Cartellini gialli e rossi in Champions League, Europa League, Conference League: quanti cartellini portano a una squalifica? Vengono azzerati dopo la fase campionato? Un giocatore può essere squalificato per la finale?

Per quante partite viene squalificato un calciatore dopo un cartellino rosso?

Articolo 63.01 del regolamento di UEFA Champions League

Di norma, un giocatore o un dirigente della squadra espulso dall'arbitro viene automaticamente squalificato per la partita successiva di una competizione UEFA per club (ad es. UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa League e Supercoppa UEFA). In caso di infrazioni gravi, gli organi disciplinari UEFA hanno il diritto di aumentare tale sanzione, anche estendendola ad altre competizioni.

Quanti cartellini gialli portano a una squalifica?

Articolo 63.02

Prima della fase campionato, i giocatori e i dirigenti delle squadre vengono squalificati per la partita successiva della competizione dopo tre ammonizioni che non abbaino portato a un cartellino rosso, nonché dopo ogni ammonizione dispari successiva (quinta, settima, ecc.). Eccezionalmente, dopo il completamento di due turni di una competizione UEFA per club (ad esempio UEFA Champions League e/o UEFA Europa League e/o UEFA Conference League) in cui un giocatore è stato registrato nella lista di un club ed è idoneo a giocare, il numero di ammonizioni ricevute dal giocatore che non abbiano comportato una squalifica per recidiva viene ridotto di una.

Dalla prima partita della fase campionato, i giocatori o dirigenti vengono squalificati per la gara successiva nella competizione in questione dopo tre ammonizioni che non abbiano portato a un'espulsione e qualsiasi successiva ammonizione dispari (quinta, settima, nona, ecc.).

• Regolamento Europa League

• Regolamento Conference League

I cartellini gialli vengono azzerati dopo la fase campionato o durante la fase a eliminazione diretta?

Articolo 63.03

I cartellini gialli singoli e le squalifiche per somma di ammonizioni vengono sempre riportati alla fase successiva di tutte le competizioni UEFA maschili maggiori (UEFA Champions League, UEFA Europa League o UEFA Conference League), tranne nei casi descritti nell'articolo 63.04 qui di seguito.

Articolo 63.04

Eccezionalmente, tutti i cartellini gialli che portano alla squalifica per somma di ammonizioni espirano al termine degli spareggi di qualificazione. Il conteggio quindi riparte da zero dalla fase campionato. Inoltre tutti i cartellini gialli vengono azzerati alla fine dei quarti di finale. Le ammonizioni accumulate sino ai quarti, non vengono quindi conteggiate in semifinale.

Si può essere squalificati per la finale?

Sì, ma solo in seguito a un cartellino rosso. Poiché la conta dei cartellini gialli viene azzerata al termine dei quarti di finale (vedi Articolo 63.04), anche se un giocatore viene ammonito in entrambe le partite di una semifinale, non può essere sospeso per la finale.

I cartellini gialli vengono azzerati al termine della stagione?

Articolo 63.05

Le ammonizioni e la conta dei cartellini gialli di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League, vengono azzerate al termine della stagione.