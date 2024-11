Riepilogo Champions League: pari Juve, Milan corsaro a Madrid﻿, crolla il City

Viktor Gyökeres segna una tripletta e consente allo Sporting CP di centrare il risultato della serata contro il Manchester City, mentre l'AC Milan sorprende il Real Madrid nella capitale spagnola. Vincono anche Celtic, Borussia Dortmund, PSV Eindhoven, GNK Dinamo e Monaco, mentre la Juventus non va oltre il pareggio contro il Lille e il Bologna si arrende al Monaco.

UEFA.com riepiloga le partite del martedì della quarta giornata.

Le partite di martedì

Il PSV conquista i tre punti per la prima volta nella fase campionato con una vittoria travolgente. I padroni di casa si portano in vantaggio al 16' con Ryan Flamingo su lancio lungo di Malik Tillman, mentre Tillman raddoppia subito dopo la mezz'ora dopo una fuga labirintica sulla fascia sinistra.

Gli ospiti rimangono in dieci uomini poco dopo l'intervallo, quando il capitano Arnau Martínez viene espulso per doppia ammonizione. La squadra di Eredivisie domina la seconda frazione di gioco e segna due reti in sei minuti nel finale grazie a un'azione personale di Johan Bakayoko e all'autogol di Ladislav Krejčí.

Player of the Match: Malik Tillman (PSV)

Quinta giornata

27/11: PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk, Sturm Graz - Girona

Due gol di Sandro Kulenović nel primo tempo permettono alla Dinamo di segnare tre volte fuori casa per la prima volta nella competizione. Il gol dalla corta distanza di David Strelec porta lo Slovan in vantaggio, ma Dario Špikić pareggia su azione personale.

Il colpo di testa di Petar Sučić su cross di Marko Pjaca ribalta il risultato, mentre nella ripresa Kulenović segna su assist di Pjaca e ancora una volta dalla distanza. Dopo due legni di Sučić e Ronaël Pierre-Gabriel nel finale, gli ospiti tornano a casa con la seconda vittoria consecutiva.

Player of the Match: Sandro Kulenović (GNK Dinamo)

Quinta giornata

26/11: Slovan Bratislava - AC Milan 27/11: GNK Dinamo - Borussia Dortmund

Thilo Kehrer segna nel finale e consolida l'ottimo inizio del Monaco nella fase campionato. Il capitano ospite entra in campo all'86' e suggella la terza vittoria dei suoi in quattro partite dopo un tocco di Breel Embolo su corner di Aleksandr Golovin.

La squadra monegasca ha la meglio negli scambi iniziali, con Łukasz Skorupski che devia sul palo un tiro di Embolo e interviene in acrobazia su una punizione di Aleksandr Golovin. I padroni di casa, ancora alla ricerca del primo gol stagionale in Champions League, ci vanno vicino più volte con Sam Beukema e Giovanni Fabbian.

Player of the Match: Thilo Kehrer (Monaco)

Quinta giornata

27/11: Bologna - LOSC Lille, Monaco - Benfica

Il gol nel finale di Donyell Malen regala una vittoria di misura al Dortmund contro lo Sturm Graz. I padroni di casa dominano per gran parte della gara, con Kjell Scherpen che interviene in rapida successione su Pascal Gross e Maximilian Beier prima dell'intervallo.

Scherpen ferma anche Nico Schlotterbeck, mentre sull'altro fronte Mika Biereth incorna alto da distanza ravvicinata. Proprio quando la gara sembra destinata alla parità, Malen conclude nell'angolo e lascia lo Sturm a bocca asciutta.

Player of the Match: Malick Yalcouye (Sturm Graz)

Quinta giornata

27/11: GNK Dinamo - Borussia Dortmund, Sturm Graz - Girona

Nicolas Kühn segna una doppietta e regala ai padroni di casa la seconda vittoria nella fase campionato. Dopo un gol di Christoph Baumgartner su corner di Kevin Kampl per il Lipsia, Kühn firma il pareggio e raddoppia nel recupero del primo tempo, per il 350esimo gol del Celtic nella competizione.

Kasper Schmeichel, che oggi compie 38 anni, nega a Baumgartner il secondo gol personale, poi Reo Hatate insacca da due passi e suggella l'ennesima vittoria casalinga degli scozzesi.

Player of the Match: Nicolas Kühn (Celtic)

Quinta giornata

26/11: Inter - Leipzig, 27/11: Celtic - Club Brugge

Il ritorno di Xabi Alonso ad Anfield si conclude con una pesante sconfitta (la prima in trasferta per il Leverkusen dopo quasi 18 mesi) e la prima tripletta di Luis Díaz per il Liverpool.

Tutti i gol arrivano dopo l'intervallo, con il nazionale colombiano che apre le marcature e Cody Gakpo a raddoppiare di testa due minuti più tardi. Quindi, Díaz gira in rete dalla corta distanza su assist di Mohamed Salah e porta a casa il pallone segnando al 92' dopo una respinta su Darwin Núñez.

Player of the Match: Luis Díaz (Liverpool)

Quinta giornata

26/11: Bayer Leverkusen - Salzburg 27/11: Liverpool - Real Madrid

Lille e Juventus salgono a sette punti in quattro partite dopo il pareggio allo Stade Pierre Mauroy. I padroni di casa aprono le marcature al 27', quando Jonathan David intercetta un passaggio filtrante di Edon Zhegrova e supera Michele Di Gregorio.

Dušan Vlahović – neutralizzato da una splendida parata d'istinto di Lucas Chevalier poco dopo – ristabilisce la parità dal dischetto dopo un atterramento in area da parte di André su Francisco Conceição.

Player of the Match: Ayyoub Bouaddi (Lille)

Quinta giornata

27/11: Bologna - LOSC Lille, Aston Villa - Juventus

Il Milan batte il Real Madrid per la prima volta dopo 15 anni con una prestazione sontuosa al Bernabéu. Il colpo di testa di Malick Thiaw su calcio d'angolo porta gli ospiti in vantaggio, ma il Real pareggia su rigore con Vinícius Júnior.

Álvaro Morata ripristina il vantaggio del Milan prima dell'intervallo reagendo più velocemente di tutti su una respinta di Andriy Lunin su Rafael Leão. Con il Real Madrid che spinge alla ricerca del pareggio, un devastante contropiede rossonero si conclude con Leão che serve l'assist per la rete del 3-1 di Tijjani Reijnders.

Player of the Match: Mike Maignan (Milan)

Quinta giornata

26/11: Slovan Bratislava - Milan 27/11 Liverpool - Real Madrid

Con una tripletta di Viktor Gyökeres, lo Sporting rimonta e infligge la prima sconfitta in 27 partite di Champions League al Manchester City. Il gol di Phil Foden porta subito avanti i campioni d'Inghilterra, ma poi Geovany Quenda serve Gyökeres per il pareggio.

I padroni di casa segnano due gol in rapida successione all'inizio del secondo tempo, con Maximiliano Araújo che completa una bella manovra di squadra direttamente dal calcio d'inizio e Gyökeres a segno su rigore.

Dopo una traversa di Erling Haaland dal dischetto, Gyökeres trasforma un altro rigore e conclude al meglio l'ultima partita casalinga dell'allenatore uscente Rúben Amorim.

Player of the Match: Viktor Gyökeres (Sporting CP)

Quinta giornata

26/11: Sporting CP - Arsenal, Manchester City - Feyenoord

