Riepilogo Champions League: pari per Inter e Bologna, Paris e Dortmund vincono nel finale

Mercoledì, la riedizione della finale 2022/23 tra Inter e City finisce 0-0, come Bologna-Shakhtar. Il Borussia Dortmund conquista i tre punti solo nel finale, mentre il Paris vince addirittura all'ultimo minuto grazie a un autogol contro gli esordienti del Girona.

UEFA.com riepiloga tutte le partite della prima giornata della fase campionato.

Le partite di mercoledì

Alla prima partita a questa fase dopo 19 anni, lo Sparta passa subito in vantaggio con Kaan Kairinen dopo una respinta del portiere Janis Blaswich su tiro di Lukáš Haraslín. Victor Olatunji firma il 2-0 poco prima dell'intervallo, raccogliendo un pallone lungo di Filip Panák e inscaccando nell'angolo. Dopo l'intervallo non ci sono grosse variazioni e Qazim Laçi suggella la comoda vittoria dello Sparta poco prima del quarto d'ora dalla corta distanza.

Player of the Match: Filip Panák (Sparta Praha)

Seconda giornata

01/10: Stuttgart - Sparta Praha, 01/10: Salzburg - Brest

Dopo un rigore parato da Łukasz Skorupski su Georgiy Sudakov al 4', una prestazione ispirata del suo collega dello Shakhtar contribuisce a far finire in parità la prima sfida assoluta tra le due squadre. Dmytro Riznyk respinge un tiro di Santiago Castro nei minuti di recupero del primo tempo, poi esce dalla porta a inizio ripresa per fermare un tiro di Giovanni Fabbian da distanza altrettanto ravvicinata. I rossoblù, all'esordio in Champions League, non riescono a trasformare il dominio in gol e interrompono una serie di 23 partite casalinghe europee consecutive in cui erano sempre andati a segno.

Player of the Match: Mykola Matviyenko (Shakhtar)

Seconda giornata

02/10: Liverpool - Bologna, 02/10: Shakhtar - Atalanta

Il Celtic ottiene la sua vittoria più ampia di sempre in Champions League dominando gli esordienti dello Slovan Bratislava. Il potente colpo di testa di Liam Scales manda al riposo sull'1-0 i padroni di casa, che dilagano nella ripresa con una conclusione ravvicinata di Kyogo Furuhashi e un rigore trasformato da Arne Engels. Kevin Wimmer trova un bel gol della bandiera per i campioni di Slovacchia, ma le reti Daizen Maeda e Adam Idah mettono la gara fuori discussione.

Player of the Match: Liam Scales (Celtic)

Seconda giornata

01/10: Dortmund - Celtic, 01/10: Slovan Bratislava - Man City

La doppietta di Jamie Gittens e il bel tiro dal dischetto di Sehrou Guirassy regalano una partenza vincente a vicecampioni in carica. Hugo Vetlesen sfiora il vantaggio per i padroni di casa a inizio gara, ma il suo potente tiro al volo si infrange sulla traversa. Il dominio del Bruges costringe il tecnico avversario Nuri Sahin a rimaneggiare l'attacco nel secondo tempo, inserendo Guirassy e Gittens. Il nazionale Under 21 inglese segna due gol in poco meno di 10' nel finale, mentre Guirassy fissa il risultato su rigore nel recupero.

Player of the Match: Jamie Gittens (Dortmund)

Seconda giornata

01/10: Dortmund - Celtic, 02/10: Sturm Graz - Club Brugge

Termina a reti inviolate la riedizione della finale 2022/23. Nel primo tempo si vedono occasioni da entrambe le parti, con Erling Haaland che conclude di poco a lato per il Manchester City e Marcus Thuram protagonista delle migliori occasioni dei nerazzurri. Dopo l'intervallo entrambe le squadre sfiorano il gol da distanza ravvicinata, con Henrikh Mkhitaryan che tira alto e İlkay Gündoğan che non supera Yann Sommer di testa su cross di Joško Gvardiol. Nel finale, i padroni di casa aumentano il forcing ma non riescono a trovare la via del gol.

Player of the Match: Nicolò Barella (Inter)

Seconda giornata

01/10: Slovan Bratislava - Man City, 01/10: Inter - Crvena Zvezda

Un autogol nel finale di Paulo Gazzaniga impedisce agli esordienti del Girona di tornare da Parigi con un punto. Il Girona, 14esima squadra spagnola a entrare nel tabellone principale della competizione, difende bene per tutta la serata e sembra in grado di tenere a bada i semifinalisti della scorsa stagione. Ousmane Dembélé non segna da posizione favorevole, poi colpisce la traversa dal limite dell'area. Anche il subentrato Randal Kolo Muani manca due occasioni a lato, ma alla fine un tiro-cross di Nuno Mendes si insacca con la complicità di Gazzaniga e decide la gara.

