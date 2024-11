Riepilogo e highlights Champions League: la Juve pareggia in Inghilterra, Bologna ancora KO,

Il Liverpool continua a guidare la classifica della fase campionato dopo un 2-0 sul Real Madrid che vale la quinta vittoria consecutiva. Il Borussia Dortmund centra il quarto successo con un 3-0 sulla GNK Dinamo, mentre PSV Eindhoven e Benfica battono rispettivamente Shakhtar Donetsk e Monaco con una serie di gol nel finale.

UEFA.com riepiloga le partite della quinta giornata di UEFA Champions League.

Gioca a Fantasy Football

Le partite di mercoledì

La Crvena Zvezda conquista i primi punti della fase campionato con una travolgente vittoria in rimonta. Ermedin Demirović porta in vantaggio la squadra tedesca con un tiro al volo dopo soli cinque minuti, ma Silas pareggia con un preciso tocco d'esterno.

I padroni di casa passano avanti poco dopo la mezz'ora con Rade Krunić su cross di Youngwoo Seol, mentre il colpo di testa del subentrato Mirko Ivanić e la doppietta dell'altro subentrato Nemanja Radonjić fissano il risultato.

Player of the Match: Rade Krunić (Crvena Zvezda)

Sesta giornata

11/12: Milan - Crvena Zvezda, Stuttgart - Young Boys

Il primo gol di Mika Biereth in Champions League regala allo Sturm Graz i primi punti della stagione. Gli ospiti sfiorano la rete prima dell'intervallo con Ivan Martín, che tira alto dopo un'azione incisiva, ma anche il portiere Paulo Gazzaniga deve intervenire su William Bøving.

Il gol decisivo di Biereth arriva al 59', con l'attaccante che segna dalla corta distanza e interrompe la striscia di 11 sconfitte della sua squadra nella competizione.

Player of the Match: Oriol Romeu (Girona)

Sesta giornata

10/12: Girona - Liverpool, 11/12: Lille - Sturm Graz

Il Benfica mette fine all'imbattibilità del Monaco nella fase campionato. Eliesse Ben Seghir apre le marcature al 13' su traversone basso di Aleksandr Golovin, ma il Benfica pareggia all'inizio del secondo tempo con Vangelis Pavlidis. Seguono dieci minuti frenetici, con gol annullati su entrambi i fronti e un secondo cartellino giallo per Wilfried Singo, ma i monegaschi tornano avanti al 67' con il subentrato Soungoutou Magassa.

Tuttavia, due gol nel finale del Benfica infliggono ai padroni di casa la prima sconfitta nella fase campionato, con Ángel Di María che serve due pregevoli assist per le incornate vincenti di Arthur Cabral e Zeki Amdouni.

Player of the Match: Ángel Di María (Monaco)

Sesta giornata

11/12: Arsenal - Monaco, Benfica - Bologna

L'Aston Villa rimane imbattuto in casa con zero gol subiti. La Juve deve affidarsi a Michele Di Gregorio per respingere un tiro pericoloso di Ollie Watkins in avvio di gara e tira un sospiro di sollievo quando la punizione di Lucas Digne scheggia la traversa poco prima dell'intervallo.

Nella ripresa, i bianconeri gridano al gol dopo un colpo di testa da sotto porta di Francisco Conceição, ma Emiliano Martínez arpiona miracolosamente il pallone sulla linea. Pochi minuti dopo, Manuel Locatelli effettua un intervento decisivo per fermare John McGinn, consentendo alla Juve di rimanere imbattuta in trasferta

Player of the Match: Francisco Conceição (Juventus)

Sesta giornata

10/12: Leipzig - Aston Villa, 11/12: Juventus - Man City

Ngal'ayel Mukau segna un gol per tempo e suggella la vittoria del Lille a Bologna. Thijs Dallinga si vede annullare un gol in apertura, mentre Alexsandro colpisce un palo per la squadra di Ligue 1. Mukau, però, porta in vantaggio il Lille poco prima dell'intervallo dopo un primo tentativo a rete.

Jhon Lucumí pareggia i conti con il primo gol assoluto del Bologna in Champions League, ma la gioia dei padroni di casa dura poco perché Mukau capitalizza un passaggio di Fernando-Pardo e firma il gol della vittoria degli ospiti.

Player of the Match: Ngal'ayel Mukau (Lille)

Sesta giornata

11/12: Benfica - Bologna, Lille - Sturm Graz

Il Club Brugge parte bene, ma nessuna delle due squadre crea occasioni nette prima di un pasticcio difensivo che si conclude con un autogol di Cameron Carter-Vickers.

