Momenti Priceless della settimana: Jude Bellingham, Michael Olise, Weston McKennie e Vangelis Pavlidis

Scopriamo insieme i gol più importanti, le storie e i momenti più emozionanti che hanno caratterizzato le gare di andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League con i Mastercard Priceless della Settimana.

Momenti Priceless Mastercard

Bellingham firma la vittoria del Real Madrid

"Abbiamo giocato una delle migliori partite della stagione", ha commentato Jude Bellingham dopo il 3-2 sul Manchester City che offre al Real Madrid un leggero vantaggio in vista della gara di ritorno al Santiago Bernabéu.

I Blancos erano andati due volte sotto, sempre con gol di Erling Haaland, ma Brahim Díaz è entrato dalla panchina all'84' e ha colpito la sua ex squadra appena due minuti dopo.

Nei minuti di recupero di questa "battaglia psicologica", Bellingham si è lanciato in avanti, anticipando John Stones su un passaggio di Vinícius Júnior a scavalcare Ederson e ha firmato il gol della vittoria al City of Manchester Stadium.

"Ho continuato a correre, nella remota possibilità che Viní potesse andare largo. Sentivo che meritavamo la vittoria, quindi bisogna fare un applauso a tutta la squadra", ha detto il nazionale inglese, 21 anni.

Bellingham non andava a segno nella fase a eliminazione diretta di Champions League dai quarti di finale 2020/21 con la maglia del Dortmund, sempre contro il City.

Highlights: Man City - Real Madrid 2-3

McKennie apre la strada alla Juventus

La bordata di Weston McKennie ha aperto le marcature nel 2-1 tra Juventus e PSV.

Dopo un primo cross e un pallone recuperato in area da Federico Gatti, McKennie non ci ha pensato due volte e ha battuto di prima intenzione, non lasciando scampo a Walter Benítez.

"Mi piace segnare. Cerco di andare in area e aiutare la squadra il più possibile, che si tratti di fare un gol, un assist o semplicemente la mia parte. Sono contento e spero di poter segnare di nuovo al più presto", ha detto il centrocampista, 26 anni.

È stato il terzo stagionale in Europa per McKennie, che aveva segnato anche nella vittoria per 3-1 sul PSV nella fase campionato.

Highlights: Juventus - PSV 2-1

Olise accende la vittoria del Bayern

Michael Olise ha segnato il suo quinto gol in Champions League con un potente sinistro che ha sbloccato il risultato nel 2-1 tra Bayern München e Celtic.

Dopo aver ricevuto un passaggio in profondità di Dayot Upamecano, Olise ha controllato di destro e ha fatto partire un sinistro che ha trafitto Kasper Schmeichel all'incrocio.

Nella sua stagione d'esordio in UEFA Champions League, Olise ha collezionato nove presenze. Il gol a Glasgow si aggiunge a quelli realizzati nella fase campionato contro Dinamo Zagabria e Shakhtar, dove ha anche servito un assist.

Highlights: Celtic - Bayern Monaco 1-2

La magia di Pavlidis suggella la vittoria del Benfica

Con un bello "scavetto", Vangelis Pavlidis ha trovato la rete per la terza partita di Champions League consecutiva, permettendo al Benfica di battere il Monaco per 1-0.

"Vincere e segnare è bellissimo. È un sogno", ha detto l'attaccante.

Dopo aver vinto un corpo a corpo con Mohammed Salisu, Pavlidis ha letto bene la traiettoria del passaggio di Tomás Araújo e, da posizione defilata, ha toccato il pallone quanto basta per scavalcare il portiere Radosław Majecki in uscita.

"Avevamo buone sensazioni", ha detto il nazionale greco a UEFA.com dopo la partita. A proposito del gol ha ammesso: "Devo riguardarlo perché non l'ho visto, ma sono contento di aver segnato un bel gol".