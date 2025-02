Squadra della Settimana di Champions League: andata spareggi fase ad eliminazione diretta

La Squadra della Settimana, presentata da Crypto.com, viene scelta dal team di Osservatori Tecnici UEFA, che per ogni partita schiera un osservatore di comprovata esperienza ed è supportato dall'unità analisi UEFA di Nyon (Svizzera).

Gianluigi Donnarumma (Paris)

L'italiano ha mantenuto la porta inviolata per la terza volta in questa stagione. Pur avendo affrontato solo tre tiri, la qualità degli interventi è stata eccezionale, come dimostrato dal suo primo posto nella classifica dei "gol evitati oltre la media".

Givairo Read (Feyenoord)

Al suo debutto in Champions League, il 18enne è stato nominato miglior difensore della sfida tra Feyenoord e Milan dall’osservatore UEFA, distinguendosi con 21 interventi difensivi e dimostrando solidità nelle situazioni di uno contro uno.

Dayot Upamecano (Bayern München)

Il difensore centrale francese ha mostrato grande solidità difensiva, vincendo i duelli, effettuando sei respinte e mantenendo grande calma in possesso. La sua abilità nei passaggi è emersa in particolare nell'assist che ha portato al gol di Michael Olise.

Federico Gatti (Juventus)

La sua capacità di avanzare palla al piede o di fornire passaggi precisi in fase offensiva è emersa nel corso della sfida. Tuttavia, a risaltare di più è stata proprio la sua leadership difensiva, con Gatti protagonista di un grande lavoro in copertura, con 17 recuperi e quattro palloni intercettati.

Daniel Svensson (B. Dortmund)

Al suo debutto in Champions League, il terzino svedese si è distinto sia in fase offensiva, con due passaggi chiave, sia in quella difensiva, pressando con intensità e recuperando diversi palloni, cinque dei quali nella metà campo dello Sporting.

Vitinha (Paris)

Con il suo rigore, ha aperto la strada della vittoria al Paris, nella sfida tutta francese in casa del Brest. Inoltre, ha contribuito a dominare il centrocampo con 88 passaggi su azione (93% di precisione) e nove progressioni nell'area avversaria.

Jude Bellingham (Real Madrid)

Tornato sul suolo inglese, ha dimostrato ancora una volta la sua predilezione per le partite importanti, siglando il gol decisivo nei minuti di recupero a Manchester. Senza palla, ha macinato chilometri, registrando 21 interventi tra chiusure, pressing intensi e contrasti. A fine gara, è risultato il secondo miglior giocatore per numero di pressioni (29).

Igor Paixão (Feyenoord)

Il brasiliano ha brillato non solo per il gol decisivo contro il Milan. L’osservatore del match ha elogiato la sua tecnica e visione di gioco (due passaggi chiave), aggiungendo: "Ha mostrato grande forza nelle fasi di possesso, si è imposto nei duelli e ha effettuato diversi dribbling – una minaccia costante in attacco".

Vangelis Pavlidis (Benfica)

Con un tocco elegante, ha regalato al Benfica la vittoria a Monaco, segnando il suo sesto gol in una straordinaria stagione d’esordio in Champions League. Anche senza palla, il suo contributo è stato prezioso, con 16 pressioni effettuate allo Stade Louis II.

Serhou Guirassy (B. Dortmund)

Con il gol d’apertura a Lisbona, il Player of the Week e capocannoniere del torneo ha raggiunto la doppia cifra in questa Champions League, prima di servire l’assist per il raddoppio di Pascal Gross. "È stato sempre presente in area alla ricerca di occasioni, mettendo costantemente in difficoltà i difensori dello Sporting", ha commentato l’osservatore.

Vinícius Júnior (Real Madrid)

"Il giocatore offensivo più pericoloso" è stato il giudizio dell’osservatore tecnico, che ha sottolineato la capacità del brasiliano di avanzare palla al piede. Nella sfida di Manchester ha anche realizzato quattro passaggi chiave e fornito l’assist per il gol decisivo di Bellingham.