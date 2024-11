Quarta giornata Champions League: formazioni e ultime notizie

UEFA.com dà un piccolo aiuto ai fantallenatori del Fantasy Football per preparare la formazione in vista della quarta giornata di UEFA Champions League di questa settimana.

Di seguito tutti i dettagli sui giocatori squalificati, infortunati e in dubbio.

Martedì 5 novembre

PSV Eindhoven: Benítez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Dams; Til, Mauro Júnior, Tillman; Bakayoko, De Jong, Lang



Girona: Gazzaniga; Martínez, David López, Krejčí, Blind; Clua, Herrera, Van de Beek; Bryan Gil, Miguel Gutiérrez; Miovskil



Slovan: Takáč; Blackman, Kashia, Bajrić, Voet; Ihnatenko, Savvidis; Barseghyan, Tolić, Marcelli; Strelec



Dinamo: Zagorac; Ristovski, Théophile-Catherine, Torrente, Ogiwara; Sučić, Mišić; Špikić, Baturina, Pjaca; Kulenović



Bologna: Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Miranda; Moro, Freuler, Fabbian; Orsolini, Castro, Ndoye

Indisponibili: Aebischer (coscia), Erlić (coscia)

In dubbio: Lykogiannis (non specificato)

In diffida: Posch

Monaco: Majecki; Vanderson, Singo, Kehrer, Caio Henrique; Camara, Golovin; Akliouche, Minamino, Ben Seghir; Embolo

Indisponibili: Balogun (spalla), Diop (piede), Salisu (coscia), Zakaria (inguine)

In dubbio: nessuno

In diffida: nessuno

Dortmund: Meyer; Gross, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Can; Beier, Brandt, Nmecha, Gittens; Guirassy

Indisponibili: Adeyemi (coscia), Duranville (coscia), Ostrzinski (omesso), Reyna (inguine), Süle (caviglia), Yan Couto (anca), Kobel (infortunio muscolare)

In dubbio: Anton (coscia), Ryerson (inguine), Sabitzer (polpaccio)

In diffida: nessuno

Sturm: Scherpen; Gazibegović, Geyrhofer, Aiwu, Lavalée; Chukwuani; Yalcouyé, Zvonarek, Kiteishvili; Biereth, Jatta

Indisponibili: Stankovič (frattura braccio), Wüthrich (ginocchio)

In dubbio: nessuno

In diffida: Gazibegović, Yalcouye

Celtic: Schmeichel; Johnston, Carter-Vickers, Trusty, Valle; Engels, McGregor, Hatate; Kühn, Furuhashi, Maeda

Indisponibili: nessuno

In dubbio: nessuno

In diffida: Johnston

Leipzig: Gulácsi; Geertruida, Klostermann, Orbán, Henrichs; Haidara, Kampl; Baumgartner, Nusa; Openda, Šeško

Indisponibili: Lukeba (coscia), Raum (caviglia), Schlager (ginocchio), Simons (caviglia)

In dubbio: Henrichs (botta) Klostermann (ginocchio)

In diffida: Lukeba

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Jones, Luis Díaz; Núñez

Indisponibili: Alisson (bicipite femorale), Chiesa (muscolare), Elliott (piede), Diogo Jota (petto)

In dubbio: nessuno

In diffida: Konaté, Mac Allister

Leverkusen: Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Hofmann, Wirtz; Boniface

Indisponibili: Adli (perone), Belocian (caviglia), Mukiele (coscia), Terrier (muscolare)

In dubbio: nessuno

In diffida: Frimpong

Lille: Chevalier; Mandi, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson; Bouaddi, André; Zhegrova, Gomes, Sahraoui; David

Indisponibili: Cabella (coscia), Haraldsson (piede), Ismaily (ginocchio), Mbappé (coscia), Meunier (muscolare), Thiago Santos (ginocchio)

In dubbio: nessuno

In diffida: David

Juventus: Perin; Savona, Gatti, Kalulu, Cabal; McKennie, Thuram, Locatelli; Weah, Vlahović, Conceição

Indisponibili: Danilo (squalificato), Bremer (ginocchio), Milik (ginocchio), Nicolás González (coscia)

In dubbio: Douglas Luiz (bicipite femorale)

In diffida: nessuno

Real Madrid: Lunin; Vázquez, Militão, Rüdiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Tchouameni, Bellingham; Mbappé, Vinícius

Indisponibili: Alaba (ginocchio), Carvajal (ginocchio)

In dubbio: Courtois (inguine), Rodrygo (bicipite femorale)

In diffida: Modrić

Milan: Maignan; Emerson, Thiaw, Pavlović, Hernández; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulišić, Rafael Leão; Morata

Indisponibili: Bennacer (polpaccio), Florenzi (ginocchio), Gabbia (muscolare)

In dubbio: nessuno

In diffida: Morata

Sporting CP: Israel; Debast, Diomande, Reis; Catamo, Hjulmand, Daniel Bragança, Quenda; Trincão, Gyökeres, Pedro Gonçalves

Indisponibili: Quaresma (non specificato), Nuno Santos (ginocchio)

In dubbio: nessuno

In diffida: nessuno

Man City: Ortega; Walker, Akanji, Aké, Gvardiol; Kovačić, Gündoğan; Foden, Bernardo Silva, Matheus Nunes; Haaland

Indisponibili: Rúben Dias (muscolare), Stones (piede), Rodri (ginocchio), Grealish (non specificato), Bobb (gamba)

In dubbio: Savinho (caviglia), De Bruyne (coscia)

In diffida: nessuno

Wednesday 6 November

Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Ordóñez, Mechele, De Cuyper; Vetlesen, Jashari, Vanaken; Olsen, Tzolis; Nilsson

