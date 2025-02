Il Menù della Giornata: Joe Cole e le sue scelte per la Champions League

Joe Cole, ex centrocampista del Chelsea e dell'Inghilterra, svela i suoi piatti preferiti per il giorno della partita e parla degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League nell'ultimo episodio de Il Menù della Giornata, in collaborazione con Just Eat.

Archivio: Il Menù della Giornata

Il Menù della Giornata di Cole

Nato e cresciuto a Londra, non è una sorpresa scoprire cosa c'era nel menu di Cole per festeggiare le vittorie con il Chelsea. "Ci piaceva andare a mangiare fuori, ce lo meritavamo. A volte andavamo in un posto che serviva pie and mash, il piatto tradizionale della città, poi portavo i ragazzi a casa in pullman".

Ma se dovesse scegliere un piatto per rappresentare il sapore del successo? Sarebbe molto più sostanzioso. "Deve essere un hamburger", afferma. "Sono molto pignolo. Mi piace il pan brioche molto morbido. Un medaglione di carne di buona qualità. Un buon cheddar, niente di troppo complicato, e cetriolini affettati. Un po' di cipolle, ma non troppo cotte, e un po' di ketchup, spalmato sul pane in modo che non si rovesci dappertutto.

Joe Cole (a sinistra) e John Terry con la maglia dell'Inghilterra Getty Images

Compagni di appetito

Cole ha avuto il privilegio di schierarsi al fianco di alcuni grandi del calcio europeo non solo in campo, ma anche a tavola. "JT [John Terry] era molto superstizioso", racconta. "Aveva un rito che hanno molti difensori e capitani: mangiava solo cinque patate. Se era al buffet e aveva fame, le spostava tutte per trovare le più grandi da mettere nel piatto".

Ma quale dei suoi ex compagni era il più vorace? "Ricordo Jimmy Floyd [Hasselbaink], che metteva da parte il cibo, ma anche Rio Ferdinand: non ho mai visto nessuno mangiare quanto lui", spiega Cole. "A volte facevi la fila al buffet e il timore era che se lo mangiasse tutto! Il suo piatto era stracolmo. Rio mangiava tantissimo ed era sempre in forma, era fastidioso!".

Menu della Giornata

Partita da non perdere: Manchester City - Real Madrid

Parlando degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Champions League, ce n'è uno in particolare che fa venire l'acquolina in bocca a Cole. "La scelta è chiaramente Manchester City-Real Madrid", dice. "Il Real Madrid, con Rodrygo di nuovo in primo piano, sembra molto più forte. Il Manchester City, invece, è un po' più difficoltà".

"Il problema del Manchester City è che non regge il contropiede. Davanti avrà giocatori come Mbappé, Vinícius Júnior, Rodrygo, Bellingham, quindi dico Real Madrid", aggiunge. "Ma la partita dipenderà anche dalle scelte degli allenatori, è interessante da tanti punti di vista".

Bradley Barcola in Champions League AFP via Getty Images

Giocatore da tenere d'occhio: Bradley Barcola (Paris)

Brest-Paris è solo la seconda sfida a eliminazione diretta tutta francese nella storia della Champions League. Barcola ha già saputo calarsi in panni importanti, secondo Cole. "Sta sostituendo Kylian Mbappé, una leggenda assoluta", dice. "Sono giocatori molto simili e ha già preso d'assalto la Ligue 1. Penso che crescerà ancora in Champions League".

Riuscirà l'attaccante a portare il Paris fino in fondo e a regalargli il primo trionfo in Champions League? "Ho la netta sensazione che il Paris potrà dire la sua", conclude Cole. "Ha l'allenatore giusto e la mentalità giusta. Non sto dicendo che vincerà, ma penso che sarà un grosso problema per chiunque".