I padroni di casa sono più aggressivi nella ripresa e vengono ripagati dalla rete di Daizen Maeda realizza. Entrambe le squadre si lanciano alla ricerca della vittoria, ma dopo un gol annullato a Ferran Jutglà si rassegnano al pareggio.

Player of the Match: Daezen Maeda (Celtic)

Sesta giornata

10/12: GNK Dinamo - Celtic, Club Brugge - Sporting CP

Uno gol spettacolare di Jamie Gittens apre la strada alla quarta vittoria del Dortmund nella fase campionato. La squadra di Nuri Sahin controlla fin dall'inizio, con Ramy Bensebaini e Donyell Malen che colpiscono un legno. Poi, Gittens porta in vantaggio gli ospiti poco prima dell'intervallo con un bel tiro dopo un accentramento dalla sinistra.

Bensebaini raddoppia al 56' svettando di potenza su corner di Pascal Gross, mentre il subentrato Serhou Guirassy firma il tris nel finale.

Player of the Match: Ramy Bensebaini (Dortmund)

Sesta giornata

10/12: GNK Dinamo - Celtic, 11/12: B. Dortmund - Barcelona

Entrambe le squadre sbagliano un rigore in una partita che vede il Liverpool rimanere a punteggio pieno nella fase campionato. Alexis Mac Allister scambia con Conor Bradley e porta i padroni di casa in vantaggio all'inizio del secondo tempo, poi Coaimhin Kelleher para il tiro dal dischetto di Kylian Mbappé e impedisce al Real Madrid di pareggiare.

Quindi, Mohamed Salah calcia un rigore sul palo esterno, ma alla fine Reds raddoppiano con un colpo di testa del subentrato Cody Gakpo su angolo corto di Andy Robertson.

Player of the Match: Alexis Mac Allister (Liverpool)

Sesta giornata

10/12: Girona - Liverpool, Atalanta - Real Madrid

Il PSV rimane in svantaggio di due gol fino all'87' ma centra una sorprendente vittoria sullo Shakhtar. Le reti nel primo tempo di Danylo Sikan e Oleksandr Zubkov portano lo Shakhtar sul 2-0, ma la squadra ospite si ritrova in dieci uomini per l'espulsione di Pedro Henrique a metà del secondo tempo.

Malik Tillman accorcia le distanze su punizione, poi ripristina la parità con uno straordinario gol su azione solitaria. Ricardo Pepi segna all'ultima azione dell'incontro dopo cinque minuti di recupero e manda il pubblico di casa in delirio.

Player of the Match: Malik Tillman (PSV)

Sesta giornata

10/12: Brest - PSV, Shakhtar - Bayern

Le partite di martedì

L'Atleti porta a casa una vittoria schiacciante grazie a un attacco implacabile. Julián Álvarez apre le marcature con uno splendido calcio di punizione, Marcos Llorente raddoppia con un tiro-cross e di nuovo Álvarez porta il risultato sul 3-0 poco prima del quarto d'ora della ripresa.

Gli uomini di Diego Simeone non staccano il piede dall'acceleratore. Il subentrato Antoine Griezmann segna alla 100esima presenza in UEFA Champions League con un rasoterra, mentre l'altro subentrato Ángel Correa firma una doppietta in quattro minuti nel finale.

Player of the Match: Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Sesta giornata

11/12: Feyenoord - Sparta Praha, Atlético de Madrid - Slovan Bratislava

Highlights: Sparta Praha - Atleti 0-6

Christian Pulišić porta il Milan in vantaggio al 21', concludendo con sicurezza dopo aver intercettato un passaggio di Tammy Abraham. I padroni di casa pareggiano tre minuti più tardi con Tigran Barseghyan, che scavalca Mike Maignan, ma una raffica di gol nel secondo tempo nega loro i primi punti della fase campionato.

Rafael Leão ripristina il vantaggio dei rossoneri, poi Tammy Abraham approfitta di un retropassaggio sbagliato di David Strelec e porta il risultato sul 3-1. Il gol del subentrato Nino Marcelli ridà qualche speranza allo Slovan, che però perde Marko Tolić per espulsione e non riesce più a pareggiare.

Player of the Match: Rafael Leão (Milan)

Sesta giornata

11/12: Atlético de Madrid - Slovan Bratislava, AC Milan - Crvena Zvezda

Highlights: S. Bratislava - Milan 2-3

Vittoria pesante del Leverkusen in Germania, con doppietta di Florian Wirtz. Il giocatore trasforma un rigore in avvio, poi una magistrale punizione di Grimaldo porta i padroni di casa sul 2-0 dopo appena 11 minuti.

Wirtz firma il suo secondo gol alla mezz'ora con un rasoterra, mentre Patrick Schick e Aleix Garcia segnano il quarto e il quinto gol del Leverkusen nel secondo tempo e i loro primi in assoluto nella competizione.

