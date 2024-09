Priceless Moments of the week: Kane, Debast e Yıldız

Scopriamo insieme i gol più importanti, le storie da favola e i momenti più emozionanti che hanno caratterizzato la prima giornata di UEFA Champions League con i Mastercard Priceless Moments of the Week.

Mastercard Priceless Moments

Kane segna quattro gol e supera Rooney

Col poker segnato alla Dinamo Zagreb (3 su rigore 1 su azione), Harry Kane ha superato Wayne Rooney come miglior marcatore inglese nella storia della Champions League. "Ogni volta che si scomoda Wayne Rooney, significa che si sta facendo qualcosa di buono", ha detto l'attaccante del Bayern dopo il roboante 9-2 sulla GNK Dinamo a Monaco.

Kane ha raggiunto quota 33 gol in Champions League, diventando il 18° giocatore ad averne realizzati quattro o più in una singola partita; l'ultimo a riuscirci è stato Sébastien Haller nella vittoria dell'Ajax per 5-1 contro lo Sporting CP nel settembre 2021. "Tengo tutti i palloni dopo le triplette", ha aggiunto il capitano dell'Inghilterra. "I ragazzi potrebbero essere stufi di firmarli", ha detto sorridendo.

Highlights: Bayern München - GNK Dinamo 9-2 

Debast manda in estasi lo Sporting

Un boato di gioia è esploso all'Estádio José Alvalade nei minuti finali quando il fulmine a lunga gittata del calciatore dello Sporting CP, Zeno Debast, si è infilato all'incrocio dei pali, lasciando di sasso il portiere del LOSC Lille, Lucas Chevalier.

"Non ho nemmeno festeggiato, ho solo corso per il campo", ha detto il difensore. Il suo esordio perfetto in Champions League impreziosito da un gol da cineteca al 65', non solo ha regalato i tre punti allo Sporting nella gara d'esordio, ma potrebbe anche metterlo in lizza per il Gol della Stagione.

Il gran gol di Debast dello Sporting

Kenan Yıldız supera il record di Del Piero con un tiro a giro

"Sogni notti come queste", aveva ammesso Kenan Yıldız poco dopo il suo esordio da sogno in Champions League. Il gol non solo ha dato il via al successo della Juventus contro il PSV Eindhoven ma gli ha anche permesso di battere il record di Alessandro Del Piero come più giovane marcatore della Juventus nella competizione.

A 19 anni e 136 giorni, l'attaccante ha incarnato la leggenda della Juventus con un bellissimo tiro a giro che, per coincidenza, è stato molto simile a quello segnato proprio da Del Piero contro il Borussia Dortmund nel novembre 1995, sempre al suo debutto in Champions League.

"Ora sono un po' nervoso", ha ammesso Kenan Yıldız nell'intervista post partita con il suo idolo d'infanzia, ma Del Piero ha avuto solo parole di elogio per il giovane giocatore, lodandolo per "essersi preso la responsabilità della maglia numero 10 della Juventus".

Kenan Yıldız sul 'gol alla Del Piero'

Esordio da sogno per il Brest in Europa

"Che serata!", ha detto Abdallah Sima, autore del gol del 2-1 del Brest sullo Sturm Graz nell'esordio assoluto del club francese in competizioni UEFA.

Solo 20 anni fa, il Brest militava nella terza serie semiprofessionistica francese. Tuttavia il terzo posto a sorpresa in Ligue 1 della scorsa stagione gli è valso una storica qualificazione in Champions League, diventando il 12° club francese diverso a qualificarsi nella competizione.

Hugo Magnetti, autore della rete del vantaggio, si è detto "orgoglioso" per il gol e ha aggiunto: "Non faccio molti gol, quindi cerco di farne importanti. Questo era importante perché entrerà nella storia del club".