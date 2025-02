Spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League: cosa guardare nelle gare di ritorno

Un gol è tutto ciò che separa le contendenti in sei degli otto spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League: le gare di ritorno si preannunciano dunque cariche di emozioni.

Mentre il tabellone degli ottavi prende forma, ecco l'anteprima di UEFA.com delle due giornate di grandi sfide.

Calci d'inizio ore 21:00 CET se non diversamente specificato.

Martedì 18 febbraio

Andata: 0-1

Highlights: Feyenoord - Milan 1-0

Il Milan ha raggiunto gli ottavi di finale di Champions League solo una volta nell'ultimo decennio. Per tornarci, l'undici di Sérgio Conceição deve ribaltare lo svantaggio dell'andata, ma Kyle Walker dichiara: "Possiamo capovolgere la situazione. Non solo gli attaccanti, ma tutta la squadra deve contribuire a segnare".

La vittoria del Feyenoord non è stata inaspettata, dato che non ha perso all'andata in nessuna delle ultime 12 sfide a eliminazione diretta europee. Il portiere Timon Wellenreuther pensa che sarà molto più indaffarato a San Siro: "Non abbiamo ancora fatto nulla, è solo l'andata", ha detto. "Ma è bello sentire l'energia. La squadra è rimasta calma e concentrata. Siamo contenti della vittoria e di non aver subito gol".

Lo sapevi?

Francesco Camarda è diventato il terzo giocatore più giovane a scendere in campo nella fase a eliminazione diretta di Champions League, entrando dalla panchina a 16 anni e 339 giorni nella gara di andata.

Andata: 1-0

Highlights: Monaco 0-1 Benfica

C'è stato un senso di déjà vu all'andata, perché il Benfica aveva vinto di un gol contro un Monaco in dieci uomini anche nella fase campionato (3-2). Vangelis Pavlidis, a segno in entrambe le gare, è entusiasta dell'ultima esibizione ma sa che il lavoro non è finito: "Siamo un passo avanti, ma non basta. Sappiamo che il Monaco sarà preparato per la prossima partita. Dobbiamo essere concentrati".

Il Monaco non raggiunge gli ottavi dal 2017 e parte sfavorito, ma Adi Hütter si rifiuta di gettare la spugna: "Non siamo contenti, ma c'è il ritorno e dobbiamo giocare al top", ha detto l'allenatore del Monaco. "La sfida è più difficile, ma bisogna avere fiducia e credere che tutto possa accedere".

Andata: 2-1

Highlights: Celtic - Bayern Monaco 1-2

Il Bayern è rimasto imbattuto contro il Celtic nelle competizioni UEFA dopo aver segnato due gol al Celtic Park e aver resistito al forcing dei padroni di casa. Il difensore Eric Dier è contento che la squadra abbia mostrato la sua solidità e, nel caso del gol di Michael Olise, lo spettacolo: "Ci sono stati alcuni contrasti e colpi di testa decisivi. È una parte del gioco che rimane importante", ha detto. "Abbiamo vinto e ora possiamo prepararci per il ritorno".

Il tecnico del Celtic, Brendan Rodgers, rimane comunque fiducioso perché ha apprezzato l'atteggiamento della sua squadra nelle fasi finali. "Sul 2-1 il Bayern ha dovuto resistere. Abbiamo un'altra possibilità, andiamo avanti e vediamo dove arriveremo". Nel frattempo, Daizen Maeda ha messo a segno il suo quarto gol stagionale in Champions League: nessun calciatore giapponese aveva fatto meglio in una singola edizione.

Andata: 1-2

Highlights: Club Brugge - Atalanta 2-1

Il ritorno di Charles De Ketelaere nel suo ex stadio si è concluso con una nota amara. Il 23enne attaccante ha ringraziato i tifosi del Club Brugge per la calorosa accoglienza ("ho sentito l'affetto di tutti"), ma lui e i suoi compagni pensano solo a placarne le ambizioni a Bergamo. "Dobbiamo essere pronti a vincere la prossima partita. È l'unica cosa che conta: restare in Champions League", ha commentato.

Il subentrato Gustaf Nilsson ha trasformato il rigore nel finale che ha regalato il vantaggio alla formazione belga. Oltre che dal risultato, il tecnico Nicky Hayen è rimasto colpito dalla prestazione: "Dobbiamo essere orgogliosi di come siamo scesi in campo. Abbiamo avuto una buona reazione nel secondo tempo e abbiamo continuato giocare come sappiamo".

Lo sapevi?

Dopo aver segnato il suo settimo gol nella competizione, Mario Pašalić è a pari merito con Duván Zapata e Josip Iličić come migliori marcatori di tutti i tempi dell'Atalanta in Champions League.

