probabili formazioni: Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Kelly; Locatelli, Koopmeiners; González, McKennie, Yıldız; Kolo Muani

Indisponibili: Bremer (ginocchio), Cabal (ginocchio), Kalulu (coscia), Milik (polpaccio)

In dubbio: Douglas Luiz (problema muscolare)

In diffida: Francisco Conceição, Koopmeiners

Real Madrid

Probabili formazioni: Courtois; Valverde, Tchouaméni, Asencio, Mendy; Ceballos, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinícius Júnior

Indisponibili: Carvajal (ginocchio), Éder Militão (ginocchio),

In dubbio: Rüdiger (bicipite femorale), Vázquez (bicipite femorale), Alaba (adduttore)

In diffida: Bellingham, Camavinga, Endrick, Éder Militão, Modrić, Rüdiger, Tchouaméni

Manchester City

Probabili formazioni: Ederson; Lewis, Stones, Rúben Dias, Gvardiol; Nico González, Bernardo Silva; Foden; Savinho, Haaland, Marmoush

Indisponibili: Akanji (adduttore), Bobb (gamba), Rodri (legamento crociato)

In dubbio: Haaland (ginocchio), Aké (problema muscolare), Grealish (adduttore)

In diffida: Rúben Dias

Paris

Probabili formazioni: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Doué, Vitinha, João Neves; Lee, Dembélé, Barcola

Indisponibili: Zaïre-Emery (caviglia)

In dubbio: Mbaye (caviglia)

In diffida: Fabián Ruiz

Brest

Probabili formazioni: Bizot; Lala, Chardonnet, Coulibaly, Pereira Lage; Camara, Lees-Melou, Magnetti; Faivre; Ajorque, Sima

Indisponibili: Salah (metatarso)

In dubbio: Haïdara (non specificato), Del Castillo (ginocchio), Martin (problema muscolare)

In diffida: Camara, Chardonnet