Player of the Match: Florian Wirtz (Leverkusen)

Sesta giornata

10/12: Bayer Leverkusen - Inter, Salzburg - Paris Saint-Germain

Highlights: Leverkusen - Salzburg 5-0

Successo clamoroso dell'Atalanta grazie alle doppiette di Charles De Ketelaere e Mateo Retegui. Retegui apre le marcature, ma i padroni di casa pareggiano con un colpo di testa di Silvère Ganvoula.

Ben presto, però, arrivano le reti di De Ketelaere e Sead Kolasinac, mentre Retegui porta il risultato sul 4-1 prima dell'intervallo. De Keteleare sigla il suo secondo gol personale nella ripresa, poi Lazar Samardžić corona la vittoria degli ospiti.

Player of the Match: Mateo Retegui (Atalanta)

Sesta giornata

10/12: Atalanta - Real Madrid 11/12: Stuttgart - Young Boys

Highlights: Young Boys - Atalanta 1-6

Spiegazione del nuovo format

La doppietta di Robert Lewandowski – con il 100esimo gol in UEFA Champions League – e la rete di Dani Olmo permettono al Barcellona di ottenere l'undicesima vittoria casalinga consecutiva in tutte le competizioni. Lewandowski sblocca la situazione dal dischetto, poi Dani Olmo raddoppia dimostrando un ottimo gioco di gambe.

Lewandowski segna l'ultima rete del Barcellona nel recupero intercettando abilmente il passaggio di Alejandro Balde e insaccando con freddezza.

Player of the Match: Pau Cubarsí (Barcelona)

Sesta giornata

10/12: Brest - PSV Eindhoven 11/12: Borussia Dortmund - Barcelona

Highlights: Barcelona - Brest 3-0

Il colpo di testa di Minjae Kim assicura al Bayern l'ennesima vittoria, la settima consecutiva senza subire gol in tutte le competizioni. L'ex giocatore del Napoli approfitta di una mancata respinta della difesa ospite su calcio d'angolo di Joshua Kimmich.

Il Paris, ridotto in dieci uomini poco prima del quarto d'ora della ripresa per l'espulsione di Ousmane Dembélé, rischia anche di subire il secondo gol, ma Matvei Safonov devia sul palo un potente tiro di Jamal Musiala.

Player of the Match: Minjae Kim (Bayern)

Sesta giornata

10/12: Shakhtar Donetsk - Bayern München, Salzburg - Paris Saint-Germain

Highlights: Bayern München - Paris 1-0

L'Inter sale al vertice della classifica con una vittoria di misura sul Lipsia, che resta senza punti. La squadra di Simone Inzaghi passa in vantaggio al 27', quando Castello Lukeba devia una punizione di Federico Dimarco alle spalle del proprio portiere.

A inizio ripresa, Denzel Dumfries conclude a lato, mentre sull'altro fronte Yann Sommer neutralizza Antonio Nusa e regala ai nerazzurri il quinto clean sheet consecutivo nella competizione.

Player of the Match: Piotr Zieliński (Inter)

Sesta giornata

10/12: Bayer Leverkusen - Inter, Leipzig - Aston Villa

Highlights: Inter - Leipzig 1-0

Il Feyenoord recupera tre gol nel finale e guadagna un punto d'oro contro il City. Una doppietta di Erling Haaland e un tiro deviato di İlkay Gündoğan regalano un'apparente tranquillità ai padroni di casa.

Anis Hadj Moussa, però, approfitta di qualche esitazione in difesa e accorcia per gli ospiti, poi Santiago Giménez accorcia ulteriormente le distanze. Il finale di gara è frenetico e Dávid Hancko scatena i festeggiamenti dei tifosi ospiti segnando di testa su cross di Igor Paixão.

Player of the Match: Anis Hadj Moussa (Feyenoord)

Sesta giornata

11/12: Juventus - Manchester City, Feyenoord - Sparta Praha

Highlights: Man City - Feyenoord 3-3

L'Arsenal domina nettamente a Lisbona. Gabriel Martinelli sblocca il risultato a inizio gara, poi Kai Havertz completa una bella manovra collettiva e Gabriel trasforma una punizione poco prima dell'intervallo.

Lo Sporting si presenta più determinato nella ripresa e accorcia con Gonçalo Inácio, ma il rigore di Bukayo Saka e il colpo di testa di Leandro Trossard mettono il punto esclamativo alla vittoria dei Gunners.

Player of the Match: Bukayo Saka (Arsenal)

Sesta giornata

10/12: Club Brugge - Sporting CP 11/12: Arsenal - Monaco

Highlights: Sporting CP - Arsenal 1-5

Scarica l'app