Mercoledì 19 febbraio

Andata: 3-0

Highlights: Sporting CP - Dortmund 0-3

Anche se il Dortmund ha eguagliato la sua vittoria più ampia in una gara di andata della fase a eliminazione diretta, il tecnico Niko Kovač non ha intenzione di guardare troppo avanti. "Eravamo determinati a tenere la porta inviolata e a vincere. Spero che questo conti qualcosa per noi, ma non vogliamo nemmeno lasciarci trasportare. Ci sono sicuramente cose che possiamo migliorare".

Lo Sporting ha qualche flebile speranza perché contro il Dortmund ha iniziato bene e ha subito il primo gol di Serhou Guirassy solo al 60'. "Ora è più complicato, ma andiamo a Dortmund con la stessa ambizione", ha detto il difensore Eduardo Quaresma. "Loro hanno segnato tre gol da noi, ma noi possiamo farlo in Germania. Dobbiamo crederci perché siamo lo Sporting".

Andata: 3-0

Highlights: Brest - Paris 0-3

Nessuna squadra è mai stata eliminata dopo aver vinto di tre gol fuori casa nella storia della Champions League, ma Vitinha, protagonista del successo del Paris in Bretagna, non dà nulla per scontato: "Siamo in vantaggio, abbiamo un buon margine ma non significa nulla. Affronteremo la gara al Parco dei Principi allo stesso modo e sappiamo che sarà difficile".

Il portiere del Brest, Marco Bizot, sa che il compito della sua squadra nella capitale francese sarà proibitivo. "Il Paris è allo stesso livello del Real Madrid ed è difficile affrontarlo, ma per noi è fantastico giocare partite di questo livello. Andremo lì con orgoglio, cercheremo di fare tutto il possibile e vedremo come andrà".

Andata: 3-2

Highlights: Man City - Real Madrid 2-3

Dopo aver segnato il gol della vittoria del Real Madrid nei minuti di recupero, Jude Bellingham ha dichiarato: "Non è solo una gara tecnica e tattica, ma anche psicologica". Con il City in vantaggio per 2-1 fino all'86' minuto, la squadra di Carlo Ancelotti ha saputo vincere e tornare in Spagna in vantaggio, soprattutto a livello mentale. Bellingham ha aggiunto: "Sono sicuro che il Bernabéu sarà all'altezza della partita; dobbiamo di nuovo regalargli la prestazione che merita".

"Abbiamo avuto una grande opportunità per andare al Bernabéu in vantaggio per 2-1, ma ora abbiamo bisogno di un gol almeno per pareggiare", ha detto John Stones, ma per il City c'è ancora qualche speranza. Il Madrid, infatti, è già stato battuto in casa in questa edizione (3-1 dal Milan), mentre il City si è imposto 2-1 al Bernabéu nel 2020. Sicuramente, Pep Guardiola non si è ancora arreso: "Al ritorno ci proveremo e vedremo quali giocatori torneranno freschi".

Andata: 1-2

Highlights: Juventus - PSV 2-1

Il PSV è in svantaggio dopo il gol all'82' di Samuel Mbangula, ma il centrocampista Jerdy Schouten ha commentato: "In casa siamo molto forti, quindi siamo fiduciosi". Il club dei Paesi Bassi, in effetti, è rimasto imbattuto nelle ultime 14 partite europee ad Eindhoven (V9 P5) e ha segnato 10 gol ultime tre gare interne della fase campionato. Malgrado la deludente sconfitta dell'andata, il tecnico Peter Bosz ci crede molto e ha commentato a UEFA.com: "C'è ancora un'altra partita da giocare".

La Juventus non perde nei Paesi Bassi dall'inizio del nuovo millennio (V2 P2) ma non ha mai giocato al PSV Stadion. Thiago Motta è ben consapevole che i suoi uomini hanno molto da fare per vincere. "Dobbiamo essere al meglio contro una squadra che gioca un ottimo calcio", ha detto. Mbangula è d'accordo e ha commentato a UEFA.com: "Dobbiamo andare in casa di una squadra che gioca molto bene ed è sostenuta da un pubblico caloroso. Non sarà facile".

Lo sapevi?

Il PSV non passa il turno nella fase a eliminazione diretta di Champions League dal 2-1 complessivo contro l'Arsenal agli ottavi di finale 2006/07 (1-0 c, 1-1 t).

Prossimi appuntamenti

Arsenal, Aston Villa, Atleti, Barcellona, Inter, Leverkusen, Lille e Liverpool sono già qualificate agli ottavi di finale grazie al piazzamento tra le prime otto nella fase campionato.

Il sorteggio degli ottavi di finale, dei quarti di finale e delle semifinali si terrà venerdì 21 febbraio.

Gli ottavi di finale iniziano il 4/5 marzo, con le gare di ritorno in programma la settimana successiva.