Indisponibili: Onyedika (squalificato)

In dubbio: Seys (non specificato)

In diffida: Skóraś

Aston Villa: Martínez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Onana, Tielemans, Rogers; McGinn, Ramsey; Watkins

Indisponibili: Barkley (bicipite femorale)

In dubbio: nessuno

In diffida: Durán

Shakhtar: Riznyk; Konoplia, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Bondarenko, Kryskiv; Zubkov, Eguinaldo; Sudakov, Sikan

Indisponibili: nessuno

In dubbio: nessuno

In diffida: nessuno

Young Boys: Von Ballmoos; Blum, Lauper, Benito, Athekame; Łakomy, Ugrinic; Virginius, Imeri, Monteiro; Ganvoula

Indisponibili: Camara (muscolare), Chaiwa (caviglia), Conté (ginocchio), Hadjam (muscolare), Janko (muscolare), Pfeiffer (ginocchio), Zoukrou (anca)

In dubbio: nessuno

In diffida: Monteiro

Sparta: Vindahl; Vitík, Panák, Sørensen; Wiesner, Solbakken, Kairinen, Ryneš; Daněk, Olatunji, Laçi

Indisponibili: Birmančević (inguine), Haraslín (problema muscolare), Krasniqi (problema muscolare), Preciado (non specificato), Zelený (malattia)

In dubbio: nessuno

In diffida: nessuno

Brest: Bizot; Lala, Chardonnet, Coulibaly, Haidara; Camara, Lees-Melou, Magnetti; Del Castillo, Ajorque, Baldé

Indisponibili: Locko (tendine d'Achille), Sima (bicipite femorale)

In dubbio: nessuno 

In diffida: nessuno

Bayern: Neuer; Guerreiro, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Palhinha; Olise, Musiala, Gnabry; Kane

Indisponibili: Boey (ginocchio), Ito (piede), Pavlovic (clavicola), Stanišić (ginocchio)

In dubbio: nessuno

In diffida: nessuno

Benfica: Trubin; Bah, Araújo, Otamendi, Carreras; Florentino, Aursnes; Di Maria, Kökçü, Aktürkoğlu; Pavlidis

Indisponibili: Barreiro (coscia), Gouveia (spalla), Prestianni (caviglia)

In dubbio: nessuno

In diffida: Aursnes

Inter: Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martínez

Indisponibili: Carlos Augusto (coscia)

In dubbio: Asllani (ginocchio)

In diffida: nessuno

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Partey, Jorginho, Merino; Saka, Havertz, Trossard

Indisponibili: Calafiori (ginocchio), Tierney (bicipite femorale), Tomiyasu (ginocchio), Rice (non specificato)

In dubbio: Ødegaard (caviglia)

In diffida: nessuno

Feyenoord: Wellenreuther; Nieuwkoop, Trauner, Hancko, Bueno; Zerrouki, Hwang, Timber; Paixão, Carranza, Ivanušec

Indisponibili: Bijlow (malattia), Giménez (coscia), Hartman (ginocchio), Stengs (ginocchio), Ueda (bicipite femorale)

In dubbio: Lotomba (bicipite femorale)

In diffida: nessuno

Salzburg: Blaswich; Morgalla, Piątkowski, Baidoo, Terzić; Capaldo, Bajcetic, Bidstrup; Daghim, Konaté, Gloukh

Indisponibili: Dedić (adduttore), Fernando (coscia), Kawamura (ginocchio), Okoh (coscia), Yeo (caviglia), Schlager (squalificato)

In dubbio: Gourna-Douath (caviglia), Kjærgaard (caviglia), Ratkov (coscia), Bajcetic (malattia), Bidstrup (malattia)

In diffida: Piątkowski

Crvena Zvezda: Ilić; Rodić, Djiga, Spajić, Seol; Elšnik, Krunić; Milson, Maksimović, Silas; Ndiaye

Indisponibili: Ivanić (adduttore), Mimović (piede), Olayinka (tendine d'Achille), Radonjić (coscia)

In dubbio: Duarte (bicipite femorale), Glazer (adduttore)

In diffida: nessuno

Barcelona: Peña; Koundé, Cubarsí, Martínez, Balde; López, De Jong; Yamal, Olmo, Fati; Lewandowski

Indisponibili: Araújo (coscia), Bernal (ginocchio), Christensen (tendine d'Achille), García (muscolare), Ter Stegen (ginocchio), Torres (bicipite femorale)

In dubbio: nessuno

In diffida: nessuno

Paris: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Neves; Dembélé, Asensio, Barcola

Indisponibili: Kimpembe (tendine d'Achille), Hernández (ginocchio), Gonçalo Ramos (caviglia)

In dubbio: nessuno

In diffida: nessuno

Atleti: Oblak; Molina, Witsel, Lenglet, Reinildo; De Paul, Koke, Gallagher, Lino; Griezmann, Alvarez

Indisponibili: Giménez (squalificato), Le Normand (testa), Azpilicueta (coscia)

In dubbio: Llorente (coscia), Lemar (contusione)

In diffida: nessuno

Stuttgart: Nübel; Vagnoman, Rouault, Chabot, Mittelstädt; Karazor, Stiller, Millot, Führich; Touré, Undav

Indisponibili: Zagadou (ginocchio), Keitel (muscolare), Raimund (muscolare), Leweling (bicipite femorale)

In dubbio: Stergiou (schiena)

In diffida: nessuno

Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Éderson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman

Indisponibili: Scamacca (legamento crociato), Scalvini (legamento crociato)

In dubbio: nessuno

In diffida: Éderson