Player of the Match: Nuno Mendes (Paris)

Seconda giornata

01/10: Arsenal - Paris, 02/10: Girona - Feyenoord

Le partite di martedì

Highlights: Young Boys - Aston Villa 0-3

L'Aston Villa festeggia la prima presenza in Coppa dei Campioni dopo 41 anni con una comoda vittoria a Berna. Dopo una conclusione di Ebrima Colley che mette alla prova Emiliano Martínez nel buon inizio di gara dei padroni di casa, Youri Tielemans porta in vantaggio la formazione inglese sugli sviluppi di un calcio d'angolo al 27'. Jacob Ramsey raddoppia dalla corta distanza 11' più tardi, mentre Amadou Onana fissa il punteggio con un potente rasoterra dalla distanza a 4' dalla fine.

01/10: Barcelona - Young Boys, 02/10: Aston Villa - Bayern München

Highlights: Juventus - PSV 3-1

La Juventus torna in Champions League in grande stile e infligge la prima sconfitta stagionale al PSV. Al 21', Kenan Yildiz si accentra da sinistra e lascia partire un destro a giro che si insacca all'incrocio: si tratta del primo gol assoluto della nuova fase campionato. Sei minuti più tardi, Weston McKennie raddoppia in girata finalizzando un'azione caparbia di Nico González.

Al 52', il PSV perde palla e Dušan Vlahović serve l'assist per il terzo gol di González, ma gli ospiti hanno l'ultima parola nel recupero con il gol della bandiera di Ismael Saibari.

Statistica: a 19 anni e 136 giorni, Kenan Yıldız batte il record di Alessandro Del Piero (20 anni e 308 giorni) e diventa il più giovane marcatore della Juventus in Champions League (qualificazioni escluse).

01/10: PSV Eindhoven - Sporting CP, 02/10: Leipzig - Juventus

Highlights: Milan - Liverpool 1-3

Il Liverpool reagisce al gol di Christian Pulišić al 3' e inizia al meglio la prima stagione con Arne Slot in panchina. Il vantaggio del Milan dura 20 minuti, poi Ibrahima Konaté pareggia di testa e Virgil van Dijk raddoppia a 4' dall'intervallo. I Reds, che colpiscono anche due traverse con Mohamed Salah nella prima frazione di gioco, fanno tris a metà della ripresa quando Dominik Szoboszlai finalizza un cross di Cody Gakpo e completa un contropiede da manuale.

Statistica: Van Dijk non segnava nella competizione dall'aprile 2019.

01/10: Bayer Leverkusen - AC Milan, 02/10: Liverpool - Bologna

Highlights: Bayern München - GNK Dinamo 9-2

Harry Kane segna quattro gol e diventa il miglior marcatore inglese in Champions League, mentre il Bayern è la prima squadra di sempre a segnare nove gol. L'attaccante trasforma tre rigori e arriva a 33 gol in Champions League, superando i 30 di Wayne Rooney. Michael Olise firma una doppietta all'esordio in Champions League, ma la rete più bella è quella di Raphael Guerreiro. Con due gol in un minuto, gli ospiti tornano brevemente in partita portandosi sul 3-2, ma il Bayern dilaga nella ripresa con sei marcature in 33 minuti.

02/10: Aston Villa - Bayern München, GNK Dinamo - Monaco

Highlights: Real Madrid - Stuttgart 2-1

Il Real Madrid inizia bene la difesa del titolo grazie a tre gol nel secondo tempo. Entrambi i portieri vengono impegnati in un primo tempo con diverse occasioni ma senza reti. Poco dopo l'intervallo, però, Kylian Mbappé capitalizza un cross di Rodrygo e batte Alexander Nübel. Deniz Undav pareggia di testa per lo Stoccarda, almeno fino alla rete di testa di Antonio Rüdiger su corner di Luka Modrić all'83'. Endrick suggella la vittoria nel recupero.

01/10: Stuttgart - Sparta Praha, 02/10: LOSC Lille - Real Madrid

Highlights: Sporting CP - Lille 2-0

Con i gol di Viktor Gyökeres e Zeno Debast, lo Sporting CP supera il Lille in dieci dopo l'espulsione di Angel Gomes. Nonostante l'uscita di Gonçalo Inácio per infortunio a inizio gara, i padroni di casa aprono le marcature al 38' con Gyökeres, a segno per l'ottava partita consecutiva. Gli ospiti rimangono in dieci 2' più tardi, quando Gomes esce per seconda ammonizione. La formazione portoghese blinda i tre punti al 65' con un tiro dalla distanza di Debast che non dà scampo a Lucas Chevalier.

01/10: PSV Eindhoven - Sporting CP, 02/10: LOSC Lille - Real Madrid